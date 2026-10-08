InPost znika z giełdy. Jest data ostatnich notowań

Koniec pewnej epoki dla InPostu. Firma Rafała Brzoski opuszcza giełdę Euronext w Amsterdamie. Konsorcjum inwestorów skupione wokół spółki ma już 98,49 proc. jej akcji. To wystarczy, aby przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych walorów. Ostatni dzień notowań InPostu wyznaczono na 22 października.

Inwestorzy mają już prawie 100 proc. akcji

Droga do wycofania InPostu z giełdy jest już praktycznie zakończona. 19 września Advent, FedEx, A&R Investments oraz czeska PPF Group poinformowały o zakończeniu wezwania na akcje właściciela popularnej sieci Paczkomatów.

W dodatkowym terminie akcje sprzedało ponad 43,4 mln akcjonariuszy, które stanowiły 8,68 proc. kapitału spółki. Dzięki temu udział konsorcjum wzrósł do 98,49 proc.

Teraz inwestorzy mogą przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu pozostałych akcji. Celem jest oczywiście zdobycie pełnych 100 proc. udziałów.

22 października ostatni dzień na giełdzie

To oznacza, że InPost nie będzie już spółką notowaną na giełdzie w Amsterdamie. 22 października odbędą się ostatnie notowania akcji firmy.

Po sfinalizowaniu transakcji konsorcjum będzie miało następujący podział udziałów: po 37 proc. przypadnie FedExowi i Adventowi. 16 proc. obejmie A&R Investments, czyli podmiot kontrolowany przez założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoskę. Pozostałe 10 proc. będzie należało do PPF Group.

Brzoska nadal będzie rządził InPostem

Wycofanie spółki z giełdy nie oznacza jednak końca InPostu w Polsce ani zmiany jego dotychczasowego charakteru. Zgodnie z deklaracjami inwestorów firma ma zachować niezależność operacyjną i obecny profil działalności. Główna siedziba operacyjna pozostanie w Polsce, podobnie jak kluczowa kadra zarządzająca. Na stanowisku prezesa pozostanie Rafał Brzoska. Założyciel InPostu nadal będzie kierował firmą.

InPost rusza dalej na Zachód

Nowi właściciele zapowiadają dalszy rozwój firmy i ekspansję zagraniczną. W planach jest dalsze wzmacnianie pozycji InPostu m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. Szczególnie ważny jest rynek brytyjski, który jest największym rynkiem e-commerce w Europie.

Konsorcjum zapewniło również finansowanie całej transakcji. Inwestorzy zadeklarowali 5,9 mld euro finansowania w formie kapitału własnego, przy wsparciu banków. Pozostała część transakcji ma zostać sfinansowana długoterminowymi kredytami udzielonymi przez szerokie konsorcjum banków.

Dla klientów InPostu najważniejsze jest jednak to, że sama działalność firmy ma być kontynuowana bez rewolucji. Paczkomaty mają nadal rosnąć w Polsce i za granicą, a Rafał Brzoska pozostanie za sterami firmy.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]