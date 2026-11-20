Nowe przepisy dla kierowców od 1 stycznia 2027 roku. Maksymalnie 9 godzin jazdy

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich już niebawem kierowcy będą musieli pilnować czasu spędzonego za kierownicą. Władze państwa postanowiły ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych spowodowanych zmęczeniem kierujących po wielogodzinnej podróży wprowadzając przepisy określające maksymalną liczbę godzin za kółkiem.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów kierowcy będą mogli prowadzić pojazdy maksymalnie przez 9 godzin w ciągu doby. Jak jednak zwraca uwagę dziennik „The National”, nie chodzi tu wyłącznie o kierowców zawodowych, prowadzących przede wszystkim ciężarówki i autobusy. Przepisy nie przewidują wyjątku dla prywatnych samochodów osobowych. Ograniczenie obejmie bowiem również ich właścicieli. Nowe prawo nakazywać będzie przerwanie jazdy nie tylko po osiągnięciu określonego limitu czasu, ale także wcześniej, jeśli kierowca odczuwa zmęczenie zagrażające bezpieczeństwu na drodze.

Egzekwowanie nowych przepisów może jednak okazać się trudne. Prywatne samochody w przeciwieństwie do pojazdów prowadzonych przez zawodowych kierowców, nie są wyposażone w tachografy, które pozwalają kontrolować czas jazdy. Dotychczas nie przedstawiono szczegółowych zasad sprawdzania, jak długo dana osoba prowadziła pojazd. Nie wiadomo też, czy służby będą mogły korzystać z danych umożliwiających odtworzenie przebiegu podróży. Jak informuje „Gulf News”, w opublikowanych przepisach nie wskazano również konkretnej wysokości mandatu za przekroczenie dziewięciogodzinnego limitu. Sposób prowadzenia kontroli oraz ewentualne kary wymagają więc dalszego wyjaśnienia.

Ile godzin dziennie można prowadzić samochód w Polsce?

Inaczej sytuacja wygląda w Polsce. Kierowców prywatnych samochodów osobowych nie obowiązuje dzienny limit czasu spędzonego za kierownicą. Jednak kierowcy zawodowi podlegają takim przepisom. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem WE nr 561/2006 mogą oni prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie, a dwa razy w tygodniu wydłużyć ten czas do 10 godzin. Po 4,5 godziny jazdy muszą zrobić co najmniej 45 minut przerwy, chyba że rozpoczynają okres odpoczynku. Przepisy te dotyczą przede wszystkim kierowców ciężarówek i autobusów.

Nowe przepisy dla kierowców w Unii Europejskiej. Norma Euro 7 od 29 listopada

Dodatkowo przypomnijmy, że od 29 listopada 2026 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wymagania wynikające z normy Euro 7 dotyczące kontroli emisji spalin oraz wykrywania usterek w samochodach. Początkowo obejmą one nowe typy samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych.

Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie systemu monitorującego emisję spalin, który wykryje nieprawidłowości i ostrzeże kierowcę o konieczności naprawy. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, po przejechaniu określonej liczby kilometrów samochód może ograniczyć możliwość dalszego użytkowania, a nawet zablokować ponowne uruchomienie silnika. Nowe przepisy nie obejmą starszych samochodów, których właściciele nie będą musieli dostosowywać pojazdów do normy Euro 7.

Źródło: gazeta.pl