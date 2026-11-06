Polacy dorzucą się artystom do emerytur! Senat poparł dopłaty do składek ZUS

Senat przyjął poprawki do ustawy o artystach. Ministra kultury zabrała głos

Senat przyjął w piątek, 6 listopada poprawki do ustawy dotyczącej zabezpieczenia społecznego osób wykonujących zawód artystyczny. Zaproponowane zmiany mają charakter doprecyzowujący oraz redakcyjno-legislacyjny. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami opowiedziało się 62 senatorów, przeciw głosowało 33, natomiast jeden wstrzymał się od głosu. Dokument zostanie teraz ponownie skierowany do Sejmu.

– Po wielu latach dyskusji, kolejnych projektach, konsultacjach i miesiącach intensywnej pracy parlamentarnej jesteśmy o krok od zakończenia prac nad ustawą, na którą polscy artyści czekali od dziesięcioleci – powiedziała w czwartek w trakcie senackiej debaty nad ustawą szefowa MKiDN Marta Cienkowska.

Ministra kultury zaznaczyła, że przygotowane przepisy „nie tworzą odrębnego systemu emerytalnego, nie przyznają szczególnych przywilejów i nie finansują działalności artystycznej”.

– Ona daje możliwość uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Państwo będzie mogło dopłacać do składek tym artystom, którzy rzeczywiście wykonują zawód i ze względu na niskie dochody potrzebują wsparcia. To pomoc oparta na konkretnych kryteriach, weryfikowana i kierowana do osób, które jej potrzebują. Nie tworzymy systemu wyjątków. Staramy się naprawić konkretną lukę w systemie już powszechnie obowiązującym – zaznaczyła Cienkowska.

Szefowa resortu kultury wyjaśniła również, że publiczne środki nie będą przekazywane artystom w formie dodatkowego wynagrodzenia. Jak podkreśliła, „pieniądze nie będą trafiały do kieszeni artystów jako dodatkowe wynagrodzenie”.

– Będą trafiały na ich składki ubezpieczeniowe. To inwestycja w bezpieczeństwo dzisiaj i ograniczenie ryzyka ubóstwa w przyszłości – oceniła.

Nowe przepisy dla artystów. Ministra odpowiada na wątpliwości

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących zgodności nowych przepisów z konstytucją, Marta Cienkowska przypomniała, że „Konstytucja w artykule 67 gwarantuje obywatelom prawo do zabezpieczenia społecznego, pozostawiając ustawodawcy określenie zakresu i form jego realizacji”.

– Artykuł 6 zobowiązuje państwo do tworzenia warunków upowszechniania kultury, a artykuł 73 chroni wolność twórczości artystycznej. W naszej ocenie proponowane rozwiązania mieszczą się w tych ramach konstytucyjnych. Są odpowiedzią na rozpoznaną i udokumentowaną sytuację zawodową określonej grupy, a zakres wsparcia jest ograniczony i uzależniony od spełnienia ustawowych kryteriów. Nie chodzi o stawianie artystów ponad innymi grupami zawodowymi. Chodzi o umożliwienie im korzystania z ochrony, która dla wielu pracujących Polaków jest czymś oczywistym – podkreśliła.

Dopłaty do składek dla artystów. Kto otrzyma wsparcie?

Kluczowym rozwiązaniem przewidzianym w ustawie jest system dopłat do składek ubezpieczeniowych dla artystów osiągających stosunkowo niskie dochody. Wsparcie obejmie osoby, których średnie miesięczne przychody z ostatnich trzech lat nie przekraczały 125 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli około 68 tys. zł brutto rocznie. Według szacunków z tego rozwiązania mogłoby skorzystać około 21 tys. osób.

Artyści uzyskujący niewielkie dochody będą mogli otrzymać państwowe dofinansowanie składek do poziomu odpowiadającego minimalnemu wynagrodzeniu. Pieniądze zostaną zapisane na ich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a przekazywanie środków będzie odbywało się automatycznie. Wsparcie będzie przysługiwać do momentu osiągnięcia określonego progu dochodowego, umożliwiającego samodzielne regulowanie składek. Dopłaty nie zostaną jednak przyznane na stałe. Uprawnienia będą ustalane na każdy rok i regularnie sprawdzane, aby pomoc otrzymywały wyłącznie osoby spełniające ustawowe wymagania.