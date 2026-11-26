Ceny paliw w piątek, 27 listopada. Kolejne obniżki na stacjach benzynowych

W piątek, 27 listopada, kierowcy ponownie zapłacą mniej za benzynę i diesla. Z opublikowanego w czwartek obwieszczenia ministra energii wynika, że maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 5,81 zł za litr, a benzyny 98 – 6,47 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,12 zł.

W porównaniu z czwartkiem benzyna 95 i benzyna 98 potanieją o 1 grosz, natomiast cena diesla spadnie o 3 grosze na litrze. Przypomnijmy, że w czwartek, 26 listopada, obowiązują maksymalne stawki na poziomie 5,82 zł za litr benzyny 95, 6,48 zł za litr benzyny 98 oraz 7,15 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane w piątek. Poznamy wówczas maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od soboty, 28 listopada, do poniedziałku, 30 listopada.

Donald Tusk o cenach paliw. Premier przekonuje, że Polska ma najtańszą benzynę w Europie

Przypomnijmy, że w czwartek, 26 listopada, sytuację na rynku paliw w Polsce skomentował na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji związanej z wojną na Bliskim Wschodzie udało się obniżyć ceny benzyny, która obecnie najtańsza w Europie.

Premier pokazał również przykładowe ceny na polskich stacjach paliw. Na jednej z nich litr benzyny 95 kosztował 5,79 zł, a na innej zaledwie 5,52 zł.

- Mam nadzieję, że jeśli nikomu gdzieś na świecie nie wpadnie pomysł na kolejną wojnę, to uda nam się ten dobry trend utrzymać – powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Maksymalne ceny paliw. Za ich przekroczenie grozi nawet milion złotych kary

Ustalanie maksymalnych cen paliw to jeden z elementów trzeciej edycji pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wydatków kierowców na tankowanie. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za przekroczenie maksymalnych cen paliw grozi kara do 1 mln zł.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej. Rząd szacuje koszt programu na 5 mld zł

Pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN) umożliwia czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Koszt programu, który zgodnie z założeniami rządu będzie obowiązywał do końca 2026 roku, szacuje się na około 5 mld zł. Środki na jego sfinansowanie będą pochodzić z 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, wypracowanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Przypomnijmy, że pierwszą edycję pakietu CPN uruchomiono pod koniec marca w związku ze wzrostem cen ropy naftowej spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie. Drugą odsłonę programu wprowadzono w dniach 17–31 sierpnia, tym razem bez obniżki akcyzy.