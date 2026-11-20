Przejęcie InPost stało się faktem. Kto jest nowym właścicielem?

To już oficjalne. Po miesiącach rozmów i medialnych doniesień, sprawa znalazła swój finał. Nowym właścicielem polskiego giganta logistycznego zostało międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą prawdziwi rynkowi potentaci: fundusz Advent International, amerykański kurierski gigant FedEx, A&R Investments oraz PPF Group.

To wydarzenie, które bez wątpienia otwiera nowy rozdział w historii polskiej firmy, a może też na nowo ukształtować rynek dostaw dla e-commerce w Europie. Transakcja kończy okres niepewności i daje firmie potężny zastrzyk kapitału oraz wsparcie strategicznych partnerów z globalnym zasięgiem.

Brzoska zostaje na czele. Co to oznacza dla firmy?

Stery firmy pozostają w dotychczasowych rękach – Rafał Brzoska pozostaje na stanowisku prezesa. Nowi inwestorzy postawili więc na sprawdzoną formułę, która wyniosła InPost na pozycję europejskiego lidera. To jasny sygnał, że nie planują rewolucji, a ewolucję i wsparcie dotychczasowej strategii.

Cała struktura zarządzania i centrala firmy nadal będą mieścić się w Polsce. To nie tylko symboliczne, ale i strategiczne posunięcie. Gwarantuje ono, że wizja, z którą Rafał Brzoska zakładał firmę w 1999 roku, będzie kontynuowana. Zespół menedżerski również pozostaje bez zmian.

Sam założyciel InPostu nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw. W jego ocenie to partnerstwo, a nie wrogie przejęcie.

To partnerstwo dostarcza długoterminowego kapitału, globalnego zasięgu oraz głębokiej wiedzy technologicznej, której potrzebujemy, by budować to, co już osiągnęliśmy razem jako wiodący europejski gracz e-commerce. Podejmujemy ten krok z partnerami, którzy znają InPost od lat i rozumieją nasz biznes oraz ambicje – przekazał Brzoska.

Jak czytamy w komunikacie, dla firmy oznacza to stabilizację i pewność, że DNA InPostu – innowacyjność i koncentracja na potrzebach klienta – zostanie zachowane. Nowi partnerzy wnoszą kapitał i globalne kontakty, ale to sprawdzony polski zespół będzie nadal zarządzał codzienną działalnością.

Wielkie pieniądze na podbój Europy. Jaki jest plan?

Przejęcie to nie tylko zmiana w akcjonariacie, ale przede wszystkim impuls do dalszego rozwoju. Konsorcjum nie ukrywa, że celem jest przyspieszenie ekspansji InPostu i umocnienie jego pozycji jako lidera dostaw dla e-commerce na całym kontynencie.

Fundamentem strategii jest zwiększenie inwestycji w paneuropejską sieć punktów odbioru. InPost ma już ponad 100 000 takich lokalizacji, z czego 70 000 to popularne Paczkomaty. Teraz ta sieć ma rosnąć jeszcze szybciej, szczególnie na kluczowych rynkach, takich jak:

Wielka Brytania,

Włochy,

Francja,

Hiszpania,

Portugalia,

kraje Beneluksu.

Polska pozostanie przy tym centrum innowacji. To tutaj będą testowane i wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, które później trafią do europejskiej sieci InPost.

Kluczowym elementem tej układanki jest strategiczne partnerstwo z FedEx. To współpraca, która ma przynieść korzyści obu stronom. InPost zyska dostęp do globalnej sieci amerykańskiego giganta, a FedEx będzie mógł zaoferować swoim klientom dostawy ostatniej mili, realizowane przez polską firmę. Współpraca ma pozwolić obu firmom na skokowy wzrost i rozszerzenie oferty na całą Europę.

Raj Subramaniam, prezes i dyrektor generalny FedEx, nie ma wątpliwości co do potencjału tego partnerstwa.

Połączenie naszej globalnej sieci 3 milionów firm i 225 milionów odbiorców z możliwościami ostatniej mili InPost daje obu firmom trampolinę do imponującego wzrostu. Dostrzegamy znaczącą szansę na rozszerzenie naszych relacji handlowych na całą Europę – ocenił.

Nowi inwestorzy podkreślają, że ich zaangażowanie jest długoterminowe. Fundusz Advent International był związany z InPostem już od 2017 roku i widział, jak z lokalnego lidera firma przekształca się w europejskiego czempiona. Teraz, z nowymi, potężnymi partnerami, historia ta ma nabrać jeszcze większego tempa, co ostatecznie przełoży się na wygodniejsze i szybsze dostawy dla klientów w całej Europie – czytamy w komunikacie.

Zmiany w branży: DPD łączy się z GLS

To kolejny w ostatnich dniach, duży ruch na europejskim rynku przesyłek kurierskich. 18 listopada ogłoszono bowiem plan połączenia niemieckich oddziałów DPD i GLS, dwóch znaczących firm działających w tej branży. W ramach transakcji ma powstać spółka, w której GLS obejmie 80 proc. udziałów, a właściciel DPD, grupa Geopost, pozostałe 20 proc.

Nowy podmiot ma działać pod marką GLS, a jego głównym celem będzie skuteczniejsza rywalizacja z DHL, który ma ponad 40 proc. niemieckiego rynku przesyłek. Połączenie pozwoli obu firmom połączyć sieci logistyczne, infrastrukturę i potencjał doręczeń.

Transakcja wymaga jeszcze zgody odpowiednich organów i na razie dotyczy wyłącznie Niemiec, ale pokazuje, że na europejskim rynku kurierskim przyspiesza konsolidacja, a duże firmy szukają sposobów na zwiększenie skali działalności i obniżenie kosztów.