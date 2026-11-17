LEGO i największy polski dom aukcyjny DESA Unicum łączą siły, promując zestawy LEGO dla dorosłych jako przemyślany i osobisty pomysł na prezent.

Do 28 listopada w warszawskiej DESA Unicum trwa wystawa "Sztuka obdarowywania", gdzie modele LEGO prezentowane są jako obiekty designu obok prawdziwych dzieł sztuki.

Dla wielu dorosłych składanie zaawansowanych modeli LEGO to forma medytacji i sposób na relaks oraz rozwijanie pasji, co potwierdzają globalne badania.

Artykuł udowadnia, że zestawy LEGO Adults to więcej niż zabawka – to idealny upominek, który trafia w zainteresowania obdarowywanego i oferuje twórcze doświadczenie.

Kiedy myślimy o klockach LEGO, przed oczami stają nam raczej obrazy z dzieciństwa. Tymczasem duński gigant od lat udowadnia, że budowanie to pasja, która nie ma metryki. Teraz idzie o krok dalej. Marka LEGO nawiązała współpracę z największym polskim domem aukcyjnym DESA Unicum. Efektem jest projekt "Sztuka obdarowywania", który ma pokazać, że zestawy LEGO dla dorosłych to coś więcej niż zabawka – to przemyślany i osobisty pomysł na prezent, który trafia wprost w pasje bliskiej osoby.

Nietypowa współpraca: marka LEGO i dom aukcyjny DESA Unicum

Połączenie sił producenta klocków i prestiżowego domu aukcyjnego może wydawać się na pierwszy rzut oka zaskakujące. W rzeczywistości ma głęboki sens. Chodzi o to, by spojrzeć na prezenty inaczej. Zamiast kupować kolejny gadżet, można podarować coś, co rezonuje z prawdziwymi zainteresowaniami obdarowywanego – czy to architekturą, motoryzacją, sztuką, czy podróżami.

Współpraca obu marek ma pokazać, że inspiracji na idealny upominek warto szukać nie tylko w sklepach, ale też w świecie kultury i designu. To właśnie pasje definiują dziś dorosłych, wpływają na to, jak urządzają swoje domy i wyrażają siebie. A zestawy z serii LEGO Adults są właśnie odpowiedzią na te zainteresowania.

Jak klocki LEGO stały się obiektem designu?

Głównym punktem projektu jest specjalna wystawa w warszawskiej siedzibie DESA Unicum. Od 16 do 28 listopada jedna z przestrzeni showroomu zamieni się w starannie zaaranżowaną ekspozycję. Zobaczymy tam nie tylko dzieła sztuki, ale również wybrane zestawy LEGO, które zostały wkomponowane w całość.

Nie są to jednak klocki rzucone na półkę. Zestawy LEGO dla dorosłych, w ramach kuratorskiej ekspozycji, są prezentowane jako obiekty designu, które wchodzą w naturalny dialog ze sztuką. Wspólny projekt udowadnia, że dobrze dobrany przedmiot może być nośnikiem emocji i osobistych historii. To dowód na to, że trafiony prezent to taki, który pokazuje, jak dobrze znamy drugą osobę.

Prezent, który odpręża. Dlaczego dorośli budują z klocków?

Okres przedświąteczny to dla wielu czas gorączkowych poszukiwań i stresu. Marka LEGO i DESA Unicum przypominają, że może być inaczej. Czasem najlepszy prezent to nie tylko przedmiot, ale też doświadczenie. Składanie skomplikowanego modelu z klocków to dla wielu dorosłych forma medytacji i sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków.

Potwierdzają to zresztą badania. Globalne badania LEGO Play Well Study 2026 pokazują, że dla niemal trzech czwartych dorosłych zajęcia twórcze są sposobem na wyciszenie. A jeśli aktywność jest powiązana z ich pasjami, wskaźnik ten rośnie do ponad 90%. Budowanie modelu legendarnego samochodu, repliki znanego budynku czy obrazu z klocków to podróż przez proces tworzenia, którą można odbyć we własnym tempie. To szansa na ponowne odkrycie radości z tego, co naprawdę nas kręci.

Gdzie i kiedy zobaczyć "Sztukę obdarowywania"?

Jeśli chcesz na własne oczy zobaczyć, jak klocki LEGO prezentują się w towarzystwie dzieł sztuki, masz na to czas do końca listopada. Wystawę "Sztuka obdarowywania" można oglądać w przestrzeni DESA Unicum w Warszawie w dniach od 16 do 28 listopada 2026 roku. To świetna okazja, by znaleźć inspirację na naprawdę wyjątkowy prezent.

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