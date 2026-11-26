Zakopane podnosi opłatę miejscową. Turyści zapłacą więcej od 2027 roku

W czwartek, 26 listopada Rada Miasta Zakopane podniosła stawkę opłaty miejscowej pobieranej od turystów. Od 1 stycznia 2027 roku za każdą dobę pobytu w mieście zapłacą oni 5 zł zamiast dotychczasowych 2 zł. Zakopiańscy radni zdecydowali się na wprowadzenie najwyższej stawki, na jaką pozwalają nowe przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady pobierania opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Dotychczasowe uchwały rad gmin przestaną obowiązywać, dlatego samorządy, które nadal chcą pobierać pieniądze od turystów, muszą przyjąć nowe uchwały.

Zgodnie z nowymi przepisami opłatę miejscową będzie można pobierać w miejscowościach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym, które oferują turystom noclegi. Zniesiony zostanie dotychczasowy wymóg spełniania określonych norm klimatycznych i jakości powietrza. Bez znaczenia będzie również to, czy dana osoba przyjechała w celach turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych.

Dlaczego Zakopane podnosi opłatę miejscową?

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że Zakopane spełnia wiele kryteriów krajobrazowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wskazano m.in. na położenie w pobliżu Tatr, obecność obszarów chronionych, zabytkową architekturę oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Od stycznia do sierpnia 2026 roku miasto uzyskało z opłaty miejscowej 4 mln 161 tys. zł. Dotychczas roczne wpływy z tego tytułu wynosiły około 5 mln zł.

Władze Zakopanego tłumaczą podwyżkę rosnącymi wydatkami związanymi z obsługą ruchu turystycznego. Jak zaznaczono w uzasadnieniu uchwały, liczba osób odwiedzających miasto wielokrotnie przewyższa liczbę jego stałych mieszkańców. Wiąże się to z wysokimi kosztami utrzymania czystości, odbioru odpadów, utrzymania dróg, chodników i infrastruktury turystycznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa.

Nie wszyscy turyści zapłacą. Kto zostanie zwolniony z opłaty?

Nowe przepisy zmienią również sposób pobierania opłaty miejscowej. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy, którymi będą podmioty oferujące usługi noclegowe. Ustawa określa również, kto nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Z opłaty zwolnione zostaną m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 29 kolejnych nocy.

Od 1 stycznia 2027 roku miejscowości nie będą już musiały spełniać określonych norm jakości powietrza, aby pobierać opłatę miejscową. Maksymalna stawka w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej – 5,50 zł. Z kolei w miejscowościach posiadających status uzdrowiska maksymalna opłata uzdrowiskowa wyniesie 6,86 zł za noc. Nowe przepisy umożliwią pobieranie opłaty miejscowej m.in. w Krakowie, gdzie dotychczas nie było to możliwe ze względu na niespełnianie norm jakości powietrza.