„Kwitnące kasztanowce” van Gogha. Historia niezwykłego obrazu

Słynny obraz Vincenta van Gogha sprzedany na aukcji zorganizowanej przez dom Sotheby's za rekordowe 190,4 mln dolarów! To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło holenderskiego malarza podczas licytacji. „Kwitnące kasztanowce” to dwa obrazy olejne Vincenta van Gogha, namalowane w maju 1890 roku we francuskim Auvers-sur-Oise. Artysta stworzył je niedługo po opuszczeniu zakładu psychiatrycznego w Saint-Rémy-de-Provence. Jeden przedstawia drzewa o różowych kwiatach, a drugi kasztanowiec kwitnący na biało.

Obraz z różowymi kwiatami przez lata należał do prywatnych kolekcjonerów. W 1975 roku kupili go argentyńscy milionerzy Carlos i Nelly Blaquier-Arrieta. Z kolei druga wersja dzieła znajduje się w muzeum Kröller-Müller w Holandii.

Spór o własność obrazu. Aukcja stanęła pod znakiem zapytania

Przed aukcją w listopadzie 2026 roku pojawił się spór dotyczący własności obrazu. Spadkobiercy niemieckiego wydawcy Samuela Fischera, do którego wcześniej należało dzieło, twierdzili, że zostało ono sprzedane w 1936 roku pod przymusem, w związku z prześladowaniami nazistowskimi. Ostatecznie rodzina Blaquier-Arrieta i spadkobiercy Fischera doszli do porozumienia. O zakończeniu sporu poinformowano na kilka godzin przed rozpoczęciem aukcji w domu Sotheby's, dzięki czemu obraz mógł trafić na licytację.

Rekordowa aukcja w Nowym Jorku. Obraz sprzedano za 190,4 mln dolarów

„Kwitnące kasztanowce” Vincenta van Gogha sprzedano na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku w środę, 18 listopada 2026 roku. Obraz osiągnął rekordową cenę 190,4 mln dolarów. Wystawiono go na sprzedaż jako część kolekcji Blaquier-Arrieta, obejmującej 12 dzieł, które przez wiele lat nie były prezentowane publicznie. Przed licytacją wartość obrazu szacowano na około 180 mln dolarów, czyli 136 mln funtów.

Kwota uzyskana podczas aukcji ustanowiła nowy rekord sprzedaży dzieł van Gogha. Poprzedni wynosił 117,2 mln dolarów i padł w 2022 roku. „Kwitnące kasztanowce” stały się jednocześnie czwartym najdroższym obrazem sprzedanym na aukcji w historii. Dzieło pochodzi z ostatnich tygodni życia artysty. Van Gogh namalował je w maju 1890 roku, niespełna dwa miesiące przed śmiercią. Malarz zmarł w wieku zaledwie 37 lat.