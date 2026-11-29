Od kilku groszy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Takie emerytury wypłaca ZUS

Wysokość emerytury w Polsce zależy od kilku kluczowych czynników, przede wszystkim od zgromadzonych składek, długości aktywności zawodowej oraz wieku przejścia na emeryturę. Z reguły im dłuższy okres pracy i wyższe zarobki, tym większe przyszłe świadczenie. Statystyki pokazują, że różnice w wysokości emerytur wypłacanych przez ZUS są ogromne.

Według danych ZUS za czerwiec 2026 roku najwyższa emerytura wypłacana w Polsce wynosi 54 072,15 zł miesięcznie. Kwota ta nie uwzględnia dodatków pielęgnacyjnych ani świadczeń wypłacanych na podstawie umów międzynarodowych. Podczas gdy rekordziści otrzymują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, na drugim biegunie znajdują się osoby, których świadczenia nie przekraczają nawet złotówki.

Minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1978,49 zł brutto miesięcznie. Aby otrzymać gwarantowane świadczenie w tej wysokości, kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego, a mężczyźni – 25 lat. Nie wszyscy emeryci spełniają jednak ten warunek. Osoby z krótszym stażem mogą otrzymywać znacznie niższe świadczenia. Wystarczy bowiem nawet jeden dzień pracy i odprowadzenie składki emerytalnej, aby po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego nabyć prawo do świadczenia. W takich przypadkach jego wysokość może wynosić zaledwie kilka groszy. Mowa wówczas o tzw. emeryturach groszowych.

Najniższa emerytura w Polsce wynosi 2 grosze. ZUS dopłaca do wypłaty świadczeń

Najniższa emerytura w Polsce wynosi zaledwie 2 grosze miesięcznie. Otrzymuje ją senior, który w całym swoim życiu przepracował tylko jeden dzień. Według danych z 2025 roku świadczenia w wysokości 3 groszy miesięcznie pobierają emeryci z województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Z kolei najniższą emeryturę w województwie kujawsko-pomorskim wypłaca oddział ZUS w Bydgoszczy. Świadczenie w wysokości 6 groszy miesięcznie otrzymuje kobieta, która w ciągu całego życia przepracowała zaledwie trzy miesiące na podstawie umowy zlecenia.

Emerytury groszowe stanowią spory problem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ koszty ich przekazywania przewyższają wartość samych świadczeń. Jeżeli emerytura wynosi 2 lub 6 groszy, a koszt wykonania przelewu to 10 groszy, różnicę pokrywa ZUS. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku świadczeń dostarczanych przez listonoszy, gdyż koszty obsługi pocztowej są znacznie wyższe niż kwoty wypłacane emerytom.

Jak tłumaczył Liwiusz Laska, prezes ZUS, rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wypłacanie emerytur groszowych zbiorczo, na przykład raz w roku. Wówczas senior pobierający obecnie 2 grosze miesięcznie zamiast dwunastu osobnych wypłat otrzymywałby jednorazowo 24 grosze.

Emerytury w Polsce rosną. Duże różnice w wysokości świadczeń kobiet i mężczyzn

W Polsce przybywa emerytów, a wysokość ich świadczeń systematycznie rośnie. Według danych GUS w 2025 roku emerytury i renty pobierało 9,45 mln osób, a na ich wypłatę przeznaczono prawie 450 mld zł. W 2025 roku średnia emerytura z ZUS wynosiła 4178,94 zł brutto, czyli o 8,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Dane GUS pokazują również, w jakim wieku Polacy najczęściej kończą pracę i przechodzą na emeryturę. W wieku 60–64 lat a emeryturę przechodziło 94,4 proc. kobiet, a w wieku 65 lat lub później – 98,4 proc. mężczyzn.

Jak się okazuje, wysokość emerytury w Polsce dużym stopniu zależy od płci. Różnice między świadczeniami kobiet i mężczyzn są naprawdę spore. Po podwyżce w marcu 2025 roku kobiety otrzymywały średnio 3421,61 zł brutto, a mężczyźni 4978,67 zł, czyli o ponad 1500 zł więcej.

Połowa emerytów dostawała nie więcej niż 3544,38 zł miesięcznie. Wśród kobiet kwota ta wynosiła 3011,10 zł, a wśród mężczyzn 4548,27 zł. W marcu 2025 roku 7,3 proc. emerytów otrzymywało mniej niż 1772,19 zł, natomiast 22,2 proc. pobierało ponad 5316,57 zł.