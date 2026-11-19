Google.org przekazało Uniwersytetowi Warszawskiemu 1 mln dolarów oraz 100 tys. dolarów w kredytach chmurowych na dwuletni projekt rozwoju sztucznej inteligencji w nauce, zwłaszcza w medycynie.

Inwestycja ma na celu zatrzymanie utalentowanych polskich naukowców w kraju, oferując im dostęp do zaawansowanych narzędzi AI i atrakcyjne warunki pracy.

Projekt „Efficient AI-for-Science (EAI-Sci)” stworzy otwarte, wyjaśnialne narzędzia AI (XAI) na GitHubie, które pozwolą naukowcom precyzyjnie dostosować modele do konkretnych badań.

Uniwersytet Warszawski, jako jedna z zaledwie dziewięciu uczelni na świecie wybranych przez Google.org, umocni swoją pozycję regionalnego centrum AI dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak wsparcie finansowe Google pomoże zatrzymać talenty w Polsce?

Nie jest tajemnicą, że Polska od lat zmaga się z problemem „drenażu mózgów”. Najlepsi specjaliści, zwłaszcza w dziedzinach technologicznych, często wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków do pracy i dostępu do najnowszych technologii. Inicjatywa Google i Uniwersytetu Warszawskiego ma być bezpośrednią odpowiedzią na ten problem.

Pieniądze pozwolą sfinansować etaty dla doświadczonych inżynierów uczenia maszynowego, a także dla doktorantów i badaczy po doktoratach. Chodzi o to, by połączyć ich potencjał z laboratoriami, które na co dzień zajmują się biologią molekularną, chemią czy genomiką.

Sztuczna inteligencja staje się fundamentem nowoczesnych odkryć naukowych, ale jej pełny potencjał można uwolnić tylko wtedy, gdy badacze mają dostęp do odpowiedniej infrastruktury i kompetencji. Wspierając młode talenty i stwarzając im warunki do prowadzenia przełomowych badań tu, w kraju, budujemy trwałą bazę naukową dla całego regionu – mówi Dagmara Brzezińska, Country Director w Google Polska.

Wtóruje jej rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Z. Nowak:

Zatrzymanie młodych, utalentowanych naukowców w Polsce jest niezwykle ważne. Mamy znakomitych badaczy, których osiągnięcia są doceniane na całym świecie. Finansowanie od Google.org to nie tylko wyróżnienie dla naszej uczelni, ale przede wszystkim szansa na rozwój innowacyjnych badań i wsparcie młodych talentów.

Co to jest projekt EAI-Sci i jak działa sztuczna inteligencja w nauce?

Pomysł zespołu z UW jest bardzo praktyczny. Zamiast tworzyć od zera potężne i koszmarnie drogie modele AI, naukowcy skupią się na czymś innym. Opracują uniwersalną i, co ważne, otwartą bibliotekę narzędzi. Pozwoli ona na precyzyjne dostosowanie istniejących już modeli do konkretnych badań – na przykład analizy dynamiki molekularnej, danych genomicznych czy wyników badań klinicznych. Całość zostanie udostępniona publicznie w popularnym serwisie GitHub.

Kluczowym elementem będzie też tzw. wyjaśnialna sztuczna inteligencja (XAI). W badaniach medycznych to absolutna podstawa. Nie wystarczy, że algorytm poda wynik. Naukowcy muszą dokładnie wiedzieć, jak do niego doszedł. Tylko wtedy wyniki mogą zostać uznane za wiarygodne przez międzynarodowe środowisko.

W projekcie EAI-Sci nie tylko udostępnimy naukowcom gotowe biblioteki open-source na GitHubie, ale zadbamy o to, by wyniki generowane przez modele były wyjaśnialne i wiarygodne dzięki Explainable AI – wyjaśnia prof. Piotr Sankowski, kierownik projektu.

Uniwersytet Warszawski regionalnym liderem AI. Co to oznacza dla Polski?

Wsparcie od Google to coś więcej niż tylko pieniądze. To ogromny prestiż. Uniwersytet Warszawski znalazł się w elitarnym gronie zaledwie dziewięciu uczelni na świecie, które zostały wybrane do programu „AI for Science Capacity Fund”. To stawia polską uczelnię w roli regionalnego centrum AI dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach projektu ruszy program stypendialny „AI Translation Fellowship”, który połączy doktorantów od uczenia maszynowego z zespołami badawczymi. Planowane są też warsztaty i bootcampy dla naukowców z całego regionu.

Znalezienie się w gronie zaledwie dziewięciu uczelni na świecie wybranych przez Google.org jest przede wszystkim wyrazem międzynarodowego uznania dla dorobku i potencjału naukowców naszej uczelni – podkreśla kanclerz UW, Robert Grey. – Prawdziwą wartością tego przedsięwzięcia będzie nie tylko to, co stworzymy w najbliższych dwóch latach, ale przede wszystkim to, co pozostanie po nim i będzie służyć kolejnym pokoleniom naukowców.

Jak dodaje Sepi Hejazi Moghadam, Head of Foundations of Science w Google.org, dzięki udostępnieniu prac na zasadach open source, skorzystają na tym naukowcy z całego regionu, a nie tylko jedno laboratorium.

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