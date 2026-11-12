Ostatnia szansa na dodatkowe pieniądze od ZUS dla rodziców. Termin mija z końcem listopada!

300 zł na wyprawkę szkolną. Zbliża się ostatni termin składania wniosków

Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do końca listopada, aby złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Kto nie zdąży do 30 listopada, straci możliwość otrzymania pieniędzy. Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2026/2027 rozpoczęło się 1 lipca. Wielu rodziców złożyło dokumenty jeszcze w czasie wakacji. Ci, którzy zrobili to do końca sierpnia, mieli zagwarantowaną wypłatę świadczenia najpóźniej do końca września. Osoby, które dotąd nie złożyły wniosku, mogą to zrobić jeszcze tylko do 30 listopada.

– Większość rodziców złożyła już wnioski o 300 plus, ale są też tacy, którzy wciąż zwlekają z wysłaniem dokumentów lub zapomnieli o przysługującym dofinansowaniu. Dlatego przypominamy, że termin upływa 30 listopada. Po tej dacie nie będzie już można otrzymać pieniędzy na tegoroczną wyprawkę szkolną. Warto więc dopilnować formalności, tym bardziej że wniosek można złożyć przez internet, bez wychodzenia z domu – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin 30 listopada dotyczy niemal wszystkich rodziców i opiekunów. Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek. Jeśli dziecko, które ukończyło 20 lat, otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada, rodzic lub opiekun może ubiegać się o 300 zł także po upływie tego terminu. W takiej sytuacji wniosek trzeba złożyć za pośrednictwem portalu eZUS.

300 plus na wyprawkę szkolną. Kto może otrzymać pieniądze?

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” wypłacane jest raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, które nie ukończyło 20 lat. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata. Pieniądze przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych. Z programu nie mogą natomiast korzystać rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i zerówek ani studenci.

– Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy podany we wniosku. Co ważne, są zwolnione z podatku i nie podlegają egzekucji, więc komornik nie może ich zająć – wyjaśnia rzeczniczka.

Wniosek o przyznanie świadczenia mogą złożyć rodzice dziecka, a także jego opiekunowie prawni i faktyczni. Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, o pieniądze może wystąpić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak złożyć wniosek o 300 plus? Dostępne są cztery możliwości

Wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną przyjmowane są wyłącznie przez internet. Rodzice mogą wybrać jeden z czterech sposobów: aplikację mZUS, platformę eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Opiekunowie prawni i faktyczni, osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem oraz usamodzielniające się osoby uczące się mogą składać dokumenty za pomocą aplikacji mZUS albo platformy eZUS. Z kolei dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych mogą przesyłać wnioski jedynie przez portal eZUS.