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Najważniejsze informacje o promocji na Black Friday
Oto kluczowe szczegóły dotyczące tegorocznego festiwalu okazji na urządzenia marki Apple:
- wysokość korzyści: bezpośrednie obniżki cen do 1800 zł u polskich sprzedawców oraz karty podarunkowe Apple Gift Card od 95 zł do 1140 zł w oficjalnym sklepie producenta,
- objęty asortyment: smartfony iPhone (w tym najnowsze modele 18 Pro i 18 Pro Max oraz seria 17), komputery MacBook Pro, Air i Neo oraz Mac mini, tablety iPad, zegarki Apple Watch Ultra 4, Ultra 3 i Series 12, a także słuchawki AirPods i akcesoria,
- kanały sprzedaży: oficjalny sklep internetowy Apple Store (apple.com/pl) i aplikacja mobilna Apple Store oraz autoryzowani sprzedawcy i markety: x-kom, Lantre, Cortland, iSpot, Neonet, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i Amazon.pl,
- czas trwania akcji: od 27 do 30 listopada 2026 roku (w oficjalnym sklepie Apple dokładnie do nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 00:59 czasu polskiego).
Przegląd najatrakcyjniejszych ofert i wyliczenie oszczędności
Tegoroczna akcja wyprzedażowa dzieli się na dwa główne kanały – oficjalny sklep producenta oferujący karty podarunkowe na kolejne zakupy oraz polskich dystrybutorów obniżających ceny końcowe urządzeń w złotówkach.
1. Oficjalny sklep Apple Store – karty upominkowe do 1140 zł
Kupując sprzęt bezpośrednio u producenta w dniach od 27 do 30 listopada 2026 roku, płacimy cenę katalogową, ale otrzymujemy cyfrową kartę podarunkową na przyszłe zakupy lub subskrypcje (jej kwota jest stała przez całe cztery dni promocji):
- MacBook Pro 16 cali (M5 Pro lub M5 Max): zakup kwalifikującego się komputera gwarantuje kartę Apple Gift Card o wartości 1 140 zł,
- MacBook Pro 14 cali (M5 Pro lub M5 Max): przy wyborze wersji z procesorem M5 Pro lub M5 Max przyznawany jest bonus 950 zł,
- MacBook Air (M5): zakupy modeli 13- lub 15-calowych premiowane są kartą na kwotę 760 zł (przy komputerze Mac mini jest to 380 zł),
- iPad Pro oraz iPad Air: wybór iPada Pro (M5) daje kartę o wartości 475 zł, a iPada Air (M4) – 380 zł,
- iPhone Air: przy zakupie tej wersji sprzętu przyznawany jest voucher o wartości 380 zł,
- iPhone 16 i iPhone 17: wybór tych smartfonów gwarantuje kartę upominkową wynoszącą 285 zł,
- iPhone 17e: zakup tego wariantu daje bonus w wysokości 190 zł,
- Apple Watch oraz AirPods: za zakup Apple Watch Ultra 4 odbierzemy kartę 380 zł, za Apple Watch Series 12 lub SE 3 – 190 zł, natomiast przy słuchawkach odpowiednio 285 zł (AirPods Max 2), 190 zł (AirPods Pro 3) lub 95 zł (AirPods 5).
