Zgoda Polskich Portów Lotniczych na ofertę Wizz Air.

Uruchomienie nowego, całorocznego połączenia z Radomia do Oslo.

Wartość umowy na promocję trasy to blisko 5,3 mln zł.

Wzrost liczby pasażerów w Radomiu o 15 proc. rok do roku.

Działania w ramach nowej strategii po stracie 40 mln zł w 2025 roku.

Jest zgoda na loty Wizz Air z Radomia do Oslo

Polskie Porty Lotnicze (PPL) zaakceptowały ofertę węgierskich linii Wizz Air. Chodzi o uruchomienie i promocję nowego połączenia lotniczego z Radomia do Oslo. Jak informuje rzecznik PPL, Piotr Rudzki, teraz strony muszą już tylko podpisać umowę, co otworzy drogę do uruchomienia pierwszych lotów.

Wszystko rozstrzygnęło się w przetargu na usługi marketingowe, które mają wypromować nową trasę. Jedyną ofertę, opiewającą na niemal 5,3 mln zł, złożył właśnie Wizz Air.

Propozycja węgierskich linii została przyjęta przez PPL. Po podpisaniu umowy przewoźnik będzie zobowiązany m.in. do uruchomienia nowego połączenia pomiędzy Radomiem a stolicą Norwegii – powiedział PAP rzecznik PPL.

Decyzja Polskich Portów Lotniczych oznacza, że Wizz Air oficjalnie wejdzie na Lotnisko Warszawa-Radom, uruchamiając długo wyczekiwane połączenie. Dla portu lotniczego, który od otwarcia w 2023 roku walczy o rentowność, to kluczowa informacja.

Co nowa trasa Wizz Air oznacza dla lotniska w Radomiu?

Pojawienie się nowego przewoźnika i nowej trasy to dla każdego lotniska dobra wiadomość. W przypadku Radomia jest ona jednak szczególnie ważna. Chodzi o trasę do Oslo, która będzie działać przez cały rok, a nie tylko w sezonie wakacyjnym. To kluczowy element budowania stabilnej siatki połączeń, która przyciągnie pasażerów również jesienią i zimą.

Radości nie kryje dyrektor Lotniska Warszawa-Radom, Rafał Siankowski. Podkreśla on, że trasa do stolicy Norwegii idealnie wpisuje się w strategię rozwoju portu.

Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego – powiedział Rafał Siankowski.

Dla portu, który od otwarcia w kwietniu 2023 roku szuka swojego miejsca na rynku, to duży krok naprzód. Nowe połączenie Wizz Air z Radomia do Oslo jest ważnym uzupełnieniem całorocznej oferty radomskiego portu, co ma kluczowe znaczenie dla jego dalszego rozwoju. To także realizacja nowej strategii PPL, która po zanotowaniu ponad 40 mln zł straty w 2025 roku, postawiła na model hybrydowy, łączący loty czarterowe, tanich przewoźników i inne usługi.

Jakie wyniki ma lotnisko w Radomiu?

Nowe połączenie Wizz Air to dla radomskiego portu wiatr w żagle, a dane pokazują, że jest on bardzo potrzebny. Lotnisko powoli, ale systematycznie, buduje swoją pozycję. W październiku obsłużono tu 9388 podróżnych. To o 15 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W tym czasie przewoźnicy wykonali łącznie 86 operacji lotniczych, zarówno regularnych, jak i czarterowych.

Co ważne, lotnisko utrzymuje dodatnią dynamikę drugi rok z rzędu. To sygnał, że oferta portu znajduje swoich odbiorców także poza szczytem sezonu wakacyjnego.

Wzrost liczby pasażerów o 15 proc. rok do roku oraz utrzymanie dodatniej dynamiki drugi rok z rzędu potwierdzają, że oferta portu znajduje stałych odbiorców również poza szczytem sezonu wakacyjnego – zauważył dyrektor Siankowski.

Od początku 2026 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło już ponad 113 tysięcy podróżnych, co jest rezultatem stabilnego popytu na rejsy z tego portu. Nowa trasa do Oslo, która będzie działać przez cały rok, ma szansę jeszcze poprawić te statystyki i pomóc w realizacji nowej strategii PPL, której celem jest poprawa wyników finansowych spółki po stracie przekraczającej 40 mln zł w 2025 roku.

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