Hubert Biskupski: Panie premierze, kiedy Rosja zaatakuje NATO w tym Polskę? Mamy za sobą 18 wojen z Rosją, w tym kilka wygranych. Może czas kolejny raz dać im łupnia?

Leszek Miller: Nie traktuje pan tego zbyt lekko? To bardzo poważna kwestia. Kilka wojen z Rosją udało nam się wygrać, jednak żadna z nich nie była wojną nuklearną. Chciałem przypomnieć film z 1983 roku „Nazajutrz” (The Day After), ukazujący uderzenie jądrowe na USA. Polska telewizja wyemitowała go zaledwie pół roku po premierze w Ameryce. Obraz wstrząsnął Ronaldem Reaganem, uświadamiając mu grozę atomowej hekatomby i skłaniając do rozmów z Gorbaczowem o denuklearyzacji.

Rosjanie regularnie straszą bronią nuklearną - grożą jej użyciem w razie blokady obwodu królewieckiego czy mówiąc o planach wystrzelenia satelity z ładunkiem atomowym. Na ile to realne zagrożenie?

Nikt tego nie wie, ale można wskazać okoliczności krytyczne. Przede wszystkim bezpośrednie zagrożenie bytu państwa rosyjskiego, gdyby potęga NATO miała wymazać Rosję z mapy świata. Podobnie stałoby się, gdyby potraktować poważnie tezy szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas o doprowadzeniu do rozbicia Rosji na małe państewka. Uważam, że w razie groźby rozpadu państwa Kreml bez wahania użyje broni jądrowej. Skutki nawet tzw. taktycznego uderzenia byłyby katastrofalne, bo poza falą uderzeniową dochodzi zabójcza radiacja.

Rosjanie regularnie testują cierpliwość NATO – na Polskę spadły ostatnio trzy rosyjskie rakiety, co wojskowi uznali za działanie celowe. Wezwany na dywanik ambasador Rosji zaprzeczył i oskarżył Polaków o antyrosyjskość. Dlaczego brakuje stanowczej odpowiedzi?

Skoro było to celowe uderzenie, pytam: dlaczego nie uruchomiono artykułu 4. lub nawet artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego? Zaczynam mieć złe przeczucia, że sojusznicze gwarancje mogą okazać się jedynie zapisem na papierze. Nie rozumiem też, dlaczego te rakiety nie zostały zestrzelone, skoro wciąż słyszymy o podrywaniu myśliwców do ochrony polskiego nieba.

Wojskowi tłumaczą, że zestrzelony obiekt stwarza zagrożenie na ziemi. Pojawiają się postulaty, by strącać rosyjskie pociski i drony jeszcze nad terytorium Ukrainy. To dobre rozwiązanie?

To oznaczałoby bezpośrednie wejście w wojnę. Nasze siły musiałyby z pełną świadomością uderzyć poza obszar obrony sojuszu. Część tych dronów leci w kierunku Polski tylko po to, by w ostatniej chwili zawrócić i utrudnić ich strącenie Ukraińcom. Przeniesienie ognia nad Ukrainę wywołałoby groźną reakcję Moskwy i ryzyko eskalacji nuklearnej.

Jak ocenia pan spotkanie w Shenzhen z udziałem Putina, Trumpa i Xi Jinpinga? Komentatorzy mówili o upokorzeniu Putina i pokazaniu mu, że jest wasalem Chin.

To publicystyczne myślenie życzeniowe. W dyplomacji chińskiej decyduje protokół. Przewodniczący Xi wyjechał na lotnisko po Trumpa w rewanżu za identyczny gest w Ameryce. Na wspólnym zdjęciu Putin nie mógł stanąć obok Xi, bo protokół rezerwuje to miejsce dla małżonki gospodarza. Ponadto w chińskiej dyplomacji najważniejsze jest pożegnanie gościa, które zależy wyłącznie od gospodarza – a Xi osobiście żegnał Putina na lotnisku. Porównania do „drugiej Jałty” były chybione: Jałta była spotkaniem aliantów i zwycięzców, a w Shenzhen rozmawiali rywale. Udział Putina w tej trójce definitywnie obala tezę o jego rzekomym osamotnieniu.

Trump nazwał Putina swoim przyjacielem. Co te słowa oznaczają?

To typowy amerykański chatting, czysta gra słów bez głębszego znaczenia. Putin jest zbyt doświadczony, by przywiązywać do tego wagę.

Rosja w przyszłorocznym budżecie przeznaczy na obronność 210 miliardów dolarów, co wraz z wydatkami na daje 45 proc. budżetu państwa. Czy przestawienie całej gospodarki na tory wojenne i inwestycje w przemysł zbrojeniowy nie zmuszą de facto Kremla do dalszej ekspansji militarnej, podobnie jak było w Niemczech lat 30-tych?

Nie zgadzam się, że Hitlerem kierowała logika ekonomiczna; decydowała zbrodnicza ideologia rasowa i koncepcja przestrzeni życiowej. U Putina motywacja była odmienna. W grudniu 2001 roku na Kremlu Putin powiedział mi wprost: dążenie Polski do UE w niczym Rosji nie przeszkadza, lecz każde zbliżenie się NATO do jej granic spotka się z bezwzględną reakcją. Gdy w 2014 roku obalono Janukowycza, uznał, że nowa władza w Kijowie wprowadzi sojusz pod rosyjskie granice, i dlatego natychmiast zajął Krym.

Pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę przyniosła jednak skutek odwrotny - NATO znacząco zbliżyło się granic Rosji po akcesji Finlandii i Szwecji do Paktu.

To fundamentalny błąd strategiczny Putina, który liczył na bezkarną powtórkę z Kosowa. Pamiętam, jak w maju 2002 roku pod Rzymem powoływaliśmy Radę NATO-Rosja w czym uczestniczyli m.in. Bush, Putin i Kwaśniewski. Rozmawiano wtedy nawet o przyszłym członkostwie Rosji w Sojuszu. Dziś to zupełnie inny świat.

Putin prowadzi wyniszczający konflikt a straty rosyjskie to już 700 zabitych żołnierzy. Jaki może być finał tej wojny?

Każdy kompromis musi pozwolić obu stronom wyjść z twarzą przed własnymi społeczeństwami. W wojnie na wyniszczenie Ukraina z racji demografii wyczerpie swe siły wcześniej, niż Rosja. Ostateczne rozstrzygnięcie musi przypaść dyplomatom, a nie wojskowym. Niestety, polska dyplomacja w tych kluczowych sprawach nie odgrywa żadnej roli i nie ma nic do powiedzenia.

Rozmawiał Hubert Biskupski