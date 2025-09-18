Nowe ulgi dla firm. Zatrudniasz żołnierza WOT? Zyskasz 24 tys. zł

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-09-18 14:40

Od 2025 roku zatrudnienie żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy stanie się dla firm jeszcze bardziej opłacalne. Jak informuje portal pit.pl, nowa ustawa wprowadza szerokie ulgi dla pracodawców, które mają zachęcić biznes do wspierania obronności państwa. Chodzi nie tylko o odliczenia podatkowe sięgające nawet 24 tys. zł, ale także o realne rekompensaty dla firm i przewagę w przetargach.

Czerwona tablica z napisem URZĄD SKARBOWY w białych literach, otoczona banknotami 100 złotowymi. Kompozycja symbolizuje ulgi podatkowe dla firm zatrudniających żołnierzy WOT, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock Czerwona tablica z napisem "URZĄD SKARBOWY" w białych literach, otoczona banknotami 100 złotowymi. Kompozycja symbolizuje ulgi podatkowe dla firm zatrudniających żołnierzy WOT, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • Od 2025 r. firmy zatrudniające żołnierzy WOT i Aktywnej Rezerwy mogą odliczyć od podatku nawet do 24 tys. zł za każdego żołnierza, a mikro i mali przedsiębiorcy nawet więcej.
  • Przedsiębiorcy wspierający obronność zyskają przewagę w przetargach publicznych, gdzie zatrudnianie żołnierzy WOT/AR będzie kryterium jakościowym z wagą min. 10%.
  • Państwo zrekompensuje firmom koszty związane z zastępstwem za żołnierzy na służbie (np. szkolenia, badania), a żołnierze otrzymają świadczenie początkowe zamiast odprawy od pracodawcy.
  • Nowe przepisy chronią stosunek pracy żołnierzy w czasie służby i umożliwiają firmom budowanie pozytywnego wizerunku poprzez program „Pracodawca przyjazny WOT”

Jakie ulgi podatkowe za zatrudnienie żołnierza?

Kluczową zmianą, wprowadzoną ustawą z 1 października 2024 r., jest wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia finansowego dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania konkretnych kwot, których wysokość jest uzależniona od stażu służby pracownika-żołnierza. Nowe przepisy wprowadzają ulgi dla pracodawców, pozwalając odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 24 tys. zł na jednego zatrudnionego żołnierza.

Wysokość odliczenia prezentuje się następująco:

  • 12 000 zł – przy co najmniej rocznym stażu służby,

  • 15 000 zł – przy minimum 2 latach służby,

  • 18 000 zł – przy minimum 3 latach służby,

  • 21 000 zł – przy minimum 4 latach służby,

  • 24 000 zł – przy co najmniej 5 latach służby.

Co więcej, ustawodawca przewidział dodatkowe bonusy dla mniejszych podmiotów. Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli powiększyć kwotę odliczenia o współczynnik 1,5, natomiast firmy zatrudniające co najmniej 5 pracowników – o współczynnik 1,2. Ulga przysługuje na każdego zatrudnionego żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy, a jeśli firma nie będzie w stanie wykorzystać jej w całości w danym roku podatkowym, niewykorzystaną część będzie mogła przenieść na kolejne 5 lat.

Nie tylko podatki. Dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców

Wsparcie dla biznesu nie kończy się na podatkach. Nowe regulacje wprowadzają istotne preferencje w zamówieniach publicznych. Przy przetargach o wartości poniżej progów unijnych fakt zatrudnienia żołnierza WOT będzie mógł być traktowany jako kryterium jakościowe o wadze co najmniej 10%. W praktyce daje to firmom wspierającym obronność kraju realną przewagę nad konkurencją.

Kolejnym ułatwieniem są rekompensaty za nieobecność pracownika powołanego do służby. Oprócz ulg podatkowych, firmy zyskają realną przewagę konkurencyjną w przetargach, a także otrzymają rekompensaty dla firm za koszty związane z zastępstwem pracownika-żołnierza. Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych m.in. na przeszkolenie pracownika na zastępstwo, badania lekarskie, odzież ochronną czy obowiązkowe ubezpieczenia. Jak informuje pit.pl, wniosek w tej sprawie należy złożyć do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do 90 dni od dnia zakończenia służby przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że zwrot nie obejmuje wynagrodzenia osoby zatrudnionej na zastępstwo.

Co jeszcze się zmienia? Ochrona pracy i koniec odpraw

Nowelizacja przepisów wzmacnia także ochronę stosunku pracy żołnierzy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania aż do zakończenia przez niego służby. Wyjątkiem są sytuacje, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jednocześnie z pracodawców zdjęto istotny obowiązek finansowy. Dotychczas w przypadku pierwszego powołania pracownika do służby wojskowej firma musiała wypłacić mu odprawę. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek. W zamian żołnierz otrzyma od państwa świadczenie początkowe w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm to bezpośrednia oszczędność. Przedsiębiorcy aktywnie wspierający swoich pracowników w służbie mogą dodatkowo ubiegać się o prestiżowe wyróżnienie w ramach programu „Pracodawca przyjazny WOT”, co buduje pozytywny wizerunek firmy.

