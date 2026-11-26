Nawrocki chce rozwijać polskie interesy w Chile

Karol Nawrocki przebywa w Chile od środy. W czwartek spotkał się z prezydentem tego kraju Jose Antonio Kastem. Podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że Chile jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w tym regionie świata. Jak zaznaczył, przemawiają za tym silne instytucje, potencjał gospodarczy oraz znacząca pozycja tego państwa na arenie międzynarodowej.

– Polska jako jedna z dwudziestu największych gospodarek świata chce być w regionie Ameryki Łacińskiej obecna nie tylko publicznie, ale przede wszystkim gospodarczo, ale także inwestycyjnie – powiedział Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że Warszawie zależy na rozwijaniu dotychczasowych przedsięwzięć i tworzeniu warunków do kolejnych inwestycji polskich przedsiębiorstw - informuje PAP.

KGHM już zarabia w Chile. Chodzi o ogromną kopalnię

Jednym z najważniejszych przykładów współpracy gospodarczej jest działalność KGHM Polska Miedź. Polski koncern prowadzi w Chile odkrywkową kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda. To właśnie tam prezydent Nawrocki ma pojechać w piątek.

Rozmowy z chilijskimi władzami dotyczyły m.in. nowoczesnych technologii wydobywczych, przetwarzania surowców, rolnictwa i energetyki. Ważnym tematem były również rozwiązania pozwalające ograniczać negatywny wpływ przemysłu na środowisko.

Nawrocki podkreślił, że Polska chce nie tylko rozwijać własne inwestycje, ale także zachęcać chilijskie przedsiębiorstwa do współpracy z naszym krajem.

– Chcemy, aby chilijskie przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegały Polskę jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i bramę do rynków Europy Środkowo-Wschodniej – zaznaczył prezydent.

Polska i Chile połączą siły także w nauce

Współpraca nie ogranicza się jednak do kopalń i przemysłu. Prezydenci rozmawiali również o astronomii, geologii i badaniach Antarktydy.

Jose Antonio Kast przypomniał, że w 2027 roku przypada 50. rocznica powstania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Chile i Polska mają więc również wspólne interesy naukowe, które mogą stać się kolejnym polem współpracy.

W piątek Nawrocki odwiedzi także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu. To jedna z najważniejszych inwestycji astronomicznych na świecie.

Chile pamięta o polskim bohaterze

Prezydent Chile przypomniał także o Ignacym Domeyce, polskim geologu i inżynierze górnictwa, który odegrał ważną rolę w rozwoju chilijskiej nauki i przemysłu. Domeyko badał Amerykę Południową, a później został rektorem Uniwersytetu w Santiago.

– Przyjaźń polsko-chilijska nosi imię: Ignacy Domeyko – podkreślił Kast.

Docenił również polskie zaangażowanie w projekt renowacji domu polskiego naukowca.

Podczas rozmów prezydenci potwierdzili ponadto poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Wizyta Nawrockiego ma więc kilka wymiarów: gospodarczy, naukowy i dyplomatyczny. Dla Polski najważniejsze pozostaje jednak zwiększenie obecności naszych firm na południowoamerykańskich rynkach. Chile może być do tego ważną bramą - informuje PAP.

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