Najlepsze okazje w Lidlu od 26 do 28 listopada

Kulminacja wyprzedaży Black Week w sieci Lidl przypada na dni od czwartku do soboty (26–28 listopada). Choć część promocji obowiązuje przez całe trzy dni, najbardziej oblegane hity cenowe zostały podzielone na jednodniowe akcje w czwartek, piątek oraz sobotę. Przed wyjściem na zakupy warto pamiętać, że skorzystanie z większości rabatów wymaga wcześniejszego aktywowania kuponu w aplikacji mobilnej Lidl Plus i zeskanowania jej przy kasie.

Podstawowe zakupy spożywcze – masło, jajka i mięso w niższych cenach

Planując przedświąteczne i codzienne zakupy spożywcze, szczególną uwagę warto zwrócić na jednodniowe promocje na majonez (w czwartek) oraz jajka ściółkowe (w piątek), a także dwudniową obniżkę ceny masła ekstra.

Masło ekstra 82% Pilos (200 g): 2,99 zł za kostkę przy zakupie 3 sztuk (obniżka o 40 proc. z 4,99 zł) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 opakowania na kupon) – oferta ważna w piątek i sobotę (27–28.11) ,

za kostkę przy zakupie 3 sztuk (obniżka o 40 proc. z 4,99 zł) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 opakowania na kupon) – oferta ważna , Świeże jaja ściółkowe Złota Nioska, klasa M (10 szt.): w promocji 1+1 gratis (w przeliczeniu 4,49 zł za opakowanie zamiast 8,99 zł) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania gratis na kupon) – oferta ważna tylko w Czarny Piątek (27.11) ,

w promocji (w przeliczeniu za opakowanie zamiast 8,99 zł) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania gratis na kupon) – oferta ważna , Majonez Winiary lub Społem Kielecki (700 ml): w akcji 1+1 gratis przy cenie regularnej 11,49 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 słoiki gratis na kupon) – promocja obowiązuje tylko w czwartek (26.11) ,

w akcji przy cenie regularnej 11,49 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 słoiki gratis na kupon) – promocja obowiązuje , Banany luzem (1 kg): 2,99 zł zamiast 6,99 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 kg na kupon) – promocja obowiązuje od czwartku do soboty (26–28.11) ,

zamiast 6,99 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 kg na kupon) – promocja obowiązuje , Łopatka wieprzowa Rzeźnik (1 kg): 9,99 zł zamiast 13,49 zł (rabat 25 proc.) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 kg na kupon) – dostępna od czwartku do soboty (26–28.11).

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Banany, luzem 1 kg

Kawa, ryby i bakalie na zapas

W gazetce na końcówkę listopada znalazły się również produkty o długim terminie przydatności oraz świeże ryby, które można kupić z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

Wszystkie kawy Lavazza: drugi, tańszy produkt o 60 proc. taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 4 opakowania na kupon) – oferta dostępna tylko w sobotę (28.11) ,

drugi, tańszy produkt z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 4 opakowania na kupon) – oferta dostępna , Polski świeży karp, płat ze skórą (100 g): 4,49 zł zamiast 6,49 zł (rabat 30 proc.) bez konieczności aktywowania kuponu (limit 4 kg na paragon) – oferta ważna do soboty (28.11) ,

zamiast 6,49 zł (rabat 30 proc.) bez konieczności aktywowania kuponu (limit 4 kg na paragon) – oferta ważna , Halibut, filet bez skóry Targ Rybny Lidla (1 kg): 69,90 zł zamiast 99,90 zł (obniżka o 30 proc.) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 kg na kupon) – promocja obowiązuje od czwartku do soboty (26–28.11) ,

zamiast 99,90 zł (obniżka o 30 proc.) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 kg na kupon) – promocja obowiązuje , Pistacje kalifornijskie Alesto (250 g): w promocji 2+1 gratis przy cenie regularnej 17,49 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 opakowania gratis na kupon) – oferta ważna od czwartku do soboty (26–28.11) ,

w promocji przy cenie regularnej 17,49 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 3 opakowania gratis na kupon) – oferta ważna , Migdały łuskane Alesto (200 g): w akcji 2+1 gratis przy cenie regularnej 12,99 zł po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus – oferta dostępna do soboty (28.11).

