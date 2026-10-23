LEGO oficjalnie ogłosiło współpracę z Daft Punk, co zaowocuje pierwszym zestawem inspirowanym kultową trasą „Alive” 2007.

Pierwszy zestaw LEGO Daft Punk odtworzy ikoniczną scenę w kształcie piramidy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli duetu.

Projekt powstał dzięki fanom, którzy zgłosili swój pomysł na platformie LEGO Ideas, zdobywając ogromne poparcie społeczności.

Partnerstwo to dopiero początek: LEGO i Daft Punk zapowiadają dalsze produkty, wydarzenia i treści, z nowymi informacjami w 2027 roku.

LEGO i Daft Punk razem. Co wiemy o współpracy?

Plotki krążyły od dawna, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie. 22 października 2026 roku Grupa LEGO oraz duet DAFT PUNK™ ogłosiły partnerstwo, które ma połączyć światy muzyki, klocków i fanowskiej kreatywności. Celem jest stworzenie produktów, treści i wyjątkowych doświadczeń, które oddadzą hołd obu kultowym markom. Na start dostaliśmy klimatyczny film promocyjny. Widzimy w nim minifigurki duetu, które podążają za tajemniczym, czerwonym klockiem LEGO, a w tle słyszymy kultowe utwory „Voyager” i „Human After All”.

Jak mówi Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer w Grupie LEGO: „To, co czyni to partnerstwo tak wyjątkowym, to ponadczasowy urok obu marek. Podobnie jak marka LEGO, Daft Punk inspiruje kolejne pokolenia poprzez kreatywność, innowacyjność i głęboką więź z fanami. To dopiero początek kreatywnej współpracy”.

Jak będzie wyglądał zestaw LEGO Daft Punk?

Dobra, przechodzimy do konkretów. Wiemy już, co będzie pierwszym owocem tej współpracy. Pierwszym oficjalnym produktem będzie zestaw LEGO Daft Punk, który był wcześniej zgłoszeniem w programie LEGO Ideas. Projekt jest inspirowany legendarną trasą koncertową „Alive” z 2007 roku i słynną sceną w kształcie piramidy. To właśnie ten element wizualny jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli duetu.

„Scena w kształcie piramidy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizualnego świata Daft Punk, dlatego projekt stworzony przez fanów znajdzie się w centrum uwagi w ramach tej współpracy” – wyjaśnia Cédric Hervet, dyrektor kreatywny DAFT PUNK™. Trzeba jednak pamiętać, że model zgłoszony przez fanów to tylko inspiracja – finalny produkt, który trafi na półki, jest dopiero w fazie projektowania przez specjalistów LEGO.

Jak fani doprowadzili do powstania zestawu LEGO Daft Punk?

Ta historia pokazuje, jak wielką siłę ma społeczność fanów. Wszystko zaczęło się od projektu w serwisie LEGO Ideas, gdzie każdy może zgłosić swój pomysł na zestaw. Patrick Harboun, wraz ze swoim synem, w czasie lockdownu postanowił połączyć dwie pasje: miłość do muzyki Daft Punk i budowanie z klocków. Stworzyli model koncertu duetu i zgłosili go na platformie. Pomysł błyskawicznie zdobył ogromną popularność i zebrał tysiące głosów od fanów z całego świata.

„Nawet nie marzyliśmy, że sprawy przybiorą taki obrót. Obserwowanie, jak nasz autorski projekt staje się częścią oficjalnej współpracy, to niesamowite przeżycie” – komentuje Patrick Harboun, autor projektu. To właśnie ten oddolny ruch i zaangażowanie fanów zwróciły uwagę Grupy LEGO i ostatecznie doprowadziły do nawiązania oficjalnej współpracy z francuskim duetem.

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Kiedy premiera i co dalej z tą współpracą?

Na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość. Chociaż wiemy, że zestaw LEGO Daft Punk jest już w fazie projektowania, Grupa LEGO nie podała jeszcze dokładnej daty premiery ani ceny. Zapowiedziano jedynie, że więcej informacji na temat całej współpracy poznamy w 2027 roku.

Jedno jest pewne: na jednym zestawie się nie skończy. Obie strony podkreślają, że to początek większego projektu. W planach są nie tylko kolejne produkty, ale też „zaskakujące wydarzenia i treści łączące muzykę, kulturę, a także przestrzenie twórcze”. Wygląda na to, że po latach ciszy fani Daft Punk dostaną coś, na co od dawna czekali, a wszystko to w kreatywnej, klockowej oprawie.