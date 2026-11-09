Masowa fala anulacji rezerwacji hotelowych w Krakowie po tragicznym ataku.

Prognozy powrotu do normalności dla turystyki: od 3 do 9 miesięcy.

Ryzyko utraty konferencji i dużych eventów na rzecz innych europejskich miast.

Chaos komunikacyjny i brak jednolitej strategii miasta w obliczu kryzysu.

Apel branży o pilne działania ze strony prezydenta Krakowa Łukasza Gibały.

Turystyka w kropce

Tragiczny zamach terrorystyczny, który wstrząsnął Krakowem 7 listopada na długo pozostanie w pamięci mieszkańców miasta, ale i całej Polski. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że był to bezprecedensowy atak, który sprawił że nic nie będzie już takie samo, jak przedtem. W zamachu zginęło 6 ofiar oraz napastnik, Michał O.

Jakkolwiek najważniejsze są teraz osoby poszkodowane w zamachu i ich dobro, to nie sposób uciec od pytań o przyszłość branży turystycznej, która jest jedną z najważniejszych w Krakowie, słynącym z potężnego ruchu turystycznego. Niestety, sektor ten jest niezwykle wrażliwy na wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i poczuciem komfortu klientów. Tak szokujące wydarzenie, jakie miało miejsce w sobotę po południu, rodzi obawy o wygenerowanie potężnych problemów dla hotelarzy, restauratorów, przewodników, wielu osób, związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Kiedy powrót do normalności?

Wszyscy w branży zadają sobie teraz jedno pytanie: jak długo to potrwa? Niestety, nikt nie ma dobrej i jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak spojrzeć na historię i zobaczyć, jak inne miasta radziły sobie po podobnych tragediach. "Super Biznes" rozmawiał z dyrektor krakowskiego hotelu znanej sieci, która chce zachować anonimowość. Stwierdziła ona, że bardzo trudno oszacować, jak poszczególne miasta i ich turystyczne gałęzie mogą zareagować na wydarzenia takie jak zamach terrorystyczny.

Tempo powrotu do normalności jest bardzo różne. Inny był Nowy Jork po zamachach 11 września, kiedy to powrót do normalności turystycznej trwał około trzech lat. Potem, już przy innych tego typu wydarzeniach, jak maraton w Bostonie, to było około pół roku. Średnio trzeba to liczyć między 3 a 9 miesięcy. To są dane wzięte z różnych badań statystycznych i wywiadów związanych z turystyką - powiedziała w rozmowie z "Super Biznesem" ekspertka.

Trzeba jednak pamiętać o kluczowej różnicy. W przeciwieństwie do innych ataków, ten w Krakowie nie był najprawdopodobniej dziełem zorganizowanej siatki terrorystycznej. To czyn, choć tragiczny i bolesny, ale dokonany przez pojedynczą osobę. To fakt, który może, ale nie musi, skrócić czas potrzebny na odbudowę wizerunku miasta jako bezpiecznej przystani i atrakcyjnego miejsca dla turystów.

Lawina anulacji

Telefony w krakowskich hotelach dzwonią bez przerwy. Niestety, nie są to pytania o wolne pokoje. Goście z całego świata dopytują, czy w mieście jest bezpiecznie i masowo odwołują zaplanowane pobyty. To bezpośredni i najbardziej bolesny skutek tragicznego ataku, z którym mierzy się teraz cała lokalna branża turystyczna. Jak mówi nam dyrektor jednego z sieciowych hoteli, obecny i nadchodzący tydzień będą kluczowe.

Co to dzisiaj oznacza dla Krakowa? Myślę, że nikt tego nie wie. Obecny tydzień, ale i następny będą okresem dużej ilości anulacji. Z pewnością będzie bardzo duża ilość anulacji pobytów indywidualnych w Krakowie - wszystkie hotele w tej chwili się z tym mierzą. Jest dużo pytań gości o naszą ocenę sytuacji, czy Kraków jest bezpieczny itd. Trzeba być bardzo ostrożnym wypowiadaniu tego typu opinii. Ten tydzień będzie decydujący, bo jeżeli ludzie mają anulować swoje wizyty, to będą je anulowali teraz - stwierdziła.

