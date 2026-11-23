Skorzystaj z promocji Sportano Black Week 2026, oferujących rabaty do 57% na sprzęt i odzież sportową, które trwają tylko do 26 listopada.

Aby obniżyć ceny wybranych produktów, wpisz kod rabatowy BLACKBELT w koszyku.

Wśród przecenionych marek znajdziesz m.in. Gymshark, Puma i Mizuno, z rabatami sięgającymi nawet 57% na konkretne artykuły.

Nie zwlekaj z zakupami – najlepsze okazje i popularne rozmiary szybko znikają!

Black Week 2026 w Sportano: Kiedy startują promocje?

Tegoroczny listopad dla łowców okazji stoi pod znakiem wielkich rabatów. Jedną z najciekawszych akcji przygotował sklep Sportano, który właśnie rozpoczął swoje święto wyprzedaży. Promocje Sportano w ramach Black Week 2026 wystartowały 19 listopada i potrwają dokładnie do końca dnia 26 listopada. To tydzień, podczas którego można kupić sprzęt i odzież sportową w cenach obniżonych nawet o 57 procent.

Sklep kontynuuje swoją kampanię marketingową utrzymaną w klimacie dalekowschodnich sztuk walki. Jak tłumaczy przedstawiciel firmy, nie jest to przypadek.

Kontynuujemy naszą kampanię w klimacie dalekowschodnim. Głównym bohaterem jest Mistrz Łamania Cen, który nauczył nas, że w listopadowych tygodniach liczy się refleks, precyzja, strategia i odpowiedni moment na zadanie decydującego ciosu - mówi Kamil Szwarbuła, PR manager Sportano.

Wszystko sprowadza się więc do szybkości i zdecydowania. Najpopularniejsze produkty i rozmiary mogą zniknąć z magazynu w pierwszej kolejności, dlatego z zakupami nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Kod rabatowy Sportano na Black Week 2026: Jak go użyć?

Aby skorzystać z obniżek, nie trzeba spełniać skomplikowanych warunków. Kluczem do niższych cen jest specjalne hasło. Aby obniżyć cenę zakupów, wystarczy w koszyku, w odpowiednim polu, wpisać kod rabatowy Sportano: BLACKBELT. Rabat naliczy się automatycznie dla wszystkich produktów objętych promocją, a jego wysokość będzie zależała od konkretnej rzeczy.

Cały proces jest bardzo prosty. Wystarczy dodać wybrane artykuły do koszyka, a następnie przejść do finalizacji zamówienia. Pole do wpisania kodu jest dobrze widoczne. Po wpisaniu hasła "BLACKBELT" i jego zatwierdzeniu, system przeliczy na nowo wartość całego zamówienia, uwzględniając przysługujące zniżki.

Co kupić taniej w Sportano? Rabaty na Gymshark, Puma i Mizuno

Lista przecenionych produktów jest długa i zróżnicowana. To dobra okazja, żeby uzupełnić swoją sportową szafę lub kupić pierwsze prezenty świąteczne. Największe rabaty robią największe wrażenie. Z najwyższą, 57-procentową zniżką podczas Black Week 2026 kupisz teraz m.in. odzież treningową marki Gymshark oraz obuwie marek Puma i Tretorn.

Co dokładnie można znaleźć w obniżonych cenach? Oto kilka przykładów:

Odzież treningowa Gymshark: legginsy i spodenki rowerowe tej popularnej marki zostały przecenione o 57 proc.

legginsy i spodenki rowerowe tej popularnej marki zostały przecenione o 57 proc. Obuwie i odzież miejska: w tej samej, maksymalnej obniżce dostępne są m.in. sneakersy Puma Clyde Hairy Suede, kurtka Mizuno Nara Windbreaker czy zimowe buty Tretorn Hockeyboot 2.0 Vinter GTX.

w tej samej, maksymalnej obniżce dostępne są m.in. sneakersy Puma Clyde Hairy Suede, kurtka Mizuno Nara Windbreaker czy zimowe buty Tretorn Hockeyboot 2.0 Vinter GTX. Sporty wodne: fani pływania mogą upolować stroje i szorty marek Speedo, Hurley oraz Calvin Klein, również z rabatem sięgającym 57 proc.

To oczywiście tylko niewielka część całej oferty promocyjnej. Warto samodzielnie sprawdzić pełną listę produktów na stronie sklepu, ponieważ zniżki obejmują setki artykułów z różnych kategorii sportowych.

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