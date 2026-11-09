Jubileuszowa, 15. gala Herbapol Esencja Natury 2026 nagrodziła 5 wybitnych osobistości za ich wyjątkowe zaangażowanie w promowanie bliskości z naturą.

Wśród laureatów znaleźli się m.in. Paulina Krupińska, Natalia Przybysz, kucharz Grzegorz Łapanowski i podróżnik Łukasz Supergan, docenieni w różnorodnych kategoriach.

Nagrody przyznano za inspirację naturą w sztuce, promowanie zdrowego odżywiania, świadome podejście do zdrowia oraz zaangażowanie społeczne na rzecz polskiej przyrody.

Uroczysty wieczór w Restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich, z udziałem gwiazd i koncertem zespołu Kwiat Jabłoni, celebrował powrót do natury.

Jesienny wieczór 22 października 2026 roku w Restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich upłynął pod znakiem natury. To właśnie tam marka Herbapol już po raz piętnasty zorganizowała galę, by docenić osoby, które swoją pracą i stylem życia inspirują innych do bycia bliżej przyrody. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych postaci ze świata mediów, sztuki i show-biznesu, w tym prezenterka Paulina Krupińska, piosenkarki Natalia Przybysz i Mela Koteluk, restauratorka Lara Gessler czy himalaistka Kinga Baranowska.

Laureaci Herbapol Esencja Natury 2026. Kto odebrał statuetki?

Najważniejszym punktem wieczoru było oczywiście wręczenie nagród. W tym roku kapituła konkursu przyznała pięć statuetek osobom, które w wyjątkowy sposób łączą swoją pasję z szacunkiem do otaczającego nas świata. Każde wyróżnienie było poprzedzone osobistą laudacją wygłoszoną przez inną znaną postać.

Lista nagrodzonych prezentuje się naprawdę ciekawie:

Paulina Krupińska – nagroda w kategorii „Piękna z natury”. Prezenterkę Paulinę Krupińską doceniono za promowanie naturalności, samoakceptacji i świadomego podejścia do zdrowia. Ciepłe słowa na jej temat wygłosiła Orina Krajewska, aktorka i współzałożycielka Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”.

– nagroda w kategorii „Piękna z natury”. Ciepłe słowa na jej temat wygłosiła Orina Krajewska, aktorka i współzałożycielka Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Natalia Przybysz – statuetka w kategorii „Inspiracja naturą w sztuce”. Artystkę nagrodzono za twórczość, w której natura odgrywa kluczową rolę, a także za jej zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska. O jej dokonaniach opowiedziała inna wokalistka, Mela Koteluk.

– statuetka w kategorii „Inspiracja naturą w sztuce”. Artystkę nagrodzono za twórczość, w której natura odgrywa kluczową rolę, a także za jej zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska. O jej dokonaniach opowiedziała inna wokalistka, Mela Koteluk. Grzegorz Łapanowski – wyróżnienie w kategorii „Z naturą od kuchni”. Znany kucharz i edukator od lat uczy Polaków, jak jeść zdrowo i świadomie. Jego sylwetkę przybliżyła gościom Lara Gessler.

– wyróżnienie w kategorii „Z naturą od kuchni”. Znany kucharz i edukator od lat uczy Polaków, jak jeść zdrowo i świadomie. Jego sylwetkę przybliżyła gościom Lara Gessler. Łukasz Supergan – nagroda „W towarzystwie natury”. To podróżnik i autor książek, który ma na koncie tak niezwykłe wyczyny, jak samotne przejście Łuku Karpat. O jego pasji opowiedziała jedna z najwybitniejszych polskich himalaistek, Kinga Baranowska.

– nagroda „W towarzystwie natury”. To podróżnik i autor książek, który ma na koncie tak niezwykłe wyczyny, jak samotne przejście Łuku Karpat. O jego pasji opowiedziała jedna z najwybitniejszych polskich himalaistek, Kinga Baranowska. Adam Robiński – statuetka w kategorii „Natura i zaangażowanie społeczne”. Pisarz i dziennikarz został doceniony za to, że w swoich książkach zachęca do odkrywania polskiej przyrody. Laudację na jego cześć wygłosiła dr Katarzyna Simonienko, pionierka terapii leśnej w Polsce.

Kwiat Jabłoni na finał, czyli muzyczna esencja natury

Po części oficjalnej i wręczeniu wszystkich nagród przyszedł czas na muzyczne emocje. Jubileuszową edycję gali Herbapol Esencja Natury 2026 zakończył kameralny koncert zespołu Kwiat Jabłoni. Twórczość Kasi i Jacka Sienkiewiczów, pełna odniesień do natury i ekologii, idealnie wpisała się w klimat całego wydarzenia i była doskonałym zwieńczeniem wieczoru w Łazienkach Królewskich.

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