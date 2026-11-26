Unia chce bezpieczniejszych dróg. Na celowniku starsi kierowcy

Unia Europejska dąży do radykalnego ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych. Cel jest ambitny: zgodnie ze strategią „Wizja Zero” do 2050 roku na europejskich drogach nie powinien ginąć już ani jeden człowiek, a wcześniej – do 2030 roku – liczba ofiar śmiertelnych ma zostać zmniejszona o połowę.

Wciąż jednak każdego roku w państwach UE ginie na drogach około 20 tys. osób. Jednym z tematów, które wywołują szczególnie gorącą dyskusję, jest bezpieczeństwo starszych kierowców. Wraz z wiekiem naturalnie pogarszają się wzrok, słuch i refleks, ale pomysł automatycznego odbierania prawa jazdy seniorom spotkał się w Parlamencie Europejskim z dużym sprzeciwem.

Początkowo, w projekcie z 2023 roku, Komisja Europejska proponowała znacznie ostrzejsze rozwiązanie. Zakładało ono obowiązkowe badania lekarskie co pięć lat po przekroczeniu określonego wieku (wówczas wskazywano 70 lat), a negatywne orzeczenie specjalisty oznaczałoby natychmiastową utratę uprawnień. Taki pomysł budził jednak obawy o wykluczenie komunikacyjne i pozbawienie osób starszych niezależności – szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie samochód bywa jedynym sposobem, by dojechać do lekarza, apteki, sklepu czy rodziny.

Po 65. roku życia mogą pojawić się dodatkowe kontrole

Ostatecznie unijne przepisy przyjęły formę kompromisu. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2205 nie zapisano automatycznego odbierania prawa jazdy po osiągnięciu określonego wieku ani żadnej górnej granicy wiekowej dla zmotoryzowanych. Państwa członkowskie otrzymały natomiast możliwość skrócenia okresu ważności dokumentów dla kierowców, którzy ukończyli 65 lat.

Jak wyjaśniła w rozmowie z portalem Dziennik.pl Dorota Kolińska z biura prasowego Parlamentu Europejskiego, w porównaniu do wcześniejszych regulacji próg wieku został przesunięty z 50 na 65 lat. To właśnie po przekroczeniu tej granicy poszczególne kraje mogą – ale nie muszą – wprowadzać rozwiązania wymagające częstszego sprawdzania stanu zdrowia kierowców, na przykład co pięć lat. Co ważne, ewentualny krótszy okres ważności ma być naliczany dopiero przy odnawianiu dokumentu, a nie odbierać ważność prawom jazdy, które kierowcy mają już w portfelach.

Obecnie unijny standard przewiduje, że prawo jazdy na samochody osobowe i motocykle (kategorie AM, A1, A2, A, B1 i B) jest ważne przez 15 lat (lub 10 lat, jeżeli w danym kraju dokument służy również jako dowód tożsamości). Zawodowi kierowcy ciężarówek i autobusów muszą z kolei odnawiać uprawnienia i przechodzić badania co pięć lat.

Kiedy zmiany wejdą w życie w Polsce i co z bezterminowymi prawami jazdy?

Na razie polscy seniorzy nie muszą biec do lekarza ani obawiać się, że po 65. urodzinach stracą prawo jazdy. Unijna dyrektywa nie narzuca bowiem jednego obowiązkowego systemu kontroli dla całej Wspólnoty, pozostawiając ostateczną decyzję władzom krajowym.

Harmonogram wdrożenia przepisów jest ściśle określony:

do 26 listopada 2028 roku – państwa członkowskie mają czas na przyjęcie krajowych ustaw dostosowujących prawo do unijnej dyrektywy,

– państwa członkowskie mają czas na przyjęcie krajowych ustaw dostosowujących prawo do unijnej dyrektywy, od 26 listopada 2029 roku – nowe regulacje zaczną być w pełni stosowane w całej Unii Europejskiej.

Warto przy tym rozwiać popularny mit dotyczący zaplanowanej w Polsce na lata 2028–2033 obowiązkowej wymiany bezterminowych praw jazdy (wydanych przed 19 stycznia 2013 roku). Zgodnie z obecnymi przepisami akcja ta ma wyłącznie charakter administracyjny – posiadacze bezterminowych dokumentów wymienią sam blankiet na nowy z 15-letnim okresem ważności, ale przy kategorii B nie będą musieli przechodzić ponownych badań lekarskich, chyba że wcześniej polski parlament zdecyduje się zmienić ustawę.

