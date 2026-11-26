Friedrich Merz krytykuje wysokość przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował w czwartek, 26 listopada w Brukseli, że proponowany budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034 jest wciąż zbyt wysoki. Szef niemieckiego rządu wyraził również sprzeciw wobec zaciągania przez Wspólnotę kolejnych długów.

- Kwota jest nadal zbyt wysoka. Państwa członkowskie muszą przecież być w stanie pokryć wszystkie te wydatki. Europa potrzebuje solidnych finansów, nie wolno nam zaciągać nowych długów - powiedział Merz przed szczytem UE.

Według niemieckiego kanclerza przyszły budżet Unii Europejskiej powinien koncentrować się przede wszystkim na rozwoju gospodarczym, pełnym wykorzystaniu możliwości jednolitego rynku oraz zwiększeniu potencjału obronnego Europy. Merz zwrócił również uwagę na konieczność dalszego udzielania Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej w najbliższych latach.

- Musimy pomóc temu krajowi przetrwać bardzo trudną zimę. Musimy też pomóc mu w odbudowie. To zadanie, które musimy w UE wspólnie zrealizować - przekonywał.

Niemiecki kanclerz zapewnił, że jest gotowy do rozmów na temat przyszłego budżetu UE. Jego zdaniem państwa członkowskie są otwarte na kompromis. Zaznaczył jednak, że rozmowy dopiero się rozpoczynają, a podczas czwartkowego szczytu przywódcy poszczególnych krajów przedstawią przede wszystkim swoje oczekiwania wobec nowego budżetu.

Merz o finansowaniu Ukrainy. Wszystkie państwa UE powinny ponosić odpowiedzialność

Niemiecki kanclerz ponownie opowiedział się za połączeniem negocjacji dotyczących dalszego finansowania Ukrainy z rozmowami na temat przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.

Merz zaznaczył, że nie dostrzega możliwości ponownego zastosowania rozwiązania przyjętego przez państwa członkowskie w ubiegłym roku. Wówczas unijni przywódcy zgodzili się na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro, zwalniając Czechy, Węgry i Słowację z odpowiedzialności finansowej za to zobowiązanie.

- Jeśli Unia Europejska coś finansuje, to robi to jako Unia Europejska. A do tej Unii Europejskiej należy 27 państw, a nie 23 czy 24 - powiedział.

Kanclerz nie wykluczył, że rozstrzygnięcie kwestii dalszego finansowania Ukrainy nastąpi dopiero w grudniu.

Kanclerz Niemiec ostrzega przed kolejnymi falami uchodźców

Merz podkreślił, że europejska pomoc dla Ukrainy nie służy przedłużaniu wojny, lecz doprowadzeniu do jej możliwie szybkiego zakończenia. Szef niemieckiego rządu ostrzegł również, że dalsze trwanie konfliktu może doprowadzić do kolejnych fal uchodźców z Ukrainy.