2. Polskie sklepy i autoryzowani resellerzy – sprawdzone rabaty kwotowe
W polskich elektromarketach oraz u autoryzowanych sprzedawców (m.in. x-kom, Media Expert, RTV Euro AGD, Lantre i Amazon.pl) zamiast kart podarunkowych obowiązują bezpośrednie obniżki cen. Warto jednak zwrócić uwagę, że część rabatów wymaga aktywacji kodu promocyjnego widocznego na karcie produktu lub obowiązuje na oficjalnych kontach tych sklepów w serwisie Allegro:
- iPhone Air (1 TB) oraz iPhone 17 / 17e: w oficjalnej wyprzedaży na stronie x-kom (z kodem rabatowym
black-weeks143w koszyku) model iPhone Air 1 TB przeceniono z 6 999 zł na 4 999 zł ( aż 2 000 zł taniej), model iPhone 17e (512 GB) spadł z 4 499 zł na 3 888 zł (611 zł taniej), a iPhone 17 (256 GB) kosztuje 4 099–4 198 zł zamiast 4 499 zł (w RTV Euro AGD oraz x-kom, co daje do 400 zł oszczędności),
- MacBook Air 13 cali (M5): w sieci x-kom podstawowy wariant z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB SSD kupimy za 5 499 zł, natomiast wyższe konfiguracje (16 GB RAM / 1 TB SSD oraz 24 GB RAM / 512 GB SSD) przeceniono z 8 299–8 799 zł na 6 666 zł (ponad 1 600 zł oszczędności),
- MacBook Neo (256 GB): standardowa cena w sklepach x-kom, Media Expert i Lantre spadła z katalogowych 3 699 zł do poziomu 3 348–3 399 zł (300–351 zł taniej), a w limitowanej ofercie z kodem w aplikacji x-kom wybrane kolory (srebrny i żółty) przeceniono nawet na 2 849 zł,
- Mac mini z czipem M5 Pro (24 GB RAM / 512 GB SSD): na Amazon.pl, w Media Expert oraz MediaMarkt cenę obniżono z 8 499 zł na 7 299 zł, co daje 1 200 zł oszczędności,
- Słuchawki AirPods Pro 3 oraz AirPods Max 2: w stałej ofercie Black Friday w sklepach (m.in. x-kom) dokanałowe AirPods Pro 3 z ANC kupimy za 899 zł zamiast 1 099 zł (200 zł taniej), natomiast nauszne AirPods Max 2 przeceniono z 2 499 zł na 1 969–1 999 zł (do 530 zł taniej),
- Zegarki Apple Watch Ultra 3 i Ultra 4: na Amazon.pl, w Media Expert i RTV Euro AGD model Apple Watch Ultra 3 staniał z 3 499 zł na 2 599–2 899 zł (do 900 zł taniej), z kolei najnowszy Apple Watch Ultra 4 u autoryzowanego sprzedawcy Lantre jest tańszy o 300 zł względem ceny katalogowej,
- Najnowsze iPhone 18 Pro i 18 Pro Max (256 GB / 512 GB): na stronach własnych sklepów modele te utrzymują ceny zbliżone do katalogowych (od 6 299 zł i 6 799 zł), natomiast na oficjalnych kontach x-kom, Lantre i Neonet na platformie Allegro można je kupić o 220–340 zł taniej (np. iPhone 18 Pro 256 GB za 6 053–6 110 zł, a iPhone 18 Pro Max 256 GB za 6 546–6 595 zł).
Jak skorzystać z promocji i najważniejsze zapisy regulaminu
Aby skorzystać z oferty w oficjalnym sklepie producenta, należy dodać kwalifikujące się urządzenie do koszyka na stronie
apple.com/pl lub w aplikacji mobilnej w dniach 27–30 listopada – karta podarunkowa zostanie przypisana do zamówienia automatycznie. W przypadku polskich elektromarketów i resellerów przed płatnością warto sprawdzić, czy na karcie produktu nie widnieje dedykowany kod rabatowy (np. w x-kom należy wpisać w koszyku kod
black-friday lub
black-weeks, aby obniżyć cenę końcową).
Przed dokonaniem zakupu warto zwrócić uwagę na kluczowe warunki regulaminowe:
- termin ważności i dynamiczne ceny w sklepach: oficjalna akcja w Apple Store ma stałe warunki od 27 do 30 listopada 2026 roku do końca dnia, natomiast w polskich sklepach pule najtańszych sztuk (szczególnie w tzw. „Gorących Strzałach” oraz ofertach na Allegro) są limitowane i po wyczerpaniu wyznaczonej puli cena automatycznie wraca do wyższego poziomu,
- forma premii w Apple Store: karta Apple Gift Card nie stanowi bezpośredniego rabatu na kupowane urządzenie, lecz środki do wykorzystania przy kolejnych zakupach (w razie zwrotu urządzenia wartość wykorzystanej karty jest potrącana ze zwracanej kwoty),
- wykluczenia produktowe u producenta: najnowsze flagowce iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo oraz MacBook Neo i MacBook Pro z czipem M6 nie biorą udziału w akcji z kartami podarunkowymi w sklepie Apple,
- brak łączenia z innymi zniżkami: promocyjnych kart podarunkowych na Black Friday w Apple Store nie można łączyć ze zniżkami studenckimi i ofertą dla sektora edukacji.
Źródło: apple.com, thinkapple.pl, x-kom.pl, lantre.pl, neonet.pl, komputronik.pl, amazon.pl