Cztery scenariusze Ministerstwa Infrastruktury dla polskich seniorów

Co może się zmienić, gdy Polska przystąpi do wdrażania unijnej dyrektywy? Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, w grę wchodzą cztery ścieżki.

Scenariusz 1 – częstsze obowiązkowe badania lekarskie: skrócenie ważności prawa jazdy dla osób po 65. roku życia i wprowadzenie wymogu wizyty u lekarza orzecznika przy każdym odnawianiu dokumentu (dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe formalności oraz koszty badań),

skrócenie ważności prawa jazdy dla osób po 65. roku życia i wprowadzenie wymogu wizyty u lekarza orzecznika przy każdym odnawianiu dokumentu (dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe formalności oraz koszty badań), Scenariusz 2 – formularz samooceny stanu zdrowia: rozwiązanie mniej uciążliwe i tańsze, w którym zamiast wizyty w gabinecie lekarskim kierowca przed przedłużeniem ważności prawa jazdy wypełnia oficjalną ankietę medyczną i deklaruje brak przeciwwskazań do jazdy,

rozwiązanie mniej uciążliwe i tańsze, w którym zamiast wizyty w gabinecie lekarskim kierowca przed przedłużeniem ważności prawa jazdy wypełnia oficjalną ankietę medyczną i deklaruje brak przeciwwskazań do jazdy, Scenariusz 3 – kursy odświeżające wiedzę i umiejętności: wprowadzenie dla starszych kierowców szkoleń o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, pozwalających zaktualizować znajomość przepisów oraz sprawdzić nawyki za kierownicą,

wprowadzenie dla starszych kierowców szkoleń o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, pozwalających zaktualizować znajomość przepisów oraz sprawdzić nawyki za kierownicą, Scenariusz 4 – pozostawienie obecnych zasad bez zmian: rezygnacja z dodatkowych wymogów wynikających z samego wieku kierowcy (resort infrastruktury przypomina, że już dyrektywa z 2006 roku pozwalała na częstsze badania po 50. roku życia, a Polska dotąd z tej opcji nie korzystała).

Niezależnie od tego, który wariant wybierze rząd, warto pamiętać, że policja oraz starostowie już dziś dysponują narzędziami do weryfikacji zdrowia kierowców w każdym wieku. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami funkcjonariusze mogą wystąpić z wnioskiem o skierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne każdego prowadzącego, którego styl jazdy podczas kontroli lub po kolizji wzbudzi uzasadnione wątpliwości co do jego sprawności psychofizycznej.

Ponad 22 miliony kierowców w Polsce, a 76 proc. badanych chce kontroli

Stawka nadchodzących decyzji jest wysoka. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) uprawnienia do prowadzenia pojazdów ma w Polsce ponad 22 mln osób, a w starzejącym się społeczeństwie seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę za kierownicą.

Jak pokazują opublikowane na łamach Dziennika.pl dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za 2025 rok, na 19 195 wszystkich wypadków drogowych w Polsce kierowcy w wieku 60+ spowodowali 3866 wypadków, w których zginęło 339 osób, a 4327 zostało rannych. Pod względem ogólnej liczby spowodowanych zdarzeń seniorzy znaleźli się na trzecim miejscu – za grupami wiekowymi 40–59 lat oraz 25–39 lat, ale przed najmłodszymi kierowcami w wieku 18–24 lata.

Jak z kolei tłumaczy na łamach Dziennika.pl dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu i traumatolog z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), choć nie ma jednego wieku, w którym należy oddać kluczyki, to krytyczną granicą bywa 75. rok życia. U kierowców po 75. urodzinach czas reakcji jest nawet dwukrotnie dłuższy niż u osób młodszych, a na skrzyżowaniach potrzebują oni średnio o 50 proc. więcej czasu na podjęcie właściwej decyzji.

Nic więc dziwnego, że temat budzi ogromne emocje społeczne. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Rankomat.pl aż 76 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowych badań lekarskich dla starszych kierowców jako warunku utrzymania prawa jazdy, a 22 proc. respondentów przyznaje, że zna w swoim otoczeniu osobę starszą, która ze względów zdrowotnych nie powinna już prowadzić samochodu. Wielu ankietowanych podkreśla, że niezależna opinia lekarza zdjęłaby z rodzin trudny ciężar przekonywania seniorów do rezygnacji z jazdy. O tym, czy takie badania staną się w Polsce regułą do 2029 roku, zdecydują jednak nie urzędnicy w Brukseli, lecz ustawodawcy w Warszawie.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj