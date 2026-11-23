Prezydent staje przed kluczową decyzją w sprawie pakietu ustaw podatkowych, który może zrewolucjonizować finanse milionów Polaków.

Propozycje obejmują niższy PIT dla części pracowników (do 3600 zł rocznie), lecz jednocześnie podnoszą CIT dla największych firm i zmieniają zasady ryczałtu.

Decyzja dotyczy także przyszłości fundacji rodzinnych. Sprawdź, czy nadchodzące zmiany dotkną Twojego portfela i biznesu!

Karol Nawrocki stoi przed decyzją, która może wpłynąć na portfele milionów Polaków. Jak informuje serwis WNP.pl, do piątku, 27 listopada, prezydent ma rozstrzygnąć losy dwóch ustaw podatkowych. Pierwsza przewiduje korzystniejsze rozliczenia PIT dla części pracujących, ale jednocześnie zwiększa obciążenia niektórych przedsiębiorców. Druga zmienia zasady opodatkowania fundacji rodzinnych.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że prezydent przebywa z wizytą w Argentynie i Chile. Jego zagraniczna podróż ma zakończyć się właśnie w dniu upływu terminu na podjęcie decyzji. Głowa państwa może podpisać ustawy, zawetować je albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że na zmianach w PIT skorzysta około 3,5 mln podatników. Z kolei otoczenie prezydenta zgłaszało zastrzeżenia do łączenia obniżek podatków dla jednych grup z podwyżkami dla innych.

Nowe progi PIT od 2027 roku. Kto może zyskać nawet 3600 zł?

Najważniejsza dla pracowników zmiana dotyczy skali podatkowej. Obecnie drugi próg PIT zaczyna się po przekroczeniu 120 tys. zł rocznego dochodu. Rząd chce podnieść tę granicę do 130 tys. zł i wprowadzić dodatkową stawkę podatkową.

Proponowane zasady rozliczania PIT wyglądałyby następująco:

Do 130 tys. zł rocznie – stawka 12 proc.

– stawka 12 proc. Powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł – stawka 24 proc. od nadwyżki ponad 130 tys. zł.

– stawka 24 proc. od nadwyżki ponad 130 tys. zł. Powyżej 150 tys. zł – stawka 32 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Kwota wolna od podatku pozostałaby na poziomie 30 tys. zł. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które dziś wpadają w drugi próg podatkowy, mogłyby oddawać fiskusowi mniej pieniędzy. Według Ministerstwa Finansów maksymalna korzyść z nowej skali PIT wyniosłaby 3600 zł rocznie, czyli równowartość 300 zł miesięcznie. Nie każdy podatnik otrzyma jednak taką oszczędność – jej wysokość zależy od osiąganych dochodów. Nowe zasady miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, jeśli ustawa przejdzie cały proces legislacyjny i zostanie ogłoszona.

Niższy PIT, ale wyższy CIT. Duże firmy zapłacą więcej

Rządowa reforma ma jednak drugą stronę. Aby sfinansować niższy PIT, część przedsiębiorstw będzie musiała zapłacić wyższe podatki. Projekt przewiduje podniesienie podstawowej stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, oraz określonych grup kapitałowych. Według szacunków przedstawionych przy pracach nad ustawą zmiana obejmie około 3,7 tys. podatników CIT wykazujących podatek oraz 78 podatkowych grup kapitałowych. To właśnie duże przedsiębiorstwa mają ponieść znaczną część kosztów reformy. Dla przeciętnego pracownika najważniejszy będzie więc niższy PIT, ale dla części biznesu nowe przepisy oznaczają większe obciążenia.

Zmiany w ryczałcie

Na reformę powinni zwrócić uwagę również przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby spełniające warunki ustawowe, w tym limit przychodów wynoszący 2 mln euro. Rząd chce obniżyć ten próg aż do 250 tys. euro. Według szacunków Ministerstwa Finansów zmiana może dotyczyć około 43 tys. podatników, czyli około 2 proc. korzystających z ryczałtu.

Przekroczenie nowego limitu oznaczałoby konieczność wyboru innej formy rozliczania działalności w kolejnym roku podatkowym. Nie każdy przedsiębiorca automatycznie zapłaci więcej, ale dla części zmiana może okazać się kosztowna. Reforma przewiduje również podwyższenie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. dla osób osiągających dochody przekraczające 1 mln zł rocznie. Według danych resortu finansów dotyczyłoby to około 39 tys. osób.

Nawrocki zdecyduje o fundacjach rodzinnych. Już raz powiedział „nie”

Drugą ustawą, która czeka na decyzję prezydenta, są przepisy dotyczące fundacji rodzinnych. Rząd chce ograniczyć wykorzystywanie tej instytucji do szybkiej sprzedaży majątku i unikania podatków. Nowelizacja zakłada m.in. podniesienie z 15 do 19 proc. CIT od określonych świadczeń wypłacanych przez fundacje, ograniczenia przy sprzedaży wniesionego majątku oraz zmiany dotyczące najmu nieruchomości i części dochodów zagranicznych.

To szczególnie interesujący wątek, ponieważ Karol Nawrocki już raz zawetował przepisy dotyczące fundacji rodzinnych. W listopadzie 2025 roku wskazywał na potrzebę stabilności prawa i dotrzymywania obietnic składanych przedsiębiorcom. Teraz prezydent ponownie musi rozstrzygnąć, czy proponowane ograniczenia są uzasadnione. Zwolennicy zmian przekonują, że fundacje powinny służyć przede wszystkim przekazywaniu rodzinnego majątku kolejnym pokoleniom, a nie krótkoterminowym operacjom podatkowym.

Co zrobi Karol Nawrocki? Podatkowa decyzja coraz bliżej

Sprawa jest również politycznie niewygodna dla prezydenta. Karol Nawrocki sam zapowiadał podniesienie drugiego progu podatkowego, proponując wcześniej 140 tys. zł. Rząd oferuje próg 130 tys. zł, ale łączy go z podwyżkami podatków dla wybranych grup. Podpis oznaczałby zielone światło dla zmian, które według Ministerstwa Finansów przyniosą korzyści milionom podatników. Weto mogłoby zablokować reformę, a skierowanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego opóźnić ich wejście w życie. Na razie jedno jest pewne: nowe progi PIT, wyższy CIT i ograniczenia ryczałtu nie są jeszcze obowiązującym prawem. O tym, czy podatnicy rzeczywiście odczują zmiany w 2027 roku, zdecydują najbliższe dni.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz