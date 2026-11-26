Wyjaśniamy, kto korzysta z Karty Rodziny Mundurowej.

Jakie służby pominięto przy przyznawaniu uprawnień (Służba Więzienna, KAS, Straż Marszałkowska).

Argumenty rządu Donalda Tuska przeciwko rozszerzeniu listy beneficjentów.

Szczegółowe omówienie zniżek, takich jak ulgi na bilety PKP i opłaty paszportowe.

Czym jest Karta Rodziny Mundurowej i kto z niej skorzysta?

Karta Rodziny Mundurowej to nowy system zniżek i ułatwień, który rząd Donalda Tuska wprowadza dla funkcjonariuszy i ich najbliższych. Pomysł na kartę wyszedł od klubów parlamentarnych Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi i Lewicy. Celem jest docenienie służby i zachęcenie nowych osób do wstępowania w szeregi formacji, które dbają o nasze bezpieczeństwo, a które od lat zmagają się z brakami kadrowymi.

Zgodnie z ustawą, która czeka już tylko na podpis prezydenta Karola Nawrockiego, uprawnienia dostaną przede wszystkim funkcjonariusze podlegli Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Karta Rodziny Mundurowej obejmie więc żołnierzy, policjantów, strażaków i strażników granicznych, a także członków ich rodzin, weteranów oraz rencistów. Co ważne, ze zniżek skorzystają także rodziny funkcjonariuszy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie pełnienia służby. Ustawa ustanawia również nowe święto – 15 maja będzie obchodzony jako Dzień Rodziny Mundurowej.

Które służby nie dostały Karty i dlaczego?

Niestety, nie wszyscy funkcjonariusze i ich rodziny będą mogli cieszyć się z nowych przywilejów. Decyzja Senatu oznacza zimny prysznic dla kilku ważnych formacji. Mimo apeli części senatorów i przedstawicieli związków zawodowych, z listy uprawnionych wypadli funkcjonariusze Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej. To spore rozczarowanie, bo w trakcie prac nad ustawą pojawiały się głosy, by kartą objąć także ratowników GOPR czy funkcjonariuszy służb specjalnych.

Dlaczego rząd postawił weto? Powody są dwa: pieniądze i priorytety. Przedstawiciele resortów obrony i spraw wewnętrznych tłumaczyli w Senacie, że głównym celem karty jest walka z wakatami w kluczowych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Przedstawiciele rządu argumentowali, że Karta Rodziny Mundurowej ma na celu przede wszystkim zachęcenie do służby w formacjach z największymi brakami kadrowymi, a rozszerzenie listy uprawnionych zniweczyłoby ten cel i drastycznie zwiększyło koszty.

Innymi słowy, program ma być precyzyjnym narzędziem, a nie ogólnym dodatkiem dla wszystkich. Dodanie kolejnych grup – a mówimy tu o setkach tysięcy osób – sprawiłoby też, że niektóre przywileje, jak dostęp do lekarza bez kolejki, stałyby się fikcją. W obecnym kształcie z karty ma skorzystać około 2,2 mln osób.

Jakie konkretnie zniżki i ulgi daje Karta Rodziny Mundurowej?

Osoby, które załapały się na nowy program, mogą liczyć na całkiem konkretne korzyści. Karta Rodziny Mundurowej to nie tylko symboliczny gest, ale realne oszczędności i ułatwienia w codziennym życiu. Najważniejsze przywileje, jakie gwarantuje ustawa, to przede wszystkim:

Tańsze podróże koleją : To jeden z najbardziej odczuwalnych bonusów. Posiadacze karty dostaną spore zniżki dla mundurowych na bilety kolejowe: 37 proc. na przejazdy jednorazowe i aż 49 proc. na bilety miesięczne i inne okresowe.

To jeden z najbardziej odczuwalnych bonusów. Ulgi na paszport : Wyrobienie nowego dokumentu będzie znacznie tańsze. Dorośli zapłacą o 50 proc. mniej, a dzieci i młodzież ucząca się do 26. roku życia – aż o 75 proc. mniej.

Wyrobienie nowego dokumentu będzie znacznie tańsze. Dorośli zapłacą o 50 proc. mniej, a dzieci i młodzież ucząca się do 26. roku życia – aż o 75 proc. mniej. Łatwiejszy dostęp do lekarza : Karta ma zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w placówkach medycznych podległych MON i MSWiA.

Karta ma zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w placówkach medycznych podległych MON i MSWiA. Miejsce w przedszkolu: To ukłon w stronę rodzin, które często muszą się przeprowadzać. Dzieci funkcjonariuszy będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do publicznych przedszkoli, gdy rodzina zmieni miejsce zamieszkania w związku ze służbą.

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy uprawnieni dostaną ten sam pakiet. Strażacy-ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz ich rodziny, choć również zostali objęci programem, będą mieli nieco węższy zakres ulg. Nie skorzystają ze zniżek na długookresowe bilety kolejowe ani z bezkolejkowego dostępu do opieki medycznej w resortowych placówkach.

Ustawa po decyzji Senatu trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Jego podpis to ostatni krok, by Karta Rodziny Mundurowej stała się faktem. Dla jednych będzie to powód do zadowolenia, dla innych – niestety, spore rozczarowanie.

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