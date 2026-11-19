Powerdot wprowadza w Polsce nowe abonamenty na ładowanie aut elektrycznych, dostępne za 9,99 zł lub 24,99 zł miesięcznie.

Dzięki nowym planom możesz obniżyć ceny ładowania nawet o 31%, płacąc za 1 kWh już od 1,99 zł (AC) lub 2,19 zł (DC).

Oferta jest szczególnie korzystna dla kierowców często korzystających z publicznych stacji ładowania, oferując niższe stawki i darmowy pierwszy miesiąc.

Abonament Powerdot daje dostęp do ponad 570 stacji w Polsce (1700+ punktów) oraz ponad 13 tysięcy w całej Europie, często zlokalizowanych przy centrach handlowych.

Ile kosztuje abonament na ładowanie auta elektrycznego?

Kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce mogą od teraz płacić mniej za ładowanie swoich pojazdów. Wszystko za sprawą nowej oferty subskrypcyjnej, którą właśnie uruchomił Powerdot, jeden z głównych operatorów stacji ładowania w kraju. Firma proponuje dwa miesięczne plany, które pozwalają obniżyć koszty energii. Pierwszy miesiąc korzystania z dowolnego pakietu jest darmowy.

Nowy abonament na ładowanie od Powerdot ma obniżyć ceny ładowania samochodów elektrycznych nawet o 31 procent. W praktyce wygląda to tak:

Plan za 9,99 zł miesięcznie: W tej opcji cena za 1 kWh przy wolniejszym ładowaniu (AC) wynosi 2,15 zł, a przy szybkim ładowaniu (DC) – 2,39 zł. To o 24 proc. taniej w stosunku do standardowej ceny.

W tej opcji cena za 1 kWh przy wolniejszym ładowaniu (AC) wynosi 2,15 zł, a przy szybkim ładowaniu (DC) – 2,39 zł. To o 24 proc. taniej w stosunku do standardowej ceny. Plan za 24,99 zł miesięcznie: Tutaj stawki są jeszcze niższe. Za 1 kWh przy ładowaniu AC zapłacimy 1,99 zł, a przy DC – 2,19 zł. Oszczędność w tym przypadku sięga 31 proc.

Kto najwięcej zyska na nowej ofercie Powerdot?

Nowe plany abonamentowe zostały stworzone przede wszystkim z myślą o osobach, które nie mają możliwości regularnego ładowania auta w domu lub w pracy i często korzystają z publicznych stacji. To właśnie dla nich stałe, niższe stawki za energię będą najbardziej odczuwalne w portfelu. Jeśli ładujesz samochód na mieście kilka razy w miesiącu, oszczędności mogą być naprawdę spore.

Jak tłumaczy General Manager Powerdot Polska, Grigoriy Grigoriev, oferta jest odpowiedzią na potrzeby kierowców, którzy chcą lepiej dopasować koszty do swojego stylu życia.

Dla rozwoju elektromobilności kluczowe znaczenia ma to, jak kierowcy mogą dostosowywać sposób ładowania pojazdów do swojego trybu życia. Dotyczy to szczególnie osób, które nie mają możliwości ładowania auta w domu. Abonament Powerdot pozwala kierowcom korzystać z niższych stawek za kilowatogodzinę i dopasować plan do tego, jak często i ile ładują. Grigoriy Grigoriev, General Manager Powerdot Polska

W skrócie: im częściej ładujesz auto na publicznych stacjach, tym szybciej miesięczna opłata abonamentowa po prostu ci się zwróci.

Gdzie w Polsce są ładowarki Powerdot?

Oferta abonamentowa Powerdot daje dostęp do całej sieci operatora, która w Polsce liczy już ponad 570 stacji i przeszło 1700 punktów ładowania. Co ważne, subskrypcja działa również za granicą, obejmując łącznie ponad 13 tysięcy punktów w całej Europie.

Firma stawia swoje ładowarki w miejscach, gdzie kierowcy i tak spędzają czas, załatwiając codzienne sprawy. Dlatego stacje Powerdot znajdziemy głównie przy dużych centrach i parkach handlowych, supermarketach, restauracjach czy hotelach. Operator współpracuje między innymi z takimi sieciami jak Biedronka i Decathlon, a jego urządzenia działają też przy popularnych galeriach handlowych, na przykład Galerii Krakowskiej i Galerii Kazimierz w Krakowie.

Powerdot to firma założona w 2018 roku w Portugalii, która dziś jest trzecim co do wielkości operatorem infrastruktury ładowania w Europie. Jej dynamiczny rozwój pokazuje, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na łatwo dostępne i przystępne cenowo ładowarki dla aut elektrycznych.

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