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Wszystkie kawy Lavazza, Drugi, tańszy produkt -60% taniej

Chemia domowa i kosmetyki – akcje 1+1 za grosz i wysokie rabaty

Dział środków czystości oraz artykułów higienicznych przynosi na Black Friday promocje w formule 1+1 za grosz. Największe oszczędności dają piątkowa akcja na pasty do zębów oraz sobotnia wyprzedaż produktów do zmywarki.

Wszystkie pasty do zębów Sensodyne: promocja 1+1 za grosz (druga, tańsza pasta za 1 gr) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania za grosz na paragon) – obowiązuje tylko w piątek (27.11) ,

promocja (druga, tańsza pasta za 1 gr) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania za grosz na paragon) – obowiązuje , Wszystkie produkty Finish: oferta 1+1 za grosz (drugi, tańszy produkt za 1 gr) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania za grosz na paragon) – promocja ważna tylko w sobotę (28.11) ,

oferta (drugi, tańszy produkt za 1 gr) z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania za grosz na paragon) – promocja ważna , Wszystkie produkty Air Wick: drugi, tańszy produkt o 70 proc. taniej przy zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus (limit 6 opakowań na paragon) – oferta obowiązuje do soboty (28.11) ,

drugi, tańszy produkt przy zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus (limit 6 opakowań na paragon) – oferta obowiązuje , Żel pod prysznic Fa lub Fa Men (400 ml): promocja 1+1 gratis przy cenie regularnej 12,99 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania gratis) – dostępna od czwartku do soboty (26–28.11) ,

promocja przy cenie regularnej 12,99 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus (limit 2 opakowania gratis) – dostępna , Wszystkie pieluszki Lupilu Premium: drugi, tańszy produkt o 40 proc. taniej po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus (limit 10 opakowań na paragon) – oferta ważna od czwartku do soboty (26–28.11).

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Wszystkie pasty do zębów Sensodyne, 1+1 za grosz

Narzędzia Parkside, małe AGD i wyposażenie domu do 50% taniej

Z okazji Black Friday na półki trafiły także mocno przecenione elektronarzędzia, sprzęt do pielęgnacji oraz tekstylia domowe. Wybrane urządzenia kupimy dokładnie za połowę ceny regularnej.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance: 149 zł zamiast 299 zł ( rabat 50 proc. ) – w sprzedaży od piątku (27.11) ,

zamiast 299 zł ( ) – w sprzedaży , Zestaw 2 akumulatorów 20 V (4 Ah) Parkside: 158 zł zamiast 238 zł ( rabat 33 proc. ) – w sprzedaży od piątku (27.11) ,

zamiast 238 zł ( ) – w sprzedaży , Saturator do wody SodaStream Art: 215 zł zamiast 269 zł ( rabat 20 proc. ) – oferta obowiązuje od piątku (27.11) ,

zamiast 269 zł ( ) – oferta obowiązuje , Maszynka do strzyżenia Remington: 84,50 zł zamiast 169 zł ( rabat 50 proc. ) – oferta dostępna od czwartku (26.11) ,

zamiast 169 zł ( ) – oferta dostępna , Kołdra na 4 pory roku Livarno (140 x 200 cm): 65 zł zamiast 109 zł (rabat 40 proc.) – promocja obowiązuje od czwartku (26.11).

Wybierając się na zakupy, warto przed podejściem do kasy upewnić się w aplikacji mobilnej Lidl Plus, czy wszystkie wybrane kupony jednodniowe zostały kliknięte i aktywowane – w przypadku części produktów (np. migdałów czy pieluszek) wystarczy samo zeskanowanie karty lojalnościowej, natomiast przy maśle, jajkach czy kapsułkach Finish niezbędna jest wcześniejsza aktywacja konkretnego kuponu.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Akumulatorowa wiertarkowkrętarka, 12 V, PARKSIDE PERFORMANCE