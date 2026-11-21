Czerwone światło i tracisz prawo jazdy

Nowe przepisy, które weszły w życie w sobotę, mają ukrócić niebezpieczne zachowania kierowców na przejazdach kolejowych. Za wjazd na tory przy czerwonym świetle, zamkniętych lub opuszczających się szlabanach kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące.

Taką samą karę przewidziano za wjechanie na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca, aby bezpiecznie kontynuować jazdę. Chodzi o nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zaostrza odpowiedzialność za wykroczenia na przejazdach kolejowych.

Do tej pory za takie zachowania groził mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Jeśli kierowca ponownie popełnił to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, mandat wzrastał do 4 tys. zł. Teraz konsekwencje mogą być znacznie dotkliwsze.

Spowodujesz katastrofę? Minimum trzy lata zakazu

Nowelizacja wprowadza również obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów w najpoważniejszych przypadkach. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie katastrofy lub wypadku na przejeździe kolejowym, sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.

Jeszcze inna kara czeka osoby, które sprowadzą bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy na przejeździe. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów wyniesie minimum rok.

Zmiany mają zniechęcić kierowców do ryzykowania życia swojego i innych. Pociąg nie jest w stanie zatrzymać się tak szybko jak samochód, a zderzenie z nim może mieć tragiczne skutki.

Na torach giną ludzie. Winni najczęściej kierowcy

Statystyki pokazują, że problem jest poważny. W 2024 r. na przejazdach kolejowych doszło do 39 wypadków. Zginęły w nich 23 osoby, a 29 zostało rannych. W 32 przypadkach winę ponosił kierujący pojazdem.

Rok później było jeszcze gorzej. W 2025 roku odnotowano 51 wypadków, w których śmierć poniosło 27 osób, a 40 zostało rannych. Winę kierowcy ustalono w 38 zdarzeniach.

Niepokojące są również dane za 2026 rok. Do końca sierpnia doszło do 35 wypadków na przejazdach kolejowych. Zginęło 16 osób, a 40 odniosło obrażenia. W 30 przypadkach za zdarzenie odpowiadał kierujący pojazdem.

Rogatki to nie miejsce na ryzyko

Ustawodawca uzasadnia zaostrzenie kar tym, że choć wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielką część wszystkich zdarzeń drogowych, ich skutki są wyjątkowo poważne. Ogromna masa i prędkość pociągów sprawiają, że zderzenie z samochodem często kończy się tragedią.

Dlatego kierowcy muszą pamiętać, że czerwone światło na przejeździe oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nie warto ryzykować kilku sekund oszczędności czasu. Teraz taka decyzja może kosztować nie tylko zdrowie i życie, ale również prawo jazdy.

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