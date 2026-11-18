To już druga edycja wydarzenia, które szybko zyskało rangę jednego z najważniejszych spotkań w kalendarzu polskich samorządowców. Organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a głównym partnerem Województwo Małopolskie, którego marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka podkreśla znaczenie dialogu dla rozwoju regionu. Przewodniczący Rady Programowej Zygmunt Berdychowski zapowiada z kolei, że program będzie wyjątkowo bogaty.

Najważniejsze spotkanie liderów regionów. Co wiemy o II Forum Samorządowym 2026?

Wydarzenie zaplanowane na 7-8 grudnia 2026 roku to coś więcej niż tylko seria debat. To przede wszystkim platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania realnej współpracy.W ciągu dwóch dni uczestnicy wezmą udział w blisko 100 panelach dyskusyjnych, które mają dotykać najbardziej palących problemów, z jakimi mierzą się dziś gminy, powiaty i województwa.

Jak zapowiada Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej, organizatorzy zadbali o różnorodność tematów. „Poza debatami zaplanowaliśmy cykl spotkań z autorami, historykami, publicystami i naukowcami: o historii Polski, współczesnej polityce, sztucznej inteligencji oraz o Zakopanem i Podhalu, ich historii, mitach i przemianach góralskiej tożsamości” – powiedział. To pokazuje, że forum stawia nie tylko na twarde dane, ale także na szerszy kontekst społeczny i kulturowy.

Jakie tematy zdominują rozmowy samorządowców?

Program tegorocznej edycji został podzielony na siedem głównych ścieżek tematycznych. Obejmują one niemal każdy aspekt funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego: od polityki i bezpieczeństwa, przez gospodarkę i finanse, aż po inwestycje, rozwój regionalny, społeczeństwo i zdrowie.Oprócz tego na agendzie znajdą się sposoby na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionów.Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka podkreśla, że celem jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. „Chcemy rozmawiać o tym co ważne z przedstawicielami samorządu na każdym szczeblu, bo wspólnie tworzymy jeden zespół, dbający o mieszkańców” – mówił. Dodał również, że dialog jest fundamentem rozwoju. „Stawiamy na dialog dla dobrej współpracy, bo to jest solidny fundament dla dalszego dynamicznego rozwoju Małopolski”.

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Choć to dopiero druga edycja, Forum Samorządowe w Zakopanem już w ubiegłym roku udowodniło swoją siłę przyciągania. W 2025 roku do stolicy Tatr przyjechało ponad 400 samorządowców, w tym 3 marszałków województw, 10 prezydentów miast, 19 starostów, 68 burmistrzów i 86 wójtów. Taka frekwencja pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania.Wydarzenie przyciągnęło również kluczowych przedstawicieli rządu Donalda Tuska. W debatach uczestniczyli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister energii Miłosz Motyka, a także sekretarze stanu z resortów funduszy, polityki regionalnej, sportu i turystyki. Prestiżu dodaje fakt, że organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana z organizacji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego, która sprawia, że do Zakopanego chętnie przyjeżdżają liderzy z całego kraju.