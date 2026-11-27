Najważniejsze informacje o promocji na Black Friday

Oto kluczowe szczegóły dotyczące tegorocznego festiwalu okazji na urządzenia marki Apple:

wysokość korzyści: bezpośrednie obniżki cen do 1800 zł u polskich sprzedawców oraz karty podarunkowe Apple Gift Card od 95 zł do 1140 zł w oficjalnym sklepie producenta,

bezpośrednie obniżki cen u polskich sprzedawców oraz karty podarunkowe w oficjalnym sklepie producenta, objęty asortyment: smartfony iPhone (w tym najnowsze modele 18 Pro i 18 Pro Max oraz seria 17) , komputery MacBook Pro, Air i Neo oraz Mac mini , tablety iPad , zegarki Apple Watch Ultra 4, Ultra 3 i Series 12 , a także słuchawki AirPods i akcesoria,

smartfony , komputery , tablety , zegarki , a także słuchawki i akcesoria, kanały sprzedaży: oficjalny sklep internetowy Apple Store (apple.com/pl) i aplikacja mobilna Apple Store oraz autoryzowani sprzedawcy i markety: x-kom, Lantre, Cortland, iSpot, Neonet, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i Amazon.pl ,

oficjalny sklep internetowy i aplikacja mobilna Apple Store oraz autoryzowani sprzedawcy i markety: , czas trwania akcji: od 27 do 30 listopada 2026 roku (w oficjalnym sklepie Apple dokładnie do nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 00:59 czasu polskiego).

Przegląd najatrakcyjniejszych ofert i wyliczenie oszczędności

Tegoroczna akcja wyprzedażowa dzieli się na dwa główne kanały – oficjalny sklep producenta oferujący karty podarunkowe na kolejne zakupy oraz polskich dystrybutorów obniżających ceny końcowe urządzeń w złotówkach.

1. Oficjalny sklep Apple Store – karty upominkowe do 1140 zł

Kupując sprzęt bezpośrednio u producenta w dniach od 27 do 30 listopada 2026 roku, płacimy cenę katalogową, ale otrzymujemy cyfrową kartę podarunkową na przyszłe zakupy lub subskrypcje (jej kwota jest stała przez całe cztery dni promocji):

MacBook Pro 16 cali (M5 Pro lub M5 Max): zakup kwalifikującego się komputera gwarantuje kartę Apple Gift Card o wartości 1 140 zł ,

zakup kwalifikującego się komputera gwarantuje kartę Apple Gift Card o wartości , MacBook Pro 14 cali (M5 Pro lub M5 Max): przy wyborze wersji z procesorem M5 Pro lub M5 Max przyznawany jest bonus 950 zł ,

przy wyborze wersji z procesorem M5 Pro lub M5 Max przyznawany jest bonus , MacBook Air (M5): zakupy modeli 13- lub 15-calowych premiowane są kartą na kwotę 760 zł (przy komputerze Mac mini jest to 380 zł ),

zakupy modeli 13- lub 15-calowych premiowane są kartą na kwotę (przy komputerze jest to ), iPad Pro oraz iPad Air: wybór iPada Pro (M5) daje kartę o wartości 475 zł , a iPada Air (M4) – 380 zł ,

wybór daje kartę o wartości , a – , iPhone Air: przy zakupie tej wersji sprzętu przyznawany jest voucher o wartości 380 zł ,

przy zakupie tej wersji sprzętu przyznawany jest voucher o wartości , iPhone 16 i iPhone 17: wybór tych smartfonów gwarantuje kartę upominkową wynoszącą 285 zł ,

wybór tych smartfonów gwarantuje kartę upominkową wynoszącą , iPhone 17e: zakup tego wariantu daje bonus w wysokości 190 zł ,

zakup tego wariantu daje bonus w wysokości , Apple Watch oraz AirPods: za zakup Apple Watch Ultra 4 odbierzemy kartę 380 zł, za Apple Watch Series 12 lub SE 3 – 190 zł, natomiast przy słuchawkach odpowiednio 285 zł (AirPods Max 2), 190 zł (AirPods Pro 3) lub 95 zł (AirPods 5).

2. Polskie sklepy i autoryzowani resellerzy – sprawdzone rabaty kwotowe

W polskich elektromarketach oraz u autoryzowanych sprzedawców (m.in. x-kom, Media Expert, RTV Euro AGD, Lantre i Amazon.pl) zamiast kart podarunkowych obowiązują bezpośrednie obniżki cen. Warto jednak zwrócić uwagę, że część rabatów wymaga aktywacji kodu promocyjnego widocznego na karcie produktu lub obowiązuje na oficjalnych kontach tych sklepów w serwisie Allegro:

iPhone Air (1 TB) oraz iPhone 17 / 17e: w oficjalnej wyprzedaży na stronie x-kom (z kodem rabatowym black-weeks143 w koszyku) model iPhone Air 1 TB przeceniono z 6 999 zł na 4 999 zł ( aż 2 000 zł taniej), model iPhone 17e (512 GB) spadł z 4 499 zł na 3 888 zł (611 zł taniej), a iPhone 17 (256 GB) kosztuje 4 099–4 198 zł zamiast 4 499 zł (w RTV Euro AGD oraz x-kom, co daje do 400 zł oszczędności),

