Od 2025 r. firmy zatrudniające żołnierzy WOT i Aktywnej Rezerwy mogą odliczyć od podatku nawet do 24 tys. zł za każdego żołnierza, a mikro i mali przedsiębiorcy nawet więcej.

Przedsiębiorcy wspierający obronność zyskają przewagę w przetargach publicznych, gdzie zatrudnianie żołnierzy WOT/AR będzie kryterium jakościowym z wagą min. 10%.

Państwo zrekompensuje firmom koszty związane z zastępstwem za żołnierzy na służbie (np. szkolenia, badania), a żołnierze otrzymają świadczenie początkowe zamiast odprawy od pracodawcy.

Nowe przepisy chronią stosunek pracy żołnierzy w czasie służby i umożliwiają firmom budowanie pozytywnego wizerunku poprzez program „Pracodawca przyjazny WOT”

Jakie ulgi podatkowe za zatrudnienie żołnierza?

Kluczową zmianą, wprowadzoną ustawą z 1 października 2024 r., jest wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia finansowego dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania konkretnych kwot, których wysokość jest uzależniona od stażu służby pracownika-żołnierza. Nowe przepisy wprowadzają ulgi dla pracodawców, pozwalając odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 24 tys. zł na jednego zatrudnionego żołnierza.

Wysokość odliczenia prezentuje się następująco:

12 000 zł – przy co najmniej rocznym stażu służby,

15 000 zł – przy minimum 2 latach służby,

18 000 zł – przy minimum 3 latach służby,

21 000 zł – przy minimum 4 latach służby,

24 000 zł – przy co najmniej 5 latach służby.

Co więcej, ustawodawca przewidział dodatkowe bonusy dla mniejszych podmiotów. Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli powiększyć kwotę odliczenia o współczynnik 1,5, natomiast firmy zatrudniające co najmniej 5 pracowników – o współczynnik 1,2. Ulga przysługuje na każdego zatrudnionego żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy, a jeśli firma nie będzie w stanie wykorzystać jej w całości w danym roku podatkowym, niewykorzystaną część będzie mogła przenieść na kolejne 5 lat.

Nie tylko podatki. Dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców

Wsparcie dla biznesu nie kończy się na podatkach. Nowe regulacje wprowadzają istotne preferencje w zamówieniach publicznych. Przy przetargach o wartości poniżej progów unijnych fakt zatrudnienia żołnierza WOT będzie mógł być traktowany jako kryterium jakościowe o wadze co najmniej 10%. W praktyce daje to firmom wspierającym obronność kraju realną przewagę nad konkurencją.

Kolejnym ułatwieniem są rekompensaty za nieobecność pracownika powołanego do służby. Oprócz ulg podatkowych, firmy zyskają realną przewagę konkurencyjną w przetargach, a także otrzymają rekompensaty dla firm za koszty związane z zastępstwem pracownika-żołnierza. Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych m.in. na przeszkolenie pracownika na zastępstwo, badania lekarskie, odzież ochronną czy obowiązkowe ubezpieczenia. Jak informuje pit.pl, wniosek w tej sprawie należy złożyć do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do 90 dni od dnia zakończenia służby przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że zwrot nie obejmuje wynagrodzenia osoby zatrudnionej na zastępstwo.

Co jeszcze się zmienia? Ochrona pracy i koniec odpraw

Nowelizacja przepisów wzmacnia także ochronę stosunku pracy żołnierzy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania aż do zakończenia przez niego służby. Wyjątkiem są sytuacje, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jednocześnie z pracodawców zdjęto istotny obowiązek finansowy. Dotychczas w przypadku pierwszego powołania pracownika do służby wojskowej firma musiała wypłacić mu odprawę. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek. W zamian żołnierz otrzyma od państwa świadczenie początkowe w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm to bezpośrednia oszczędność. Przedsiębiorcy aktywnie wspierający swoich pracowników w służbie mogą dodatkowo ubiegać się o prestiżowe wyróżnienie w ramach programu „Pracodawca przyjazny WOT”, co buduje pozytywny wizerunek firmy.

Wieczorny Express - PROF. WIKTOR MODZELEWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.