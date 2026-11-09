Ponad 7 tys. zł miesięcznie dla seniorów! ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze. Kto może skorzystać?

Świadczenie honorowe w 2027 roku. Ile pieniędzy dostaną stulatkowie?

Najstarsi seniorzy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe pieniądze od państwa! Osoby, które dożyły setnych urodzin, mogą otrzymywać specjalne świadczenie honorowe. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2027 roku, a następnie zostanie zwaloryzowana. Co ważne, dodatek przysługuje nie tylko osobom pobierającym emeryturę z ZUS, ale również rolnikom, byłym funkcjonariuszom służb mundurowych, a nawet seniorom bez prawa do emerytury.

Według prognoz przytaczanych przez Forsal.pl świadczenie w 2027 roku może wzrosnąć do około 7180 zł brutto. Jest to o ponad 240 zł więcej miesięcznie niż dotychczas. Nie jest to jednak ostateczna kwota. Jej wysokość będzie zależała od oficjalnego wskaźnika waloryzacji na 2027 rok. Seniorzy, którzy już pobierają świadczenie honorowe, otrzymają podwyżkę automatycznie.

Ile pieniędzy trafi na konto seniora?

Prognozowane 7180 zł to kwota brutto. Od świadczenia potrącane są składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy, dlatego rzeczywista wypłata będzie niższa. Świadczenie honorowe jest również uwzględniane przy ustalaniu dochodu seniora. Może to mieć znaczenie przy ubieganiu się o pomoc społeczną oraz obliczaniu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Kto otrzyma świadczenie honorowe bez składania wniosku?

Dodatkowe pieniądze przysługują uprawnionym stulatkom pobierającym emerytury lub renty z ZUS, KRUS oraz systemów zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Jeżeli senior w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego setne urodziny posiadał prawo do odpowiedniego świadczenia, dodatek zostanie przyznany z urzędu.

Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dokumentów. Właściwa instytucja samodzielnie wyda decyzję i rozpocznie wypłatę. Warunkiem jest również posiadanie polskiego obywatelstwa. Nawet osoby otrzymujące kilka emerytur lub rent mogą pobierać tylko jedno świadczenie honorowe.

Nie masz emerytury? Możesz dostać pieniądze, ale musisz złożyć wniosek

Prawo do świadczenia honorowego nie jest zarezerwowane wyłącznie dla emerytów i rencistów. Osoby, które nie pobierają takich świadczeń, również mogą otrzymać dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat. Muszą jednak samodzielnie wystąpić do ZUS z wnioskiem ESH.

W takim przypadku wymagane jest polskie obywatelstwo oraz wykazanie, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat centrum interesów życiowych seniora znajdowało się w Polsce. Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub otrzymać w placówce.

Ważny jest termin złożenia dokumentów. Świadczenie przysługuje najwcześniej od miesiąca setnych urodzin, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Spóźnienie oznacza więc utratę pieniędzy za wcześniejsze miesiące.