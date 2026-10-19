nowe rynki dostaw: realizacja przesyłek z Polski do odbiorców w Czechach i na Słowacji ,

realizacja przesyłek z Polski do odbiorców w i na , szeroka sieć odbioru: ponad 14 tys. automatów paczkowych Z-BOX oraz punktów partnerskich sieci Packeta Group ,

ponad 14 tys. automatów paczkowych oraz punktów partnerskich sieci , szybki czas doręczenia: standard D+2 oraz dostawy w soboty na terenie Pragi , Brna i Ostrawy ,

standard oraz dostawy w soboty na terenie , i , jedna integracja techniczna: obsługa wysyłek poprzez aktualizację Global API w ramach systemu InPost International.

Nowy kierunek ekspansji InPostu

Jak czytamy na portalu Money.pl, nowy krok polskiego giganta logistycznego to efekt partnerstwa z Packeta Group, będącej liderem dostaw Out-of-Home w Europie Środkowo-Wschodniej. Polscy sprzedawcy internetowi mogą teraz bez problemu zaoferować swoim czeskim i słowackim klientom ulubione metody odbioru zakupów.

Współpraca łączy pozycję InPostu w Polsce z rozbudowaną infrastrukturą Packety, która w Czechach funkcjonuje pod marką Zásilkovna. Dzięki temu polscy sprzedawcy mogą bez skomplikowanych procedur zaoferować zagranicznym odbiorcom metody dostawy, do których tamtejsi konsumenci są najbardziej przyzwyczajeni. Packeta cieszy się znakomitymi opiniami, osiągając wskaźnik NPS na poziomie 70 w Czechach oraz 68 na Słowacji.

Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, podkreśla, że to naturalny etap rozwoju projektu InPost International, pozwalający rodzimym e-sklepom konkurować na rynkach europejskich bez barier technologicznych czy logistycznych.

Jak będzie działać dostawa do Czech i Słowacji?

Przesyłki nadawane z Polski będą docierać do adresatów w ciągu dwóch dni roboczych. Poza urządzeniami Z-BOX i punktami odbioru (PUDO) klienci biznesowi mogą zaoferować odbiorcom także tradycyjną opcję dostawy kurierskiej pod drzwi. Nowa współpraca zagwarantuje:

dostęp do gigantycznej sieci - klienci z Czech i Słowacji zyskują dostęp do ponad 14 tysięcy punktów odbioru,

klienci z Czech i Słowacji zyskują dostęp do ponad 14 tysięcy punktów odbioru, dostawy weekendowe - realizacja doręczeń w soboty w kluczowych aglomeracjach, takich jak Praga , Brno i Ostrawa ,

realizacja doręczeń w soboty w kluczowych aglomeracjach, takich jak , i , brak skomplikowanych wdrożeń - obsługa zamówień zagranicznych bez konieczności budowania nowych modułów integracyjnych,

obsługa zamówień zagranicznych bez konieczności budowania nowych modułów integracyjnych, wysoki standard obsługi - dostęp do sieci cenionej za najwyższy wskaźnik satysfakcji konsumentów na rynkach południowych.

Jak przygotować e-sklep do wysyłek międzynarodowych?

Uruchomienie bezpośrednich dostaw do Czech i na Słowację otwiera polskim sklepom drogę do Chłonnych rynków. Zakupy przez internet robi tam odpowiednio 84% Czechów i 79% Słowaków, a odbiór przesyłek poza domem należy do najpopularniejszych form doręczeń.

Z punktu widzenia technicznego, wdrożenie nowej usługi zostało maksymalnie uproszczone, aby zminimalizować koszty po stronie sprzedawców. Przedsiębiorcy nie muszą budować od zera nowych modułów integracyjnych. Aby udostępnić nowe kierunki wysyłki w swoim sklepie, warto podjąć następujące kroki:

zaktualizować moduł Global API: włączyć obsługę kierunków czeskiego i słowackiego na koncie InPost International ,

włączyć obsługę kierunków czeskiego i słowackiego na koncie , dostosować koszyk zakupowy: umożliwić wybiórcze wskazanie automatów Z-BOX lub punktów odbioru Packeta ,

umożliwić wybiórcze wskazanie automatów lub punktów odbioru , dostosować wycenę dostaw: uwzględnić lokalne waluty oraz preferowane metody płatności, aby maksymalnie ułatwić zakupy klientom z zagranicy.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]