Czy będzie trudniej o pozwolenie na broń?

Tragedia w Krakowie może stać się punktem zwrotnym dla przepisów regulujących posiadanie broni w Polsce. Przedstawicielka rządu Donalda Tuska, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie pozostawiła wątpliwości – czas na poważną debatę o tym, kto i na jakich zasadach może trzymać broń w domu.

Główny problem, na który zwróciła uwagę, to sytuacja, w której jedna osoba, powołując się na cele sportowe, może legalnie zgromadzić mały arsenał. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka oceniła, że po strzelaninie w Krakowie dyskusja o zaostrzeniu zasad, jakimi rządzi się dostęp do broni, jest absolutnie konieczna. Wnp.pl wskazuje, że chodzi przede wszystkim o ewentualne ograniczenie liczby egzemplarzy broni, jakie może posiadać jeden człowiek.

Ta dramatyczna sytuacja z Krakowa najlepiej pokazuje, że nie ma co rozmawiać o rozszerzeniu dostępu do broni. Dzisiaj jest on stosunkowo łatwy – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka na antenie Polsat News.

Jak wskazała, dziś wystarczy mieć ukończone 21 lat, przejść badania lekarskie i zdać odpowiednie testy, by uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych. To właśnie ta ścieżka, zdaniem wiceminister, może wymagać uszczelnienia.

Michał O. miał legalne pozwolenie na broń

Cała ta dyskusja nie wzięła się znikąd, a jest bezpośrednią reakcją na dramat, który rozegrał się w Krakowie. To, co budzi największy niepokój i zmusza do refleksji, to fakt, że człowiek, który otworzył ogień do ludzi, zrobił to, używając legalnie posiadanej broni.

Największe kontrowersje budzi fakt, że sprawca strzelaniny w Krakowie miał legalne pozwolenie na broń i zgromadził w domu kilka jej egzemplarzy. Uzyskał je, deklarując sportowy cel posiadania. To właśnie ta furtka w przepisach sprawia, że rząd Donalda Tuska chce przyjrzeć się sprawie bliżej. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że należy się zastanowić, czy dostęp do tak dużej liczby i różnych rodzajów broni jest uzasadniony w przypadku strzelców sportowych.

Jednocześnie zapewniła, że służby państwowe zadziałały błyskawicznie. Według jej relacji, zaledwie dwie minuty po pierwszym zgłoszeniu na miejscu pojawiła się straż miejska, w trzeciej minucie dojechała policja, a w czwartej – ratownicy medyczni. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która bada m.in. nośniki danych należące do napastnika, by ustalić jego motywy.

Nowe procedury bezpieczeństwa i walka z dezinformacją

Po ataku w Krakowie w internecie natychmiast pojawiły się fałszywe informacje, jakoby sprawca był żołnierzem lub miał związki z wojskiem. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka stanowczo to zdementowała, podkreślając, że napastnik nie miał nic wspólnego z polską armią. Ostrzegła jednocześnie przed powielaniem niesprawdzonych doniesień, które mogą być elementem wrogich działań.

Elementem wojny hybrydowej jest próba podważania zaufania do państwa, do wojska czy do policji – wyjaśniła wiceminister.

Rząd nie wyklucza też wprowadzenia nowych, fizycznych zabezpieczeń w przestrzeni publicznej. Rozważane są między innymi bariery utrudniające wjazd pojazdów w tłum oraz ewentualne wprowadzenie wspólnych patroli policji i wojska w miastach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaapelowała również do obywateli, by zapoznawali się z poradnikami bezpieczeństwa i uczyli się podstaw pierwszej pomocy. Zwróciła uwagę, że część świadków tragedii w Krakowie skupiła się na nagrywaniu zdarzenia telefonami, zamiast zadbać o własne bezpieczeństwo i pomóc innym. Po ataku uruchomiono specjalne linie wsparcia psychologicznego dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

Więcej pieniędzy dla policji i ważna wizyta w USA

Rząd Tuska nie ogranicza się tylko do zapowiedzi zmian w prawie. Za słowami idą też konkretne pieniądze. Dyskusja o bezpieczeństwie Polaków to również kwestia odpowiedniego wyposażenia służb, które na co dzień stoją na pierwszej linii.

Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże w przyszłym, 2027 roku, 1,5 mld zł na wsparcie służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. To środki, które mają wzmocnić m.in. policję.

Sprawa ataku w Krakowie może mieć też swój dalszy ciąg na arenie międzynarodowej. Wiceminister zapowiedziała swoją wizytę w Waszyngtonie, gdzie razem z szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ma rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu. Głównym tematem jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, ale temat ataku również może zostać poruszony. Jak oceniła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rozmowy w sprawie bazy są już na finiszu, a ostatecznej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa można spodziewać się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Jedno jest pewne – strzelanina w Krakowie stała się dla gabinetu Donalda Tuska impulsem do głębokiej rewizji dotychczasowych zasad. Najbliższe miesiące pokażą, czy zapowiadana dyskusja o zaostrzeniu prawa dotyczącego posiadania broni przerodzi się w konkretne, nowe przepisy.

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