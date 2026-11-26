Co dokładnie orzekł TSUE ws. WIBOR?

Czwartkowa decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to informacja, na którą czekały tysiące Polaków spłacających kredyty w złotówkach. Chodzi o to, czy zapisy w umowach, które nie określają maksymalnego poziomu wskaźnika WIBOR, są zgodne z prawem. Mówiąc prościej: czy banki, nie wpisując limitu wzrostu raty, działały nieuczciwie. Odpowiedź TSUE jest złożona.

Trybunał stwierdził, że sam brak takiego limitu nie wystarczy, by uznać umowę za wadliwą. Najnowszy wyrok TSUE ws. WIBOR (sprawa C-607/25) precyzuje, że brak górnej granicy dla wskaźnika nie przesądza o nieuczciwym charakterze umowy kredytowej. To jednak nie zamyka sprawy. Decyzja o tym, czy dany zapis był uczciwy, została przerzucona na polskie sądy. To one będą musiały w każdej indywidualnej sprawie ocenić wszystkie okoliczności.

W komunikacie po ogłoszeniu wyroku czytamy:

Brak górnej granicy wzrostu wskaźnika referencyjnego nie może sam w sobie, powodować, że warunek umowy przewidujący zmienną stopę oprocentowania opartą na tym wskaźniku ma nieuczciwy charakter. Do sądu krajowego należy jednak ocena tego charakteru w świetle wszystkich okoliczności sprawy - stwierdzono.

Co to oznacza w praktyce? TSUE dał sądom krajowym zielone światło do badania umów opartych na WIBOR pod kątem nieuczciwych warunków. Nawet jeśli sposób ustalania oprocentowania jest ogólnie uregulowany w polskim prawie, nie zwalnia to banku z odpowiedzialności za przejrzystość i uczciwość konkretnej umowy, którą podpisał z klientem.

Co wyrok TSUE ws. WIBOR oznacza dla kredytobiorców?

Masz kredyt oparty o WIBOR i zastanawiasz się, co ta decyzja zmienia dla Ciebie tu i teraz? Najprościej mówiąc: wyrok Trybunału nie unieważnia automatycznie żadnej umowy. Nie jest to sytuacja, w której z dnia na dzień banki muszą zmieniać warunki wszystkim klientom. To raczej wskazówka dla polskich sądów i zielone światło dla tych kredytobiorców, którzy zdecydują się na walkę o swoje prawa.

Mówiąc wprost, wyrok TSUE otwiera pewną furtkę. Do tej pory argument o braku górnego limitu oprocentowania był jednym z głównych w sporach z bankami. Teraz Trybunał mówi: "sam ten argument to za mało". Ale jednocześnie podkreśla, że sąd musi dokładnie zbadać, czy umowa była przejrzysta i czy bank uczciwie poinformował klienta o wszystkich ryzykach.

Dla osób spłacających kredyt hipoteczny ten wyrok oznacza, że droga do podważenia umowy w sądzie jest otwarta, ale kluczowe będzie udowodnienie, że bank nie dopełnił swoich obowiązków informacyjnych. Sędzia będzie musiał przeanalizować konkretny przypadek: czy przy podpisywaniu umowy dostałeś rzetelną informację o tym, jak bardzo może wzrosnąć Twoja rata? Czy bank przedstawił Ci symulację opartą na historycznych danych, pokazującą czarny scenariusz? Jeśli nie, Twoje szanse w ewentualnym procesie rosną.

Obowiązek informacyjny banku

Po wyroku TSUE cała uwaga przenosi się na jeden, niezwykle ważny element: co dokładnie bank powiedział ci w momencie podpisywania umowy. Trybunał bardzo mocno podkreślił, że oceniając uczciwość umowy, sąd musi sprawdzić, czy bank spełnił swoje obowiązki informacyjne . Mówiąc prościej, czy zadbał o to, byś w pełni rozumiał, na co się piszesz.

Zgodnie z unijnymi dyrektywami (w tym dyrektywą 2014/17), na które powołuje się Trybunał, bank nie mógł po prostu wręczyć ci umowy i wzoru oświadczenia. Miał obowiązek aktywnie poinformować cię o ryzyku związanym ze zmienną stopą procentową. I to nie w ogólny sposób, ale bardzo konkretnie.

