Świadczenie 800 zł miesięcznie na dziecko to dla wielu rodzin ważne wsparcie domowego budżetu. Pieniądze te pomagają pokrywać wydatki związane z wychowaniem dzieci, ale dotychczas mogły być również uwzględniane przez banki przy ocenianiu możliwości spłaty kredytu. Teraz podejście do tego świadczenia ma się zmienić. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że 800 plus nie jest dochodem wypłacanym bezterminowo. A kredyt hipoteczny trzeba często spłacać znacznie dłużej, niż przysługuje świadczenie na dziecko.

800 plus nie wystarczy na cały kredyt

Problem polega na różnicy między okresem pobierania świadczenia a czasem spłaty zobowiązania. Rodzice otrzymują 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Tymczasem przeciętny kredyt mieszkaniowy w 2026 roku jest zaciągany na około 23 lata.

Z kolei 57,84 proc. nowych kredytów hipotecznych udzielanych jest na okres od 25 do 35 lat. Kolejne 34,59 proc. to umowy zawierane na 15–25 lat. W praktyce oznacza to, że pieniądze z 800 plus mogą przestać wpływać na konto rodziny, zanim kredyt zostanie spłacony.

KNF uważa więc, że banki nie powinny automatycznie traktować świadczenia jako stałego i stabilnego źródła dochodu, jeśli okres jego wypłaty jest krótszy niż okres kredytowania.

Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu uwzględniania 800 plus przy badaniu zdolności kredytowej. Nadzór oczekuje przede wszystkim, że banki będą stosowały bardziej precyzyjne zasady i brały pod uwagę przyszłą sytuację finansową rodziny. Chodzi również o to, że wydatki związane z wychowaniem dziecka nie znikają przecież w dniu jego 18. urodzin.

PKO BP zapowiada zmiany. Liczyć się będzie wiek dziecka

Do nowych zaleceń dostosowuje się PKO Bank Polski. Bank zapowiedział, że na początku 2027 roku zastosuje nowe rozwiązania dotyczące uwzględniania świadczenia 800 plus przy kredytach hipotecznych.

– PKO Bank Polski uwzględnia 800 plus przy ocenie zdolności kredytowej osób ubiegających się o pożyczkę gotówkową, kartę kredytową i limit kredytowy w rachunku. Jesteśmy w okresie dostosowań do wytycznych regulatora i na początku roku podobne rozwiązanie zastosujemy dla kredytów hipotecznych – przekazali przedstawiciele banku w rozmowie z money.pl.

Prezes PKO BP Szymon Midera zapewnił, że bank nie zamierza rezygnować z uwzględniania świadczenia.

– Chcę jasno przeciąć wszelkie spekulacje: nasz bank uwzględniał, uwzględnia i będzie uwzględniać świadczenie 800 plus przy ocenie zdolności kredytowej klientów. Dostosowujemy się precyzyjnie do wytycznych nadzoru, biorąc pod uwagę wiek dziecka i okres wypłaty świadczenia do ukończenia przez nie 18. roku życia – wyjaśnił szef banku.

Rodzice starszych dzieci mogą mieć trudniej

Co to oznacza w praktyce? Znaczenie będzie miał wiek dziecka. Rodzina, która wychowuje małe dziecko, może liczyć na uwzględnianie świadczenia przez dłuższy czas niż rodzice nastolatka, któremu niedługo skończy się prawo do 800 plus.

Przykładowo, jeśli rodzice wychowują kilkuletnie dziecko, świadczenie będzie przysługiwało jeszcze przez wiele lat. W przypadku rodziny z siedemnastolatkiem okres wypłat jest już znacznie krótszy. Bank będzie musiał uwzględnić tę różnicę przy ocenie możliwości spłaty wieloletniego zobowiązania.

Ostateczna decyzja kredytowa będzie jednak zależała od całej sytuacji finansowej klientów, w tym ich zarobków, wydatków i pozostałych zobowiązań. Samo pobieranie 800 plus nie zagwarantuje więc uzyskania kredytu, ale też nie oznacza automatycznie, że rodzice zostaną pozbawieni szans na własne mieszkanie.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj