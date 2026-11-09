Listopadowe zawody fitness HYROX Poznań 2026 biją rekordy popularności, sprzedając już 97% z ponad 10 300 pakietów startowych.

HYROX to unikalne zawody łączące 8 kilometrów biegu z ośmioma stacjami intensywnych ćwiczeń funkcjonalnych, testujące zarówno wytrzymałość, jak i siłę.

Wydarzenie jest otwarte dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania, oferując starty indywidualne, w parach lub sztafetach, a blisko połowa uczestników to debiutanci.

Trzydniowa impreza odbędzie się 20-22 listopada 2026 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a ze względu na ogromne zainteresowanie, to ostatni moment na zdobycie jednego z ostatnich pakietów.

HYROX Poznań 2026. Rekordowe zainteresowanie i ostatnie bilety

Wygląda na to, że Poznań w listopadzie stanie się stolicą polskiego fitnessu. Zainteresowanie zawodami HYROX jest gigantyczne. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2026 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Chociaż do startu zostało jeszcze kilka miesięcy, to chętnych jest tylu, że lada moment może zabraknąć miejsc.

Według oficjalnych danych, na zawody fitness w Poznaniu zapisało się już ponad 10 300 osób, co stanowi 97% wszystkich dostępnych pakietów. To pokazuje, jak wielką popularnością cieszy się ta formuła, która łączy bieganie z intensywnym treningiem siłowym. Co ciekawe, dla prawie połowy zgłoszonych (dokładnie 44%) będzie to absolutny debiut i pierwszy start w tego typu imprezie.

Na czym polegają zawody HYROX? Bieg i 8 stacji treningowych

Jeśli pierwszy raz słyszysz o HYROX, zasady są proste i na całym świecie takie same. To sprawdzian siły i wytrzymałości. Każdy uczestnik ma do pokonania osiem pętli biegowych, każda o długości jednego kilometra. Po każdym kilometrze czeka na niego jedna z ośmiu stacji z ćwiczeniami funkcjonalnymi.

Nie chodzi więc tylko o to, żeby szybko biegać. Liczy się technika, siła i mądre rozłożenie energii. Na trasie trzeba zmierzyć się między innymi z:

ergometrem narciarskim i wioślarskim,

pchaniem i ciągnięciem obciążonych sań,

przenoszeniem ciężarów,

wykrokami z workiem na plecach,

rzutami piłką lekarską do celu,

serią burpees ze skokiem w dal.

To prawdziwe wyzwanie, bo ostatnie ćwiczenia wykonuje się przy dużym zmęczeniu, mając w nogach kilka przebiegniętych kilometrów.

Kto może wystartować w HYROX? Formuły dla każdego

Wydarzenie jest otwarte dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Można startować indywidualnie i zmierzyć się z całym dystansem samemu. Można też dobrać się w parę (kategoria Doubles), gdzie odcinki biegowe pokonuje się razem, a pracą na stacjach można się dzielić. Jest też opcja sztafety dla czteroosobowych zespołów, gdzie każdy ma do zrobienia dwa biegi i dwa ćwiczenia. Dla najbardziej ambitnych przygotowano kategorię PRO z większymi obciążeniami.

„Wracamy do Poznania z wydarzeniem, które pozwala spotkać się na jednej trasie osobom z różnym doświadczeniem i własnymi sportowymi celami” – mówi Jakub Jandura, Country Manager HYROX Poland. „Zależy nam, żeby każdy mógł poczuć wsparcie kibiców i społeczności, bo to ono pomaga wykonać ostatnie powtórzenia i dotrzeć do mety”.

Nowy sponsor i szczegóły wydarzenia w Poznaniu

Tegoroczna edycja HYROX Poznań 2026 odbędzie się pod nową nazwą – partnerem tytularnym po raz pierwszy została marka BOSS Parfums. Poza tym wydarzenie wspierają takie firmy jak Sportano, Dafi, Mylittle Sudocrem, XPENG i PUMA.

Trzydniowa impreza na Międzynarodowych Targach Poznańskich (20-22 listopada 2026) to nie tylko starty zawodników. Na miejscu będzie też specjalna strefa dla kibiców i partnerów. Każdy uczestnik otrzyma dokładny pomiar czasu z podziałem na poszczególne etapy, co pomoże w analizie swojego występu. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, to ostatni dzwonek na zapisy – ostatnie pakiety są dostępne na oficjalnej stronie organizatora.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]