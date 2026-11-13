Rząd zrobi przelewy Polakom po 250 zł. Pieniądze na koncie do 16 listopada

250 zł dla uczestników PPK. Pieniądze trafią na konta do 16 listopada

Ponad 121 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma wpłaty powitalne za III kwartał 2026 roku. Łączna suma przeznaczonych na ten cel środków wynosi 30,3 mln zł. Pieniądze powinny pojawić się na rachunkach uprawnionych osób najpóźniej 16 listopada.

Polski Fundusz Rozwoju przekazał już instytucjom finansowym pieniądze na wypłatę wpłat powitalnych za III kwartał 2026 roku. Osoby, które spełniły wymagania przewidziane w ustawie o PPK, otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 250 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.

Kto otrzyma 250 zł z PPK? Trzeba spełnić określone warunki

Prawo do wpłaty powitalnej przysługuje osobom, które oszczędzały w PPK przez minimum trzy pełne miesiące kalendarzowe, a w tym okresie na ich rachunek wpłynęły co najmniej trzy wpłaty podstawowe. Pieniądze można otrzymać tylko jeden raz, bez względu na liczbę posiadanych rachunków PPK. Co ważne, uczestnicy nie muszą składać żadnych wniosków. Po sprawdzeniu, czy spełniają wymagania ustawowe, kwota 250 zł jest automatycznie przekazywana na ich rachunek PPK.

W 2026 roku na konta uczestników PPK trafiają kolejne miliony złotych w ramach wpłat powitalnych. Za pierwszy kwartał wypłacono 30,9 mln zł dla 123,7 tys. osób, natomiast w drugim kwartale przekazano 40,7 mln zł blisko 163 tys. uczestników. Z kolei za trzeci kwartał do 121 tys. osób trafi łącznie 30,3 mln zł. Oznacza to, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2026 roku suma wpłat powitalnych wyniesie 101,9 mln zł, a pieniądze otrzyma łącznie blisko 408 tys. uczestników programu.

- Skala wpłat powitalnych w 2026 roku pokazuje, że kolejne setki tysięcy Polaków rozpoczynają oszczędzanie w PPK. To ważne, bo im bardziej powszechny staje się program, tym mocniej utrwala się przekonanie, że PPK jest naturalnym elementem długoterminowego budowania własnego bezpieczeństwa finansowego – podkreślał Mariusz Jaszczyk, wiceprezes PFR ds. finansów i rozwoju.

Coraz więcej Polaków oszczędza w PPK. Na rachunkach miliardy złotych

Na koniec września 2026 roku aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty osiągnęły wartość 58,7 mld zł. Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosła do 4,52 mln osób, a poziom uczestnictwa w programie po raz pierwszy przekroczył 63 proc.

Od momentu uruchomienia PPK na rachunki oszczędzających przekazano już ponad 1 mld zł w ramach wpłat powitalnych finansowanych z Funduszu Pracy. Pieniądze te, obok wpłat dokonywanych przez pracowników i pracodawców oraz corocznych dopłat państwowych, stanowią część środków gromadzonych przez uczestników programu.

Źródło: www.mojeppk.pl