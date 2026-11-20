Wiele firm w 2026 roku wpada w "pułapkę rozwoju", gdzie rosnąca sprzedaż paradoksalnie prowadzi do braku gotówki i problemów z płynnością finansową.

Ten problem wynika z "luki w kapitale obrotowym", czyli zamrożenia środków na długie terminy płatności faktur, zanim pieniądze wpłyną od klienta.

Faktoring to sprawdzone rozwiązanie, które pozwala firmom natychmiast otrzymać do 90% wartości niezapłaconych faktur, eliminując zatory płatnicze.

Kluczem do uniknięcia tej pułapki jest strategiczne planowanie finansowania równolegle z pozyskiwaniem nowych kontraktów, zamiast czekać na problemy.

Paradoks rozwoju: Dlaczego rosnąca sprzedaż powoduje problemy z pieniędzmi?

Wyobraź sobie taką sytuację: Twoja firma zdobywa duży, opłacalny kontrakt. Świętujesz, bo to oznacza rozwój i większe zyski. Ale zaraz po euforii pojawia się stres. Żeby zrealizować zamówienie, musisz kupić materiały, opłacić podwykonawców i zapłacić pensje zespołowi. Robisz to wszystko, zanim jeszcze wystawisz fakturę. Kiedy w końcu wysyłasz ją do klienta, okazuje się, że termin płatności wynosi 60 dni. Przez dwa miesiące czekasz na swoje pieniądze, a w tym czasie zdobywasz kolejne zlecenia i cały cykl się powtarza.

To scenariusz, który w 2026 roku dotyka tysiące polskich przedsiębiorstw. Sprzedaż rośnie, portfel zamówień pęka w szwach, a na koncie firmowym widać dno. Choć zyski na papierze wyglądają świetnie, w rzeczywistości firmie brakuje gotówki na bieżące wydatki. To prosta droga do utraty płynności finansowej, a w skrajnych przypadkach nawet do upadłości.

Luka w kapitale obrotowym, czyli gdzie znikają firmowe środki

Problem ten ma swoją fachową nazwę: luka w kapitale obrotowym. Brzmi skomplikowanie, ale w praktyce jest bardzo proste. Chodzi o czas między momentem, w którym musisz wydać pieniądze (na produkcję, materiały, pensje), a chwilą, gdy otrzymujesz zapłatę od klienta. Im ten okres jest dłuższy, tym większą kwotę musisz „zamrozić” w towarze i niezapłaconych fakturach.

„Tak powstaje luka związana z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Pieniądze pozostają w zapasach i należnościach, podczas gdy zobowiązania trzeba regulować na bieżąco” – wyjaśnia Agnieszka Fieback, członkini zarządu BNP Paribas Faktoring.

Co ważne, problem nie musi wynikać z opóźnień w płatnościach. Nawet jeśli klient płaci co do dnia zgodnie z umową, ale termin jest długi, firma musi jakoś przetrwać ten czas. Gdy rośnie skala działalności, rośnie też kwota, którą trzeba samodzielnie sfinansować, co bezpośrednio obciąża kapitał obrotowy firmy. To dlatego rentowny kontrakt może jednocześnie stać się gwoździem do trumny dla płynności finansowej.

Faktoring jako koło ratunkowe. Jak to działa w praktyce?

Jak więc poradzić sobie z tą sytuacją? Nie trzeba rezygnować z nowych zleceń ani prosić klientów o krótsze terminy płatności, co często jest niemożliwe. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań na rynku jest faktoring.

W dużym skrócie: faktoring to usługa, w której sprzedajesz swoją nieopłaconą jeszcze fakturę specjalistycznej firmie (faktorowi). W zamian dostajesz od razu większość jej wartości – zwykle 80-90% – na swoje konto. Resztę otrzymujesz, gdy Twój klient ostatecznie ureguluje płatność. Dzięki temu nie musisz czekać tygodniami czy miesiącami na swoje pieniądze.

„Finansowanie należności pozwala wcześniej wykorzystać środki wynikające z dokonanej sprzedaży” – mówi Agnieszka Fieback. Jak dodaje, faktoring pozwala firmie odzyskać pieniądze niemal natychmiast, co umożliwia terminowe regulowanie własnych zobowiązań i finansowanie kolejnych zleceń. Trzeba jednak pamiętać, że samo finansowanie nie rozwiąże problemu nierentownych kontraktów czy złego zarządzania zapasami. To narzędzie do poprawy płynności, a nie do naprawy całego modelu biznesowego.

Jak bezpiecznie rozwijać firmę? Kluczowe jest planowanie

Rosnąca sprzedaż to marzenie każdego przedsiębiorcy, ale bez odpowiedniego przygotowania może stać się koszmarem. Pełny portfel zamówień jest fundamentem stabilnego biznesu tylko wtedy, gdy firma ma środki na terminową realizację tych zleceń.

Co więc robić? Kluczem jest planowanie finansowania równolegle do pozyskiwania nowych kontraktów. Zanim podpiszesz kolejną dużą umowę, zastanów się, skąd weźmiesz pieniądze na jej realizację. Regularnie aktualizuj prognozę wpływów i wydatków, uwzględniając w niej ewentualne opóźnienia. Dzięki temu z góry ocenisz, czy Twoja firma udźwignie kolejne zlecenie i czy nie potrzebujesz zewnętrznego wsparcia, takiego jak właśnie faktoring. Tylko w ten sposób unikniesz pułapki rozwoju i zamienisz rosnącą sprzedaż w realny i bezpieczny zysk.

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