Co to znaczy konkretnie? TSUE wskazuje, że bank powinien był przedstawić ci dodatkową, przykładową symulację RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). Co najważniejsze, w ramach obowiązku informacyjnego bank powinien był pokazać symulację kosztów kredytu hipotecznego opartą o najwyższą stopę oprocentowania z ostatnich 20 lat. Chodziło o to, byś zobaczył na liczbach, jak drastycznie może wzrosnąć twoja miesięczna rata w najgorszym możliwym scenariuszu. Jeśli bank tego nie zrobił, a jedynie wspomniał o "ryzyku stopy procentowej", jego pozycja w ewentualnym sporze sądowym jest znacznie słabsza. To właśnie ten punkt będzie teraz kluczem do oceny, czy umowa była uczciwa, czy też naruszała interesy konsumenta.

Jak banki miały informować o ryzyku kredytu?

Mec. Karolina Pilawska wskazuje, że wyrok TSUE w praktyce sprowadza się do analizy jednego dokumentu: formularza informacyjnego, który klient otrzymywał przed podpisaniem umowy. To tam powinny znaleźć się wszystkie kluczowe dane o ryzyku. Tymczasem w sprawie, którą badał Trybunał, bank pokazał klientowi symulację, w której oprocentowanie rosło do 10 proc., czyli do poziomu ówczesnych odsetek maksymalnych. Klient miał prawo myśleć, że to najgorszy możliwy scenariusz.

W grudniu 2019 roku kredytobiorca zawarł z bankiem umowę kredytu na 420 tys. zł na 30 lat. Oprocentowanie stanowiła suma WIBOR 3M, wynoszącego wtedy 1,70 proc., i marży 2,70 pkt proc. W formularzu informacyjnym przeczytał, że gdyby oprocentowanie wzrosło do 10 proc., czyli do ówczesnej wysokości odsetek maksymalnych, rata wyniosłaby 3.690,74 zł. Miał prawo uznać, że to najgorszy scenariusz. Nie był. W ciągu niespełna trzech lat odsetki maksymalne wzrosły z 10 proc. do 20,5 proc. - podkreśliła mec. Karolina Pilawska.

Rata kredytu mogła więc skoczyć znacznie wyżej, niż sugerowała symulacja banku. TSUE nakazał polskim sądom zbadać, czy takie przedstawienie sprawy nie wprowadziło klienta w błąd. Kluczowe jest to, czy bank pokazał klientowi realne ryzyko, w tym koszt kredytu złotowego przy najwyższej stopie procentowej z co najmniej 20 ostatnich lat. Jeśli bank pokazał jedynie "ruchomy sufit" odsetek maksymalnych jako stały limit, mógł nie dopełnić swoich obowiązków informacyjnych.

Przy takim oprocentowaniu rata tego kredytu przekroczyłaby 7.100,00 zł. Faktycznie oprocentowanie doszło do 8,92 proc., a z raty przekraczającej 3 400 zł prawie 3 tys. zł stanowiły odsetki. Przykład z formularza, który miał zobrazować ryzyko, był aktualny wyłącznie w dniu podpisania umowy - dodała mec. Pilawska.

Na jakie decyzje jeszcze czekamy?

Należy pamiętać, że wyrok z końca 2025 roku dotyczy umów zawartych po 22 lipca 2017 roku, czyli pod rządami Ustawy o kredycie hipotecznym. Los starszych kredytów złotowych wciąż się waży. Trybunał Sprawiedliwości UE ma się pochylić nad połączonymi sprawami C-586/25 i C-630/25, które dotyczą właśnie wcześniejszych umów.

Mec. Karolina Pilawska podkreśla, że w ich przypadku problem jest jeszcze poważniejszy – WIBOR nie podlegał wtedy unijnym regulacjom, a na jego wysokość mogły wpływać same banki. Dopiero rozstrzygnięcie w tamtych sprawach da pełniejszy obraz sytuacji prawnej wszystkich "złotówkowiczów". Na razie jedno jest pewne: wyrok w sprawie C-607/25 otworzył furtkę do skuteczniejszego kwestionowania umów i zmusił banki do znacznie większej transparentności.

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