Problem nie dotyczy jednak tylko turystów indywidualnych. W dłuższej perspektywie na szali leży coś znacznie ważniejszego – wizerunek Krakowa jako idealnego miejsca do organizacji międzynarodowych konferencji i wydarzeń biznesowych. Organizatorzy, wybierając lokalizację w tej części Europy, od teraz będą musieli brać pod uwagę ryzyko, którego wcześniej w Krakowie nie było. Eksperci ostrzegają, że w dłuższej perspektywie ucierpieć może cała turystyka w Krakowie 2026, zwłaszcza lukratywny segment biznesowy.

Patrząc długofalowo, to jeśli ktoś np. chce zrobić konferencję w Krakowie, może zastanowi się dwa razy i będzie się więcej dowiadywał. Sądzę, że zapytania organizatorów konferencji niosą teraz ze sobą duże ryzyko. Gdy będą rozważali, gdzie zorganizować swój event w tej części Europy, to siłą rzeczy będą brali pod uwagę ryzyko ataku terrorystycznego, którego nigdy do tej pory w Krakowie nie było. Trzeba jednak pamiętać, że nie jesteśmy na jakiejś mapie dżihadystów, a zamachu dokonał po prostu chory człowiek, co może się zdarzyć wszędzie - podkreśla ekspertka.

Problem komunikacji z opinią publiczną

W sytuacji tak głębokiego kryzysu kluczowa jest szybka i spójna komunikacja. Tymczasem w Krakowie, jak wskazuje nasza rozmówczyni, panuje informacyjny nieporządek, co tylko pogarsza sytuację branży turystycznej. Jak podkreśla ekspertka, branża potrzebuje teraz jasnej strategii komunikacyjnej miasta, a tej brakuje. Wszyscy hotelarze na własną rękę próbują uspokajać gości, ale to działania indywidualne, a nie systemowe.

Trzeba spojrzeć szerzej i wziąć pod uwagę świeżą sytuację związną ze zmianą prezydenta w Krakowie. Istnieje Krakowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa KTA, i wiem, że w tej chwili obradują, w jaki sposób mają działać w mediach, żeby tę narrację o miejscu bezpiecznym utrzymać, a także wzmacniać pozycję Krakowa. Wszyscy hotelarze zawsze udzielają informacji, ale w sposób indywidualny - zaznaczyła.

Sytuację wydaje się jednak komplikować niedawna zmiana na stanowisku prezydenta miasta.

Potrzeba strategii komunikacji miasta Krakowa, ale i Polski. To już się wydarzyło, bo nasi przywódcy obszernie się wypowiadają na ten temat - i dobrze. Brakuje tego jednak w Krakowie. Mamy nowego prezydenta, który dosłownie tydzień temu zapowiedział wycofanie Krakowa hurtem ze wszystkich stowarzyszeń, a jest on głównym udziałowcem Stowarzyszenia Turystycznego Miasta Krakowa. Teraz właśnie jak nigdy stowarzyszenie to jest niezbędne, by strategia komunikacji została wypracowana. Wszystko jest jeszcze bardzo chaotyczne, ponieważ jesteśmy jeszcze w szoku - zaznaczyła dyrektor jednego z krakowskich hoteli w rozmowie z "Super Biznesem".

Hotelarze w pierwszej kolejności skupiają się na opiece nad pracownikami i gośćmi, którzy byli świadkami tragicznych wydarzeń, a także na zarządzaniu rezerwacjami.

Staramy się najpierw ratować naszych ludzi, pracowników, którzy byli świadkami tych wydarzeń lub byli w tym czasie w ZARZE, wychodzili w tym czasie z pracy, albo opiekowali się gośćmi, poszkodowanymi. Dalej, staramy się zaopiekować tymi rezerwacjami i zleceniami, które są pod znakiem zapytania. Musimy szybko działać. Media dziś nie czekają i w tym właśnie widzę rolę stowarzyszenia i w ogóle miasta Krakowa, żeby zacząć pracę. Kraków na razie ma żałobę, ale liczymy na to, że szybkie kroki zostaną podjęte - podkreśliła dyrektor hotelu.

Od tego najwyraźniej zależy, jak szybko Kraków odzyska zaufanie turystów z całego świata.

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