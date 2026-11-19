Ile można zarobić w WOT?

Wiele osób myśli o Wojskach Obrony Terytorialnej jak o wolontariacie dla patriotów. To prawda, ale nie cała. Służba w WOT to także konkretne pieniądze, które mogą być solidnym dodatkiem do domowego budżetu, bo nie trzeba dla nich rezygnować z obecnej pracy.

Więc ile to wszystko wychodzi w skali roku? Spójrzmy na konkretne liczby dla szeregowego, czyli najniższego stopnia. Zakładając standardowy cykl szkoleń – czyli 11 weekendowych spotkań po dwa dni i jedno dłuższe, 14-dniowe szkolenie w ciągu roku – żołnierz spędza w jednostce łącznie 36 dni. Każdy taki dzień to 182 zł. Do tego dochodzi stały, miesięczny dodatek za gotowość w wysokości 650 zł.

Po zsumowaniu wychodzi całkiem niezła kwota. Podstawowe roczne zarobki w WOT dla szeregowego to ponad 14 352 zł, a to wszystko bez rzucania dotychczasowej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że to wyliczenie dla najbardziej podstawowego scenariusza. Nie uwzględnia ono dodatkowych powołań, nagród ani bonusu na start dla nowych rekrutów.

Jakie są stawki dzienne i dodatki?

Forsal.pl wskazuje, że wynagrodzenie w WOT nie jest skomplikowane. Składa się z dwóch głównych części, które razem tworzą miesięczną pensję. To, ile zarabia żołnierz WOT, zależy właśnie od tych dwóch składników: stawki za każdy dzień służby oraz stałego, miesięcznego dodatku.

Pierwszy element to tak zwana dniówka. Za każdy dzień spędzony na szkoleniu lub ćwiczeniach dostajesz konkretną kwotę, która zależy od twojego stopnia. Na start, jako szeregowy, otrzymujesz 182 zł za dzień. Im wyższy masz stopień, tym więcej zarabiasz. Na przykład kapral dostaje już 208 zł, a major – 270 zł za dzień służby.

Drugi, bardzo ważny element, to dodatek za gotowość bojową. Wynosi on 650 zł miesięcznie. Dostajesz go za to, że jesteś dyspozycyjny i gotowy do działania, gdy zajdzie taka potrzeba. Co ważne, żeby go otrzymać, musisz zrealizować minimum dwa dni szkolenia w miesiącu. Jeśli z ważnych powodów nie możesz pojawić się w wyznaczonym terminie, możesz spróbować przełożyć szkolenie i zachować prawo do dodatku.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli w danym miesiącu weźmiesz udział w jednym dwudniowym, weekendowym szkoleniu, twoje wynagrodzenie wyniesie 1014 zł. Składa się na to 364 zł za dwa dni służby (2 x 182 zł) oraz 650 zł dodatku za gotowość.

Bonus na start i dodatki za staż. Ile dostaje nowy żołnierz?

Wojska Obrony Terytorialnej mają też sposób, żeby zachęcić nowych kandydatów finansowo. Jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z wojskiem, twoja przygoda z WOT zacznie się od 16-dniowego szkolenia podstawowego. Już za sam ten okres, jako szeregowy, otrzymasz 2912 zł. Ale to dopiero początek.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia czeka na ciebie jednorazowy bonus. To tak zwane świadczenie początkowe , które w 2026 roku wynosi około 4400 zł. Łatwo policzyć, że już na samym starcie, po zaledwie szesnastu dniach, na twoje konto może wpłynąć łącznie ponad 7300 zł. A jeśli spełnisz warunki, dojdzie do tego jeszcze pierwszy dodatek za gotowość w wysokości 650 zł.

To nie wszystko. WOT docenia także tych, którzy zostają na dłużej. Po trzech latach służby zarobki w WOT rosną, bo dostajesz dodatek stażowy w wysokości 3 proc. twojego uposażenia. Co każde kolejne trzy lata ten dodatek rośnie o kolejne 3 punkty procentowe. Forsal.pl podkreśla, że oczywiście pensja zwiększa się też wraz z awansami na wyższe stopnie wojskowe. Dochodzą do tego również inne benefity, jak choćby ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy 78-procentowa zniżka na przejazdy pociągami.

Kto może zostać terytorialsem?

Służba w WOT to nie tylko pieniądze, ale też konkretne wymagania i obowiązki. Droga do zostania terytorialsem jest otwarta dla wielu osób, ale nie dla każdego. Trzeba spełnić kilka podstawowych warunków i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Przede wszystkim, kandydat musi być obywatelem Polski, mieć ukończone 18 lat i czystą kartotekę w rejestrze karnym. Nie można też w tym samym czasie pełnić służby w innych formacjach wojskowych.

Kluczowa jest również kondycja fizyczna i psychiczna. Istnieje lista schorzeń, które wykluczają z możliwości służby. Należą do nich między innymi cukrzyca, poważne problemy z sercem, ciężkie wady wzroku, choroby psychiczne czy problemy ze słuchem. Każdy kandydat przechodzi odpowiednie badania, które weryfikują jego zdolność do pełnienia służby.

Na koniec warto pamiętać, że bycie żołnierzem WOT to zobowiązanie. W czasie pokoju terytorialsi wspierają lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas powodzi czy innych klęsk żywiołowych. W razie wojny mają obowiązek aktywnie wspierać wojska operacyjne. To służba, która daje satysfakcję i dodatkowe pieniądze, ale wymaga też gotowości do działania.

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