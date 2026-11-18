InPost rozwija działalność. Teraz stawia na robotyzację magazynów

InPost coraz mocniej rozwija swoją działalność poza Polską. Już w 2022 roku firma informowała o uruchomieniu 4-tysięcznego Paczkomatu w Wielkiej Brytanii. Urządzenia umożliwiające odbiór przesyłek o dowolnej porze pojawiały się między innymi w pobliżu sklepów Tesco, Westfield i WHSmith. Do grona partnerów InPostu dołączył również Transport for London.

Choć InPost zdobywa coraz więcej klientów za granicą, gdzie jego automaty cieszą się dużym zainteresowaniem, Polska nadal jest najważniejszym rynkiem dla firmy. Teraz spółka zrobiła kolejny krok w rozwoju i uruchomiła zautomatyzowany magazyn. Pracownicy nie muszą już przemierzać alejek w poszukiwaniu produktów do wysyłki, ponieważ towary są dostarczane bezpośrednio do ich stanowisk. Za transport odpowiada aż 118 robotów.

Zautomatyzowany magazyn InPostu. 118 robotów pracuje przy zamówieniach

Nowoczesny magazyn InPostu znajduje się w Woli Bykowskiej w województwie łódzkim. Zastosowany tam system pozwala obsługiwać nawet 1600 zamówień w ciągu godziny. W magazynie działa 118 robotów AutoStore, które dostarczają produkty bezpośrednio do stanowisk pracowników. Towary przechowywane są w 41 tys. pojemników ustawionych jeden na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Gdy do magazynu wpływa zamówienie, robot odnajduje właściwy pojemnik i transportuje go do pracownika. W obiekcie znajdują się 24 stanowiska, które pozwalają jednocześnie przyjmować i wydawać towary. Jak podaje InPost, pobranie i spakowanie produktu zajmuje zaledwie około 8 sekund.

Według informacji przekazanych przez InPost system może obsługiwać około 6600 różnych produktów. Automatyzacja obejmuje również pakowanie przesyłek oraz dobieranie odpowiednich kartonów do zamówień.

Rafał Brzoska pokazał roboty w akcji. Nagranie robi wrażenie

Działanie nowoczesnego magazynu zaprezentował Rafał Brzoska. Założyciel InPostu opublikował na platformie X nagranie, na którym można zobaczyć, jak roboty poruszają się po magazynie i dostarczają produkty do pracowników.

- 1600 zamówień na godzinę. 118 robotów. 8 sekund na pobranie i spakowanie produktu. W tradycyjnym magazynie człowiek chodzi po towar, w naszym zautomatyzowanym centrum InPost Fulfillment w Woli Bykowskiej towar przyjeżdża do człowieka. Zobaczcie, jak to działa - czytamy.

1600 zamówień na godzinę. 118 robotów. 8 sekund na pobranie i spakowanie produktu. W tradycyjnym magazynie człowiek chodzi po towar, w naszym zautomatyzowanym centrum InPost Fulfillment w Woli Bykowskiej towar przyjeżdża do człowieka. Zobaczcie, jak to działa. https://t.co/99D5UhR1yp— Rafał Brzoska (@RBrzoska) November 18, 2026

Dzięki automatycznemu dobieraniu kartonów do wielkości zamówień firma nie musi stosować dodatkowych wypełniaczy. W efekcie paczki zajmują mniej miejsca, co pozwala przewozić ich więcej jednym samochodem i ograniczyć liczbę kursów. Jak tłumaczył Rafał Brzoska, chodzi o to, aby nie „wozić powietrza”. Na końcu każda przesyłka jest ważona, otrzymuje etykietę i trafia do strefy wysyłki. Cały proces jest połączony z systemami InPostu, dzięki czemu firma na bieżąco kontroluje stan magazynu oraz etap realizacji każdego zamówienia. Takie rozwiązanie ma pozwolić szybciej i dokładniej obsługiwać zamówienia.

InPost przeszedł zmianę właścicielską. Transakcja warta miliardy euro

Warto również przypomnieć, że w 2026 roku InPost przeszedł dużą zmianę właścicielską. Polską firmę przejęło międzynarodowe konsorcjum, w którego skład weszły amerykański fundusz Advent International, FedEx, czeska grupa PPF oraz należąca do Rafała Brzoski spółka A&R Investments. Jak podaje portal innpoland.pl, wartość transakcji wyniosła około 7,8 mld euro, a za jedną akcję zapłacono 15,60 euro. W październiku InPost został wycofany z giełdy w Amsterdamie.