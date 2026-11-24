Rekordowa sprzedaż w Black Friday często nie oznacza zysku, gdyż agresywne rabaty i rosnące koszty (reklama, logistyka) drastycznie obniżają marże.

Wiele firm (53%) skupia się na pozyskiwaniu nowych klientów zamiast na utrzymaniu obecnych (23%), choć niemal wszyscy (98%) deklarują, że lojalność jest dla nich ważna.

Klienci oczekują doceniania ich lojalności (87%) i cenią jakość produktów (74%), ale tylko co trzecia firma oferuje coś więcej niż standardowy program punktowy.

Aby Black Friday był opłacalny, sklepy powinny analizować dane klientów, prowadzić spójną komunikację i skupić się na budowaniu długoterminowych relacji po zakupie.

Czy Black Friday nadal się opłaca sklepom internetowym?

Mateusz Kołodziejski: To wciąż bardzo ważny okres dla handlu, ale sukcesu nie można oceniać wyłącznie na podstawie obrotu i liczby zamówień. Kluczowe jest to, ile firma faktycznie zarobiła i czy pozyskani klienci wrócą po zakończeniu promocji.

Wysokie rabaty zwiększają sprzedaż, ale jednocześnie obniżają marżę. Przyciągają też osoby zainteresowane przede wszystkim okazją, które mogą już nigdy nie wrócić do sklepu. W takiej sytuacji pozyskanie kienta okazuje się znacznie mniej opłacalne niż zakładano.

Dlatego Black Friday powinien być początkiem relacji z klientem, a nie tylko okazją do jednorazowej transakcji. Potencjał do budowania regularnych zakupów jest duży. Nasze badanie „ Lojalność klientów w Polsce 2026 przeprowadzone wśród 600 konsumentów i 131 marek z sektora zdrowia i urodypokazuje,że 75 proc. konsumentów kupuje produkty swojej ulubionej marki co miesiąc. Jednocześnie 87 proc. uważa, że ważne jest, aby marka doceniała ich lojalność. To wyraźny sygnał, że atrakcyjna oferta może przyciągnąć klienta, ale budowanie trwałej relacji wymaga czegoś więcej – dostrzegania i doceniania jego przywiązania do marki.

Czy promocje przyzwyczaiły Polaków do kupowania wyłącznie na wyprzedażach?

Mateusz Kołodziejski: Takie ryzyko istnieje. Problem zaczyna się wtedy, gdy rabat staje się jedynym argumentem przemawiającym za zakupem. Jeśli marka stale przekonuje klientów, że warto kupić produkt przede wszystkim dlatego, że jest przeceniony, sama przyzwyczaja ich do czekania na kolejną obniżkę.

Tymczasem nasze badanie pokazuje, że zarówno jakość produktów i usług, jak i atrakcyjne promocje odgrywają istotną rolę w budowaniu lojalności konsumentów. Jakość wskazuje 74 proc. badanych, a niewiele mniej, bo 67 proc. zwraca uwagę na korzystne oferty cenowe. Konsumenci oczekują dziś połączenia obu tych elementów. Promocja może skutecznie przyciągnąć uwagę i zachęcić do zakupu, jednak to jakość doświadczenia z produktem lub usługą pomaga budować długofalową relację z marką.

Firmy nie powinny rezygnować z rabatów, lecz traktować je jako jeden z elementów strategii. Stałym klientom można zaoferować wcześniejszy dostęp do premier, specjalne zestawy, darmową dostawę czy możliwość testowania nowości. Chodzi o to, by mieli powód do powrotu również wtedy, gdy nie trwa wyprzedaż.

Dlaczego firmy wolą pozyskiwać nowych klientów, zamiast dbać o obecnych?

Mateusz Kołodziejski: Pozyskiwanie nowych klientów łatwiej rozliczyć. Można szybko pokazać koszt kampanii, liczbę nowych odbiorców i wygenerowaną sprzedaż. Retencja wymaga natomiast analizowania zachowań klientów w dłuższej perspektywie.

Problem pogłębiają rosnące koszty reklamy i konkurencja o uwagę konsumentów. Wzrostu nie da się już po prostu kupić, zwiększając budżety marketingowe. Trzeba lepiej wykorzystywać potencjał osób, które już znają markę: subskrybentów, klientów jednorazowych i tych, którzy mogliby kupować częściej.

Nasze badanie pokazuje, że 53 proc. marek wskazuje pozyskiwanie nowych klientów jako główny priorytet, podczas gdy utrzymanie obecnych wybiera zaledwie 23 proc. Jednocześnie 98 proc. przedstawicieli firm uważa lojalność za ważną dla biznesu w perspektywie najbliższych dwóch–trzech lat.

To wyraźna rozbieżność między deklaracjami a praktyką. Pozyskanie klienta to dopiero początek. Jeśli firma nie potrafi utrzymać z nim relacji, musi nieustannie płacić za docieranie do kolejnych odbiorców.

Co naprawdę sprawia, że klient wraca do sklepu? Czy program lojalnościowy wystarczy?

Mateusz Kołodziejski:: Lojalność nie powstaje dzięki jednemu rabatowi czy programowi punktowemu. Jest efektem jakości produktu, dobrego doświadczenia zakupowego i poczucia, że marka rozumie potrzeby klienta.

Aż 87 proc. respondentów naszego badania oczekuje, że marki będą doceniać ich lojalność. Co więcej, 86 proc. deklaruje chęć uczestnictwa w wydarzeniach i akcjach specjalnych organizowanych dla stałych klientów. Tymczasem programy VIP, społecznościowe lub oparte na doświadczeniach oferuje tylko 31 proc. badanych firm.

