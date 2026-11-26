Wielki Brat w pracy. Polacy pod lupą szefów

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla naszych czytelników. Kontrola pracowników staje się coraz powszechniejsza. Firmy sprawdzają czas pracy, monitorują logowania do systemów i wykorzystanie służbowych urządzeń. Z badania „2026 HR & Payroll Pulse”, przeprowadzonego przez SD Worx wśród 16,5 tys. pracowników i 5936 pracodawców w 16 europejskich krajach, wynika, że 65,5 proc. zatrudnionych w Polsce dostrzega monitoring swojej aktywności zawodowej.

To wynik wyższy od europejskiej średniej, która wynosi 61,6 proc. Częściej kontrolowani są pracownicy w Słowenii (79,8 proc.), Rumunii (74,6 proc.), Finlandii (72,2 proc.) i Chorwacji (72 proc.). Najrzadziej monitoring deklarują Szwedzi – zaledwie 44,8 proc. badanych. Niskie wyniki odnotowano także w Holandii (49,5 proc.) i Belgii (51,9 proc.).

Młodzi pracownicy najczęściej pod kontrolą

Szczególnie interesujące są dane dotyczące wieku zatrudnionych. Z badania wynika, że najczęściej monitoring dostrzegają najmłodsi pracownicy. W Polsce aż 86,1 proc. osób poniżej 25. roku życia przyznaje, że ich aktywność jest w jakiś sposób kontrolowana przez pracodawcę. W Europie ten odsetek wynosi 75,1 proc.

W starszych grupach wiekowych sytuacja wygląda nieco inaczej. Wśród Polaków w wieku 50–64 lat monitoring deklaruje 56,1 proc. ankietowanych. W przypadku osób mających co najmniej 65 lat jest to już tylko 42,7 proc.

Polacy sami zapisują godziny pracy

Nie zawsze jednak to szef musi pilnować pracownika. Wielu zatrudnionych samodzielnie kontroluje czas poświęcony na obowiązki zawodowe. W Polsce robi tak 58,3 proc. pracowników. Codziennie godziny zapisuje 32,4 proc., a kolejne 25,9 proc. robi to okazjonalnie lub przy realizacji konkretnych projektów.

Automatyczne monitorowanie czasu za pomocą narzędzi cyfrowych deklaruje 17,6 proc. badanych. Jest też grupa, która nie musi rozliczać każdej minuty. Blisko co czwarty Polak (24,2 proc.) przyznaje, że nie śledzi swoich godzin pracy i funkcjonuje w systemie opartym na zaufaniu lub wynikach.

Kontrola nie wszystkim przeszkadza

Co jeszcze wynika z raportu? Wiele osób uznaje monitorowanie w pracy jako standard. Zaskakujące jest to, że rejestrowanie czasu pracy nie jest przez wszystkich postrzegane jako forma nadmiernej kontroli. Aż 64,3 proc. polskich pracowników uważa, że takie rozwiązanie przynosi korzyści zarówno zatrudnionym, jak i pracodawcom. To więcej niż europejska średnia wynosząca 62,9 proc.

Pracownicy dostrzegają również praktyczne zalety ewidencji. Ponad połowa Polaków (51,5 proc.) uważa, że zapisywanie godzin pomaga lepiej organizować obowiązki i zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Chodzi o to, by praca nie zajmowała całego dnia i nie wkraczała nadmiernie w czas wolny.

Polskie firmy numerem jeden w Europie

Największe zaskoczenie przynosi jednak zestawienie dotyczące samych pracodawców. Aż 65,1 proc. polskich firm wykorzystuje narzędzia cyfrowe do monitorowania aktywności lub produktywności zatrudnionych. To najwyższy wynik spośród wszystkich badanych państw.

Na kolejnych miejscach znalazły się Norwegia (63,4 proc.) i Rumunia (61,1 proc.). Europejska średnia wynosi 53,8 proc. Polscy przedsiębiorcy nie zamierzają przy tym rezygnować z kontroli. Już 70,5 proc. badanych firm posiada system rejestrowania godzin pracy, a 47,9 proc. planuje inwestycje w takie rozwiązania.

Czy oznacza to, że pracownicy powinni obawiać się szefów? Niekoniecznie. Z badania wynika, że 62 proc. zatrudnionych w Polsce uważa, iż ich firmy rejestrują czas pracy uczciwie, przejrzyście i z poszanowaniem prywatności.

– Skuteczne narzędzia HR powinny nie tylko dostarczać danych pracodawcom, ale również przynosić realną wartość samym zatrudnionym – podkreśla Paulina Zasempa z agencji SD Worx Poland.

Kluczowe pozostaje jednak to, na jakich zasadach odbywa się kontrola. Pracownik powinien wiedzieć, jakie informacje zbiera firma i w jakim celu je wykorzystuje. Bez przejrzystych reguł monitoring, który ma pomagać w organizacji pracy, może szybko stać się narzędziem nadmiernej kontroli.

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