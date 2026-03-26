Google AI Studio rewolucjonizuje tworzenie aplikacji, umożliwiając budowanie w pełni funkcjonalnych programów bez kodowania, bazując jedynie na słownym opisie

Nowy agent Google Antigravity interpretuje polecenia, automatycznie dobiera technologie i integruje bazy danych (np. Cloud Firestore) czy systemy płatności, co radykalnie skraca drogę od pomysłu do wdrożenia

Platforma wspiera nowoczesne technologie (React, Angular, Next.js), pozwala na integrację z zewnętrznymi usługami (np. mapy Google) i oferuje pracę w chmurze, ułatwiając tworzenie aplikacji nawet osobom bez wiedzy technicznej

Google AI Studio zostało już wewnętrznie wykorzystane do stworzenia setek tysięcy aplikacji, a w planach są dalsze integracje z Google Workspace i uproszczenie procesu wdrażania, co otwiera nowe możliwości dla każdego.

Koniec z kodowaniem? Czym jest "vibe coding" i nowa aktualizacja Google AI Studio

Wyobraź sobie, że zamiast pisać setki linijek kodu, po prostu opisujesz, jak ma działać Twoja aplikacja, a ona powstaje na Twoich oczach. To idea stojąca za "vibe coding" – koncepcją, która do tej pory miała jednak poważne ograniczenia. Pozwalała co najwyżej na tworzenie prostych makiet i prototypów. Przejście od pomysłu do gotowego produktu, który można udostępnić użytkownikom, wciąż wymagało pracy programistów i konfiguracji serwerów.

Teraz ma się to zmienić. Google ogłosił aktualizację swojej platformy, która usuwa tę fundamentalną przeszkodę. Do tej pory tworzenie aplikacji bez kodowania, znane jako "vibe coding", sprawdzało się głównie przy budowie prostych prototypów. Nowe funkcje w Google AI Studio pozwalają przekształcić sam opis w pełnoprawną, działającą aplikację, gotową do uruchomienia i skalowania. To otwiera drzwi dla osób bez technicznej wiedzy, które mają pomysł na cyfrowy produkt, ale nie potrafią go zaprogramować.

Jak w praktyce działa tworzenie aplikacji bez pisania kodu?

Jak to możliwe? Za wszystkim stoi sztuczna inteligencja, a konkretnie nowy, zaawansowany system, który bierze na siebie całą techniczną pracę. Dzięki niemu droga od polecenia do wdrożenia jest radykalnie skrócona.

Sercem całego procesu jest nowy agent Google Antigravity, który interpretuje polecenia i samodzielnie dobiera odpowiednie technologie, by przekuć wizję w działający kod. Gdy opisujesz, że potrzebujesz w aplikacji animacji, system sam instaluje odpowiednią bibliotekę, np. Framer Motion. Jeśli chcesz dodać logowanie, agent proaktywnie zaproponuje integrację z usługą Firebase Authentication, która zabezpieczy dostęp za pomocą konta Google. Podobnie jest z bazami danych – system automatycznie skonfiguruje usługę Cloud Firestore do bezpiecznego przechowywania informacji.

To nie wszystko. Nowa wersja platformy pozwala na:

Łączenie z zewnętrznymi usługami: Aplikację można zintegrować z popularnymi systemami płatności, mapami Google czy innymi narzędziami, używając własnych kluczy API. Agent sam rozpoznaje taką potrzebę i bezpiecznie przechowuje dane dostępowe.

Wsparcie dla nowoczesnych technologii: Oprócz popularnych frameworków React i Angular, wprowadzono również obsługę Next.js, dając twórcom większą elastyczność.

Pracę na wielu urządzeniach: Projekt jest zapisywany w chmurze, więc po zamknięciu przeglądarki można kontynuować pracę w tym samym miejscu na innym komputerze.

Przyszłość jest teraz. Co dalej z rozwojem platformy Google?

Nowe możliwości nie są już tylko eksperymentem. Platforma Google AI Studio została już wewnętrznie wykorzystana do stworzenia setek tysięcy aplikacji, co pokazuje jej skalę i gotowość do użytku. Google zapowiada już kolejne kroki, które mają jeszcze bardziej uprościć cały proces. W planach jest integracja z pakietem Google Workspace, co pozwoli aplikacjom na bezpośrednią komunikację z Dyskiem czy Arkuszami Google. Firma pracuje również nad funkcją, która umożliwi przeniesienie gotowej aplikacji z Google AI Studio do produkcyjnej usługi Google Antigravity za pomocą jednego kliknięcia. Wygląda na to, że bariera wejścia w świat tworzenia oprogramowania właśnie staje się najniższa w historii.

ZŁOTO JAK PIETRUSZKA? SOBOŃ WYJAŚNIA, SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA ZBROJENIA | Poranna Rozmowa VOX FM