Senat zdecydował. Podwyżki dla początkujących nauczycieli

Senatorowie zajęli się nowelizacją Karty nauczyciela, która ma zmienić zasady naliczania średniego wynagrodzenia pedagogów rozpoczynających karierę zawodową. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 63 senatorów, przeciw było 28. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy zakładają podniesienie wskaźnika dla nauczycieli początkujących z 120 proc. do 122,77 proc. kwoty bazowej określanej co roku w ustawie budżetowej - informuje PAP. Ma to zapewnić im równe traktowanie przy kolejnych waloryzacjach płac.

Młodzi nauczyciele nie będą już tracić na podwyżkach

Zmiana ma rozwiązać problem różnic w tempie wzrostu wynagrodzeń pomiędzy nauczycielami na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dzięki nowym przepisom początkujący pedagodzy mają otrzymywać podwyżki w takim samym procentowym wymiarze jak nauczyciele mianowani i dyplomowani.

W nowym roku oznacza to waloryzację wynagrodzeń o 3 proc. Bez zmiany przepisów podwyżka dla początkujących nauczycieli wyniosłaby zaledwie 0,68 proc.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczycieli?

Obecnie wskaźniki średniego wynagrodzenia w odniesieniu do kwoty bazowej wynoszą:

nauczyciel początkujący – 120 proc.,

nauczyciel mianowany – 144 proc.,

nauczyciel dyplomowany – 184 proc.

Ministerstwo Edukacji przypomina, że w 2024 roku podwyżki wyniosły 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz 33 proc. dla początkujących. W kolejnych latach rząd musiał korygować wskaźniki w ustawach okołobudżetowych, aby młodsi stażem pedagodzy nie byli pokrzywdzeni.

Co składa się na nauczycielską pensję?

Średnie wynagrodzenie nauczyciela to nie tylko pensja zasadnicza. W jego skład wchodzą także dodatki, m.in. za wysługę lat, pełnienie funkcji, motywację czy trudne warunki pracy.

Pedagodzy mogą otrzymywać również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, trzynastkę, nagrody jubileuszowe, nagrody z funduszu nagród, a także odprawy emerytalne i związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. Jeśli zostanie podpisana, początkujący nauczyciele zyskają gwarancję, że ich wynagrodzenia będą rosły w takim samym tempie procentowym jak pensje kolegów z wyższym stopniem awansu zawodowego.

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