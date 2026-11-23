Gaz drożeje na giełdzie w Amsterdamie

Niepokój na rynku gazu wywołały najnowsze prognozy pogody. Modele meteorologiczne wskazują, że ochłodzenie w północno-zachodniej Europie może utrzymać się aż do początku grudnia. Temperatury mają być niższe od średniej z ostatnich 30 lat. To oznacza większe zapotrzebowanie na ogrzewanie i szybsze zużywanie zapasów gazu.

Reakcja rynku była natychmiastowa. Benchmarkowe kontrakty na gaz ziemny TTF w Amsterdamie podrożały o 4,9 proc., do 92,77 euro za megawatogodzinę. Wcześniej wzrost sięgał nawet 8,6 proc., a cena dochodziła do 96,075 euro za MWh.

To ceny hurtowe na europejskiej giełdzie, a nie bezpośrednio rachunki gospodarstw domowych. Długotrwały wzrost notowań może jednak zwiększać koszty zakupu paliwa przez dostawców.

Magazyny gazu w Europie są słabiej zapełnione niż zwykle

Powodem do niepokoju są również zapasy. Według danych Gas Infrastructure Europe magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 69,2 proc. Tymczasem pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 86,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 783,29 TWh gazu.

Szczególnie trudna sytuacja jest w Niemczech. Tamtejsze magazyny są zapełnione zaledwie w 56,6 proc., podczas gdy średnia z ostatnich pięciu lat wynosiła o tej porze 86,9 proc. We Francji poziom zapełnienia wynosi 73,6 proc., przy średniej 91,3 proc.

Jeśli zapowiadane mrozy się utrzymają, kraje te będą musiały sięgać po zgromadzone zapasy w szybkim tempie. To może dodatkowo zwiększać presję na ceny gazu.

Polska ma powody do spokoju?

Na tle największych państw Europy sytuacja Polski wygląda znacznie lepiej. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika, że nasze magazyny są zapełnione w 95,3 proc. Zgromadzono w nich 35,12 TWh gazu. Pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 96,9 proc.

Oznacza to, że Polska ma obecnie znacznie większy zapas paliwa w magazynach niż Niemcy czy Francja. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy całkowicie odporni na zawirowania na europejskim rynku. Wzrost cen gazu na giełdach może mieć znaczenie również dla krajowych odbiorców.

Konflikt USA z Iranem dodatkowo niepokoi rynek

Sytuację komplikuje także geopolityka. Analitycy zwracają uwagę na utrzymujące się zakłócenia w eksporcie gazu z Bliskiego Wschodu. Nie widać na razie wyraźnych sygnałów, że problemy szybko się zakończą.

Dodatkowym źródłem napięcia jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w niedzielę, że po Nowym Roku mogą zostać przeprowadzone kolejne ataki na Iran, jeśli oba państwa nie osiągną porozumienia.

Trump ocenił również, że działania Teheranu stały się bardziej agresywne po wyborach połówkowych do amerykańskiego Kongresu. Irańskich przedstawicieli nazwał „zawodowymi mistrzami lawirowania”.

Dla rynku gazu to kolejny powód do niepewności. Jeśli zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu będą się utrzymywać, a Europa jednocześnie będzie potrzebować więcej paliwa z powodu niskich temperatur, presja na wzrost cen może się nasilić.

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