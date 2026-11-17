Wizz Air uruchomi jesienią 2026 roku aż 10 nowych, regularnych połączeń z 5 polskich miast do egipskich kurortów.

Trasy połączą Warszawę-Modlin, Katowice, Gdańsk, Kraków i Wrocław z Hurghadą, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh.

Ceny biletów w jedną stronę zaczynają się już od 259 zł, co otwiera drogę do tanich, samodzielnie organizowanych wyjazdów.

Ekspansja Wizz Air to rewolucja dla podróżnych, umożliwiająca planowanie urlopu w Egipcie na własną rękę, poza ofertą biur podróży.

Nowe połączenia Wizz Air do Egiptu. Skąd i dokąd polecimy?

Koniec z czekaniem na upały do następnego lata. Wizz Air ogłosił dużą ekspansję na kierunkach wakacyjnych, która ucieszy wszystkich spragnionych słońca w sezonie jesienno-zimowym. Jak zapowiada przewoźnik, Wizz Air uruchamia dziesięć regularnych połączeń z pięciu polskich lotnisk do trzech popularnych egipskich kurortów, a pierwsze rejsy wystartują między 25 a 27 października 2026 roku. Oznacza to, że Polacy zyskają stały i tani dostęp do takich miejsc jak Hurghada, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh.

Nowa siatka połączeń obejmuje lotniska w Warszawie-Modlinie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. To strategiczne posunięcie, które sprawia, że oferta będzie dostępna dla mieszkańców praktycznie każdego regionu Polski.

Oto pełna lista nowych tras:

Z Warszawy-Modlina: Hurghada (od 25.10, trzy razy w tygodniu) Marsa Alam (od 26.10, trzy razy w tygodniu) Sharm el-Sheikh (od 27.10, trzy razy w tygodniu)

Z Katowic: Hurghada (od 26.10, trzy razy w tygodniu) Marsa Alam (od 26.10, trzy razy w tygodniu) Sharm el-Sheikh (od 26.10, dwa razy w tygodniu)

Z Gdańska: Marsa Alam (od 26.10, trzy razy w tygodniu) Sharm el-Sheikh (od 27.10, dwa razy w tygodniu)

Z Krakowa: Marsa Alam (od 27.10, dwa razy w tygodniu)

Z Wrocławia: Hurghada (od 25.10, trzy razy w tygodniu)



Ile kosztują loty Wizz Air do Egiptu? Znamy ceny biletów

Najważniejsza informacja dla podróżnych to oczywiście koszty. Zgodnie z zapowiedziami, ceny biletów na nowe połączenia Wizz Air do Egiptu zaczynają się od 259 zł w jedną stronę, co czyni je atrakcyjną opcją na jesienno-zimowy wyjazd. Taka cena dotyczy lotów z Katowic do Sharm el-Sheikh oraz z Wrocławia do Hurghady. W przypadku większości pozostałych tras ceny startują od 289 zł, a z Krakowa do Marsa Alam – od 309 zł.

Warto pamiętać, że jest to cena za bilet w jedną stronę z małym bagażem podręcznym. Mimo to, oferta jest bardzo konkurencyjna i pozwala na skomponowanie taniego wyjazdu, zwłaszcza jeśli bilety zarezerwuje się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Egipt na własną rękę? Wizz Air rzuca wyzwanie biurom podróży

Uruchomienie regularnych, a nie czarterowych, połączeń do Egiptu to wyraźny sygnał dla rynku. Do tej pory loty do Hurghady czy Marsa Alam były domeną biur podróży, które oferowały je w ramach zorganizowanych pakietów. Teraz sytuacja się zmienia. Dzięki Wizz Air każdy może samodzielnie zaplanować wyjazd – wybrać dogodny termin, długość pobytu i zarezerwować nocleg, który najbardziej mu odpowiada, bez pośredników.

To prosta kalkulacja: tanie, regularne loty oznaczają większą elastyczność i często niższe koszty całej podróży. Potwierdza to zresztą sam przewoźnik.

Dzięki dziesięciu nowym trasom z pięciu polskich lotnisk nad egipskie wybrzeże Morza Czerwonego słońce staje się jeszcze bardziej dostępne dla podróżnych z całego kraju. Od nurkowania wśród raf koralowych po relaks na plaży – nasi pasażerowie mogą zaplanować wyjazd na własnych zasadach, wybierając termin podróży, długość pobytu i sposób spędzania czasu na miejscu. – mówi Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager w Wizz Air.

Przedstawiciel linii dodaje, że Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla Wizz Air, a nowe trasy są częścią większej ekspansji. W 2026 roku przewoźnik zaplanował ponad 20 milionów miejsc w samolotach na trasach do i z Polski. Bilety na loty do Egiptu są już dostępne na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Wizz Air.

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