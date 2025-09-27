• W 2025 roku wynagrodzenie żołnierzy WOT składa się ze stawek dziennych (od 177 zł dla szeregowych) oraz dodatku za gotowość bojową, który wzrośnie do 640 zł miesięcznie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołane w 2017 roku, zyskały ogromną popularność wśród osób chcących aktywnie uczestniczyć w obronie kraju. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie pokoju. Zastanawiasz się, ile zarabiają żołnierze WOT i jakie dodatki im przysługują?

Wynagrodzenie żołnierzy WOT w 2025 roku składa się z dwóch głównych elementów: stawek dziennych zależnych od stopnia wojskowego oraz dodatków za gotowość bojową i inne świadczenia. Podstawą wynagrodzenia w WOT jest stawka dzienna, która zależy od posiadanego stopnia wojskowego. Oznacza to, że im wyższy stopień, tym wyższa stawka za każdy dzień służby. Przykładowo szeregowi mają stawkę od 177 zł, podoficerowie - od 202 zł, a oficerowie - od 243 zł.

Oprócz stawek dziennych, żołnierze WOT otrzymują dodatek za gotowość bojową, który ma na celu zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach. Od 2024 roku wynosił on 600 zł miesięcznie, co stanowiło 10% pensji zawodowego szeregowego. Warunkiem otrzymania tego dodatku jest udział w co najmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu. W 2025 roku planowane jest zwiększenie tego dodatku do 640 zł.

Dodatkowe świadczenia dla żołnierzy WOT

Poza podstawowym wynagrodzeniem i dodatkiem za gotowość bojową, żołnierze WOT mogą liczyć na dodatkowe świadczenia finansowe w zależności od pełnionych zadań i zaangażowania. Za udział w akcjach specjalnych, takich jak ochrona granicy czy zwalczanie klęsk żywiołowych, żołnierzom przysługuje dodatek w wysokości 180 zł za każdą dobę. Jest to znaczące wsparcie finansowe dla tych, którzy angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa i pomocy społeczeństwu.

Żołnierze uczestniczący w ćwiczeniach poligonowych otrzymują dodatkowe 45 zł za każdą dobę spędzoną na poligonie. To dodatkowa motywacja do doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

Żołnierze wyróżniający się w służbie mogą zostać nagrodzeni finansowo z okazji świąt wojskowych. Kwoty takich nagród wynoszą zazwyczaj od 300 do 500 zł. Jest to forma uznania za trud i poświęcenie w służbie.

Planowane zmiany w wynagrodzeniach żołnierzy WOT w kolejnych latach mogą obejmować dalsze podwyżki oraz wprowadzenie nowych dodatków za specjalistyczne szkolenia i certyfikacje.

Czym Jest WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołany w 2017 roku. Głównym celem WOT jest wspieranie obronności kraju oraz pomoc lokalnym społecznościom w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy zagrożenia militarne. WOT pełnią rolę uzupełniającą wobec wojsk operacyjnych, działając zarówno w czasie pokoju, jak i podczas sytuacji nadzwyczajnych.

Jakie Są Zadania WOT? Żołnierze WOT pełnią liczne zadania, zarówno w zakresie działań militarnych, jak i cywilnych. Główne zadania Wojsk Obrony Terytorialnej to:

Obrona lokalnych społeczności – szybka reakcja na zagrożenia w danym regionie.

Współpraca z innymi służbami – wsparcie policji, straży pożarnej oraz służb medycznych.

Ochrona infrastruktury krytycznej – zabezpieczanie ważnych obiektów przed zagrożeniami.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych – pomoc w przypadku klęsk żywiołowych czy katastrof.

Szkolenia i ćwiczenia – podnoszenie umiejętności bojowych i współpraca z jednostkami operacyjnymi.

Kto może zostać żołnierzem WOT?

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jest otwarta dla osób w wieku od 18 do 55 lat (szeregowi) oraz do 63 lat (oficerowie). Kandydaci muszą przejść badania lekarskie, szkolenie podstawowe oraz ćwiczenia w jednostkach macierzystych. Atutem służby w WOT jest możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych z działalnością wojskową, dzięki elastycznemu harmonogramowi szkoleń i ćwiczeń.

