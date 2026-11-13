Mastercard rezygnuje ze spotów. To kolejna duża firma po RTV Euro AGD

Kłopoty wizerunkowe telewizji kierowanej przez Tomasza Sakiewicza nie słabną. W czwartek do grona firm, które nie chcą być kojarzone ze stacją, dołączył Mastercard. To światowy gigant z branży finansowej, który idzie w ślady sieci RTV Euro AGD. Ta ostatnia zrezygnowała zaledwie kilka dni wcześniej.

Biuro prasowe firmy potwierdziło te doniesienia w krótkim komunikacie. Jak wyjaśniła Aleksandra Gołda z Mastercard w wiadomości dla serwisu Wyborcza.biz decyzja zapadła szybko, a spoty zniknęły z anteny niemal natychmiast.

Mastercard nie ma bezpośredniej umowy z Telewizją Republika na zakup czasu reklamowego. Wspomniane spoty były emitowane w ramach szerszego pakietu reklamowego i zostały już z niego wycofane — poinformowała Aleksandra Gołda.

To już druga tak dotkliwa decyzja dla stacji w ciągu zaledwie tygodnia. Przypomnijmy, że wcześniej podobny krok wykonała sieć sklepów RTV Euro AGD. Firma tłumaczyła swoją decyzję kontrowersjami wokół relacji TV Republika z tragicznych wydarzeń w Krakowie, w których zginęło sześć osób.

Euro się wycofuje, Sakiewicz namawia do bojkotu

Decyzja Mastercard to bezpośrednia konsekwencja burzy, która rozpętała się kilka dni wcześniej. Sieć RTV Euro AGD jako pierwsza ogłosiła wycofanie swoich reklam i spotkała się z natychmiastową, ostrą reakcją ze strony założyciela stacji. Sakiewicz publicznie wezwał do bojkotu firmy, zarzucając jej "zamach na wolność słowa".

Taka postawa wywołała jednak efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast zniechęcić inne firmy, uruchomiła solidarność w środowisku biznesowym. Na wezwanie do bojkotu RTV Euro AGD błyskawicznie zareagowały organizacje zrzeszające przedsiębiorców, publikując wspólne oświadczenie. Stanowczo poparły w nim decyzję sieci sklepów, podkreślając, że biznes ma prawo do ochrony swojej reputacji:

Przedsiębiorcy mają pełne prawo samodzielnie wybierać partnerów reklamowych oraz rezygnować ze współpracy, gdy prezentowane treści pozostają w sprzeczności z wartościami firmy. Takie decyzje służą ochronie reputacji marki i są wyrazem odpowiedzialności biznesu. Wyrażamy poparcie dla postawy RTV Euro AGD.

To jasny sygnał, że próba wywarcia presji na jedną firmę może skończyć się zjednoczeniem całego środowiska przeciwko takiemu działaniu.

Kto jeszcze reklamuje się w TV Republika? Inne firmy milczą

Decyzje RTV Euro AGD i Mastercard to także presja na reklamodawców. A jest ich sporo. Jak podaje serwis Wirtualne Media, tylko w jeden weekend (7-8 listopada 2026 r.) stacja wyemitowała 113 spotów należących do 50 różnych marek. Lista firm, które w ostatnim czasie emitowały reklamy w TV Republika, jest długa, a na niej znajdują się znane marki, takie jak InPost, Castorama, Provident, HalfPrice, Wawel, Action czy Notino. Z danych Nielsena wynika, że najaktywniejszym reklamodawcą w tym okresie była firma farmaceutyczna Aflofarm. Dziennikarze serwisu Wyborcza.biz próbowali uzyskać komentarze od kilku z nich, jednak większość nabiera wody w usta.

Ciekawą deklarację złożył za to Carlsberg. Firma co prawda obecnie nie emituje tam swoich spotów, ale zapowiedziała, że przy planowaniu przyszłych kampanii będzie "w większym stopniu uwzględniać rzetelność dziennikarską i odpowiedzialność redakcji". To sygnał, że reputacja medium ma dla marki kluczowe znaczenie. Z kolei Provident i Castorama, mimo zapowiedzi, do tej pory nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy.

Wygląda na to, że duże firmy uważnie analizują sytuację i kalkulują ryzyko. Każda kolejna decyzja o wycofaniu spotów będzie zwiększać presję na pozostałych. Najbliższe dni pokażą, czy będziemy świadkami kolejnych rezygnacji i czy efekt domina, zapoczątkowany przez RTV Euro AGD, zatrzęsie budżetem reklamowym telewizji Tomasza Sakiewicza.

Sakiewicz broni swojej relacji z Krakowa w TV Republika. TYLKO U NAS