Autor: x-kom/ Materiały prasowe

MacBook Air 13 cali (M5): w sieci x-kom podstawowy wariant z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB SSD kupimy za 5 499 zł , natomiast wyższe konfiguracje ( 16 GB RAM / 1 TB SSD oraz 24 GB RAM / 512 GB SSD ) przeceniono z 8 299–8 799 zł na 6 666 zł ( ponad 1 600 zł oszczędności ),

w sieci podstawowy wariant z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB SSD kupimy za , natomiast wyższe konfiguracje ( oraz ) przeceniono z 8 299–8 799 zł na ( ), MacBook Neo (256 GB): standardowa cena w sklepach x-kom, Media Expert i Lantre spadła z katalogowych 3 699 zł do poziomu 3 348–3 399 zł (300–351 zł taniej) , a w limitowanej ofercie z kodem w aplikacji x-kom wybrane kolory (srebrny i żółty) przeceniono nawet na 2 849 zł ,

standardowa cena w sklepach spadła z katalogowych 3 699 zł do poziomu , a w limitowanej ofercie z kodem w aplikacji x-kom wybrane kolory (srebrny i żółty) przeceniono nawet na , Mac mini z czipem M5 Pro (24 GB RAM / 512 GB SSD): na Amazon.pl, w Media Expert oraz MediaMarkt cenę obniżono z 8 499 zł na 7 299 zł , co daje 1 200 zł oszczędności ,

na cenę obniżono z 8 499 zł na , co daje , Słuchawki AirPods Pro 3 oraz AirPods Max 2: w stałej ofercie Black Friday w sklepach (m.in. x-kom ) dokanałowe AirPods Pro 3 z ANC kupimy za 899 zł zamiast 1 099 zł ( 200 zł taniej ), natomiast nauszne AirPods Max 2 przeceniono z 2 499 zł na 1 969–1 999 zł (do 530 zł taniej) ,

w stałej ofercie Black Friday w sklepach (m.in. ) dokanałowe kupimy za zamiast 1 099 zł ( ), natomiast nauszne przeceniono z 2 499 zł na , Zegarki Apple Watch Ultra 3 i Ultra 4: na Amazon.pl, w Media Expert i RTV Euro AGD model Apple Watch Ultra 3 staniał z 3 499 zł na 2 599–2 899 zł (do 900 zł taniej) , z kolei najnowszy Apple Watch Ultra 4 u autoryzowanego sprzedawcy Lantre jest tańszy o 300 zł względem ceny katalogowej,

na model staniał z 3 499 zł na , z kolei najnowszy u autoryzowanego sprzedawcy jest tańszy o względem ceny katalogowej, Najnowsze iPhone 18 Pro i 18 Pro Max (256 GB / 512 GB): na stronach własnych sklepów modele te utrzymują ceny zbliżone do katalogowych (od 6 299 zł i 6 799 zł), natomiast na oficjalnych kontach x-kom, Lantre i Neonet na platformie Allegro można je kupić o 220–340 zł taniej (np. iPhone 18 Pro 256 GB za 6 053–6 110 zł, a iPhone 18 Pro Max 256 GB za 6 546–6 595 zł).

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Jak skorzystać z promocji i najważniejsze zapisy regulaminu

Aby skorzystać z oferty w oficjalnym sklepie producenta, należy dodać kwalifikujące się urządzenie do koszyka na stronie apple.com/pl lub w aplikacji mobilnej w dniach 27–30 listopada – karta podarunkowa zostanie przypisana do zamówienia automatycznie. W przypadku polskich elektromarketów i resellerów przed płatnością warto sprawdzić, czy na karcie produktu nie widnieje dedykowany kod rabatowy (np. w x-kom należy wpisać w koszyku kod black-friday lub black-weeks , aby obniżyć cenę końcową).

Przed dokonaniem zakupu warto zwrócić uwagę na kluczowe warunki regulaminowe:

termin ważności i dynamiczne ceny w sklepach: oficjalna akcja w Apple Store ma stałe warunki od 27 do 30 listopada 2026 roku do końca dnia, natomiast w polskich sklepach pule najtańszych sztuk (szczególnie w tzw. „Gorących Strzałach” oraz ofertach na Allegro) są limitowane i po wyczerpaniu wyznaczonej puli cena automatycznie wraca do wyższego poziomu,

oficjalna akcja w Apple Store ma stałe warunki od 27 do 30 listopada 2026 roku do końca dnia, natomiast w polskich sklepach pule najtańszych sztuk (szczególnie w tzw. „Gorących Strzałach” oraz ofertach na Allegro) są limitowane i po wyczerpaniu wyznaczonej puli cena automatycznie wraca do wyższego poziomu, forma premii w Apple Store: karta Apple Gift Card nie stanowi bezpośredniego rabatu na kupowane urządzenie, lecz środki do wykorzystania przy kolejnych zakupach (w razie zwrotu urządzenia wartość wykorzystanej karty jest potrącana ze zwracanej kwoty),

karta Apple Gift Card nie stanowi bezpośredniego rabatu na kupowane urządzenie, lecz środki do wykorzystania przy kolejnych zakupach (w razie zwrotu urządzenia wartość wykorzystanej karty jest potrącana ze zwracanej kwoty), wykluczenia produktowe u producenta: najnowsze flagowce iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo oraz MacBook Neo i MacBook Pro z czipem M6 nie biorą udziału w akcji z kartami podarunkowymi w sklepie Apple,

najnowsze flagowce nie biorą udziału w akcji z kartami podarunkowymi w sklepie Apple, brak łączenia z innymi zniżkami: promocyjnych kart podarunkowych na Black Friday w Apple Store nie można łączyć ze zniżkami studenckimi i ofertą dla sektora edukacji.

Źródło: apple.com, thinkapple.pl, x-kom.pl, lantre.pl, neonet.pl, komputronik.pl, amazon.pl