Warto więc wyjść poza tradycyjne zbieranie punktów. Można zaoferować wcześniejszy dostęp do premier, zamknięte wydarzenia, warsztaty czy testowanie nowych produktów. Ważna jest też prostota programu: 34 proc. konsumentów frustruje długi czas oczekiwania na nagrody, a 32 proc. – szybko wygasające punkty.

Istotne jest również to, co dzieje się po zakupie. Wiele firm traktuje opłacenie zamówienia jako koniec procesu, tymczasem właśnie wtedy pojawia się szansa na drugi zakup. Komunikacja może pomagać klientowi korzystać z produktu, podpowiadać artykuły uzupełniające i przypominać o ponownym zamówieniu we właściwym momencie.

Jak wykorzystać dane i sztuczną inteligencję do budowania lojalności?

Mateusz Kołodziejski:: Personalizacja nie polega na umieszczeniu imienia klienta w temacie wiadomości. Chodzi o dopasowanie oferty, treści i momentu kontaktu do jego rzeczywistych potrzeb.

Nasze badanie pokazuje, że 81 proc. konsumentów jest gotowych dzielić się informacjami o swoich preferencjach w zamian za lepiej dopasowane oferty lub nagrody. Warunkiem są jednak transparentność i konkretna korzyść.

Coraz większą rolę odgrywa tu sztuczna inteligencja. Może analizować historię zakupów, rozpoznawać zainteresowania, przewidywać potrzeby i wspierać rekomendacje produktowe. Sklep może na przykład przypomnieć klientowi o produkcie, który prawdopodobnie mu się kończy, albo zaproponować artykuły uzupełniające wcześniejszy zakup.

Warto też automatyzować komunikację na kolejnych etapach ścieżki zakupowej. Jeśli ktoś przegląda produkt, ale nie kupuje, można przypomnieć mu o ofercie. Jeśli porzuca koszyk – wysłać odpowiednią wiadomość. Po zakupie można uruchomić komunikację z poradami, rekomendacjami, a później przypomnieniem o kolejnym zamówieniu.

Nie powinien to być zbiór przypadkowych kampanii, lecz spójny system reagujący na zachowania odbiorcy. AI może pomóc go rozwijać i skalować, ale nie zastąpi dobrze zaplanowanej strategii. Nasze dane pokazują, że 79 proc. marek korzysta z automatyzacji kampanii retencyjnych lub lojalnościowych przynajmniej okazjonalnie, ale tylko 35 proc. robi to regularnie.

Sklep może mieć rekordową sprzedaż i nadal przegrać Black Friday. Jak mierzyć sukces?

Mateusz Kołodziejski: Sukcesu Black Friday nie należy mierzyć wyłącznie wartością sprzedaży, ale przede wszystkim rentownością. Firma może sprzedać dużo, ale ponieść wysokie koszty rabatów, reklamy, logistyki, obsługi zamówień i zwrotów.

Dlatego warto analizować marżę po zakończeniu kampanii, a także jakość pozyskanych klientów. Kluczowe pytania to: ilu z nich wróciło w ciągu kolejnych 30, 60 czy 90 dni i jak szybko dokonali drugiego zakupu.Dopiero te dane pokazują, czy Black Friday przełożył się na realną wartość biznesową, czy był jedynie krótkotrwałym skokiem sprzedaży.

Zgodnie z naszym badaniem, tylko 18 proc. marek porównuje ROI kampanii retencyjnych z kampaniami akwizycyjnymi. To duża luka analityczna. Bez takich danych trudno racjonalnie decydować o podziale budżetów.

Co sklepy powinny zrobić już teraz, żeby dobrze przygotować się do Black Friday 2026?

Mateusz Kołodziejski:: Wskazałbym trzy priorytety.Na tym etapie warto skoncentrować się na działaniach, które można jeszcze wdrożyć przed startem wyprzedaży, ale jednocześnie myśleć o tym, jak wykorzystać jej efekty w kolejnych tygodniach.

Po pierwsze: wykorzystać wiedzę o dotychczasowych klientach. Nawet bez wdrażania rozbudowanej segmentacji, warto przeanalizować dostępne dane zakupowe i rozróżnić przynajmniej kilka podstawowych grup: nowych odbiorców, stałych klientów oraz osoby, które od dłuższego czasu nie dokonywały zakupów. Pozwoli to lepiej dopasować komunikaty i oferty, zamiast kierować do wszystkich tę samą promocję.

Po drugie: zadbać o spójną komunikację w różnych kanałach. Email, SMS i powiadomienia push powinny się uzupełniać, a nie powielać te same treści. Warto wykorzystać je nie tylko do informowania o promocjach, ale również do przypominania o przeglądanych produktach czy porzuconych koszykach. Pamiętajmy jednak, że nadmierna liczba wiadomości może przynieść odwrotny skutek – 24 proc. konsumentów wskazuje ją jako źródło frustracji.

Po trzecie: zaplanować komunikację po zakupie. Mogą to być wiadomości powitalne, porady dotyczące produktów, rekomendacje artykułów uzupełniających czy przypomnienia o ponownym zakupie. Stałym klientom można też zaoferować wcześniejszy dostęp do promocji lub dodatkowe korzyści. Black Friday powinien być początkiem długofalowej relacji, a nie tylko sposobem na jednorazowe zwiększenie obrotów.

Dzieci odchodzą w ciszy - promocja książki B.Wojsa