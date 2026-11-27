Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zgadza się na powrót wozów konnych na górny odcinek trasy do Morskiego Oka.

Fiakrzy mogą stracić dostęp do placów postojowych należących do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Resort chce zaproponować przewoźnikom inną formę zarobkowania. Docelowo na trasie ma kursować 20 elektrycznych busów.

Turyści wybierający się zimą do Zakopanego i nad Morskie Oko muszą liczyć się z niepewnością dotyczącą organizacji transportu na jednej z najpopularniejszych tras w Tatrach. Starosta tatrzański Andrzej Skupień dopuszcza przywrócenie przewozów konnych aż do Polany Włosienica, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z resortem klimatu.

Takie rozwiązanie zdecydowanie odrzuca Paulina Hennig-Kloska. W czwartek (26 listopada) na antenie TVP Info zapowiedziała, że jeśli fiakrzy wrócą na dłuższą trasę, Tatrzański Park Narodowy nie udostępni im od 1 grudnia należących do niego placów postojowych. Chodzi o miejsca wykorzystywane przez przewoźników na początku trasy oraz na Polanie Włosienica. Minister przypomniała, że we wrześniu sami fiakrzy zdecydowali się na wcześniejsze skrócenie trasy pod wpływem protestu społecznego.

– Ludzie usłyszeli, że trasa zostaje skrócona, uwierzyli w to, a teraz powrót sprawi, że poczują się oszukani. Gdybym ja do tego procesu przystąpiła, będę winna tego, że oszukałam ludzi. Nie przyłożę do tego ręki – oświadczyła Hennig-Kloska.

20 elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka

Docelowo transport turystów nad Morskie Oko ma funkcjonować w systemie mieszanym, wykorzystującym zarówno wozy konne, jak i pojazdy elektryczne. Problem w tym, że nie wszystkie zaplanowane busy są już dostępne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska sfinansowało zakup czterech pojazdów. Pieniądze na kolejnych 16 ma zapewnić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich dostawa planowana jest na 2027 r.

Wątpliwości dotyczące wykorzystania elektrycznych pojazdów zimą zgłaszał wcześniej starosta tatrzański. Jego zdaniem busy mogłyby mieć problemy z pokonaniem górskiej trasy w trudnych warunkach pogodowych. To jeden z argumentów przemawiających w jego ocenie za czasowym przywróceniem przewozów konnych na dłuższym odcinku.

Co z zarobkami fiakrów? Ministerstwo szykuje propozycję

Spór o transport do Morskiego Oka ma również istotny wymiar ekonomiczny. Ograniczenie przewozów konnych dotyczy rodzin, dla których obsługa ruchu turystycznego jest źródłem utrzymania. Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami fiakrów w ministerstwie w pierwszym tygodniu grudnia. Resort chce wypracować rozwiązanie, które pozwoli przewoźnikom zarabiać do czasu dostarczenia na Podhale kolejnych elektrycznych busów.

– Możemy wspólnymi siłami przygotować projekt, który pozwoli im na utrzymanie siebie i swoich rodzin do czasu, kiedy przyjadą na Podhale busy – powiedziała minister.

Na razie nie wiadomo jednak, na czym dokładnie miałaby polegać alternatywna forma zarobkowania ani czy przewoźnicy zaakceptują propozycję resortu.

Jak obecnie można dostać się nad Morskie Oko?

Od 1 września 2026 r. obowiązuje pilotażowy program ograniczający przewozy konne do pierwszych trzech kilometrów drogi, od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Pozostałą część trasy turyści pokonują pieszo.

Przyszłość transportu pozostaje przedmiotem sporu między lokalnymi władzami, resortem klimatu, przewoźnikami i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt. Te ostatnie wskazują na problem przeciążania koni, natomiast przedstawiciele środowiska weterynaryjnego i hodowlanego argumentują, że coroczne badania nie potwierdzają systemowego przeciążenia zwierząt.

Formalnie za organizację ruchu na drodze do Morskiego Oka odpowiada starosta tatrzański, a nie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort nie zamierza jednak wspierać przywrócenia dłuższej trasy przewozów konnych. Najbliższe rozmowy pokażą, czy uda się znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki