Zwrot w sporze Polski z Pfizerem o miliardy złotych. Sąd w Belgii podjął ważną decyzję

Belgijski sąd zdecydował w sprawie pieniędzy PAŻP

Belgijski sąd uchylił w czwartek, 12 listopada decyzję o zajęciu pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) na rzecz koncernu farmaceutycznego Pfizer. Tym samym uwzględnił skargę złożoną przez PAŻP, która wskazywała, że nie jest stroną sporu między Pfizerem a polskim państwem dotyczącego szczepionek przeciwko COVID-19.

- Sąd potwierdził, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, a nie do Skarbu Państwa. Agencja jest odrębną osobą prawną, posiada własny majątek i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą służyć zaspokojeniu roszczeń Pfizera wobec Polski związanych z umową na zakup szczepionek przeciw COVID-19 - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Spór Polski z Pfizerem o szczepionki przeciwko COVID-19

Decyzja belgijskiego sądu dotyczy sporu o szczepionki przeciwko COVID-19, których Polska nie odebrała od Pfizera. 1 kwietnia 2026 roku sąd w Belgii wydał wyrok korzystny dla koncernu farmaceutycznego. Nakazał Polsce odebranie około 64 mln dawek szczepionek oraz zapłatę 5 mld 644 mln zł. Z kolei 1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) przekazała PAŻP informację, że w związku z tym wyrokiem zajęto konta, na które wpływają pieniądze z opłat nawigacyjnych.

W czwartek sąd stwierdził jednak, że zajęcie tych środków było nieuzasadnione. W rezultacie uchylił postanowienie z 25 czerwca, na którego podstawie Pfizer zajął należności przysługujące PAŻP.

Nowe przepisy chronią pieniądze z opłat lotniczych

W skardze PAŻP powołała się na Dodatkowy Protokół do umowy między Królestwem Belgii a Eurocontrol, który zaczął obowiązywać 9 sierpnia. Wprowadzone regulacje zwiększyły ochronę pieniędzy pochodzących z opłat trasowych. Są one pobierane przez Eurocontrol od przewoźników lotniczych, a następnie przekazywane państwom należącym do organizacji.

Zgodnie z protokołem środki te, podobnie jak majątek i konta bankowe Eurocontrol, są chronione przed zajęciem przez wierzycieli. Organizacja nie może również zrezygnować z tej ochrony w przypadku pieniędzy należnych państwom członkowskim, zwłaszcza opłat trasowych pobieranych w ich imieniu. W praktyce oznacza to, że fundusze przekazywane przez Eurocontrol poszczególnym państwom podlegają takiej samej ochronie jak majątek organizacji.

Jedną z kwestii rozpatrywanych w sporze było to, czy nowe przepisy obejmują również postępowania egzekucyjne rozpoczęte przed ich wejściem w życie, co zdarza się w prawie międzynarodowym. Rozważano także, czy protokół stanowi jedynie dodatkowe uzasadnienie głównego argumentu PAŻP, zgodnie z którym agencja jest odrębnym podmiotem prawnym od Skarbu Państwa.

Pfizer przekonywał natomiast przed belgijskim sądem, że PAŻP jest związana z polskim rządem, który może zapewnić jej finansowanie z innych źródeł.

PAŻP może otrzymać pożyczkę do 1,5 mld zł

6 listopada Sejm przyjął ustawę okołobudżetową na 2027 rok. Jednym z jej zapisów jest możliwość udzielenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez ministra finansów nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 1,5 mld zł. Pieniądze mają pomóc agencji w utrzymaniu płynności finansowej w związku ze sporem z Pfizerem.

Polska odwołała się od wyroku sądu w Brukseli

Konflikt rozpoczął się po tym, jak w kwietniu 2022 roku Polska jednostronnie wycofała się z umowy dotyczącej dostaw szczepionek przeciwko COVID-19. W odpowiedzi Pfizer skierował sprawę do sądu w Belgii, gdzie zawarto porozumienie. 3 sierpnia Ministerstwo Zdrowia wniosło apelację od wyroku wydanego przez sąd w Brukseli.

W czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra zdrowia, nadal korzysta z dostępnych możliwości prawnych, respektując przy tym kompetencje i niezależność belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Resort zastrzegł jednak, że ze względu na trwające postępowania nie przekazuje szczegółowych informacji dotyczących swojej argumentacji ani kolejnych planowanych kroków prawnych.