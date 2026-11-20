Gigantyczne 3,5 mld zł rocznie: Aż 93% inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa trafia bezpośrednio do polskich firm, realnie wspierając krajową gospodarkę.

Świadoma polityka PSG: To nie przypadek, lecz celowa strategia zarządu, zgodna z nowymi wytycznymi rządu, aby zamówienia publiczne budowały siłę polskich przedsiębiorstw.

Wsparcie dla kontrahentów: PSG wprowadziło innowacyjne rozwiązania, jak faktoring odwrotny czy rozliczenia etapowe, by ułatwić polskim firmom współpracę i zapewnić im płynność finansową.

Koniec barier: Spółka aktywnie usuwa przeszkody biurokratyczne, dając krajowym podmiotom równe szanse w przetargach i wpisując się w ogólnopolski program „Local Content”.

Gigantyczne pieniądze na inwestycje. Jak PSG wspiera polską gospodarkę?

Polska Spółka Gazownictwa to jeden z największych inwestorów w kraju. Co roku na rozbudowę i modernizację sieci przeznacza ogromne środki, które napędzają lokalne gospodarki. Mówimy tu o kwocie rzędu 3,5 miliarda złotych rocznie. Najciekawsze jest jednak to, gdzie te pieniądze ostatecznie lądują. Jak wynika z najnowszych danych, spółka osiągnęła imponujący wynik.

Roczne wydatki na inwestycje Polskiej Spółki Gazownictwa sięgają 3,5 mld zł, z czego aż 93,17 proc. stanowi tak zwany komponent krajowy. Oznacza to, że ponad 9 na 10 złotych wydanych przez gazowego giganta zostaje w Polsce, zasilając budżety krajowych wykonawców, dostawców i producentów. To świadomy wybór i efekt partnerstwa, o którym podczas Dnia Dostawcy PSG mówił prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Szymon Paweł Moś.

Trzy i pół miliarda złotych rocznie wydajemy na inwestycje. Stabilnie Polska Spółka Gazownictwa inwestuje w Polsce. Ja wiem, jak czasami trudno jest być po drugiej stronie, ale też wiem, że bez tego partnerstwa, bez odpowiedzialności, bez dobrej komunikacji, bez ustalania wspólnych zasad, na które się umawiamy, dobry proces inwestycyjny po prostu nie może się odbyć.

Skala działania jest ogromna. PSG rocznie prowadzi około 4 tysiące postępowań zakupowych i na stałe współpracuje z ponad 2,5 tysiącem firm, tworząc wokół siebie cały ekosystem krajowych przedsiębiorstw.

Nowa polityka rządu i mniej barier. Co to oznacza dla firm?

Działania gazowej spółki idealnie wpisują się w nową strategię rządu. W kwietniu 2026 roku Rada Ministrów przyjęła „Politykę zakupową państwa na lata 2026-2029”. Jej cel jest prosty: zamówienia publiczne mają stać się narzędziem do budowania siły polskiej gospodarki, a nie tylko sposobem na wydawanie pieniędzy. Chodzi o usuwanie barier dla przedsiębiorców i zwiększanie udziału krajowych firm w publicznych kontraktach.

Potwierdziła to prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Agnieszka Olszewska, która podkreśliła zmianę w podejściu do zakupów.

Zakupy publiczne przestały już być tylko instrumentem wydatkowania środków publicznych i zaspokajania konkretnej potrzeby zakupowej. Stają się natomiast bardzo ważnym narzędziem wspierania polskiej gospodarki. Mają również ogromny wpływ na budowanie bezpieczeństwa państwa.

Warto tu podkreślić jedną rzecz. Nie chodzi o sztuczne faworyzowanie polskich firm, ale o stworzenie im warunków do uczciwej rywalizacji. Wysoki komponent krajowy w inwestycjach PSG to efekt eliminowania barier, które utrudniały polskim firmom konkurowanie na równych zasadach. Spółka po prostu przestała stosować zapisy w umowach, które nie były konieczne z jej punktu widzenia, a stanowiły nadmierne obciążenie dla mniejszych, krajowych podmiotów.

Nie tylko cena się liczy. Jakie ułatwienia PSG oferuje kontrahentom?

Polska Spółka Gazownictwa wprowadziła szereg konkretnych rozwiązań, które ułatwiają życie jej partnerom biznesowym. Cena w przetargach wciąż jest ważna, ale w bardziej skomplikowanych projektach coraz większą wagę przykłada się do jakości, technologii i doświadczenia. Co jeszcze się zmieniło?

Nowoczesna platforma zakupowa: Od początku 2026 roku działa platforma CONNECT, która usprawniła cały proces i ułatwiła komunikację z dostawcami.

Od początku 2026 roku działa platforma CONNECT, która usprawniła cały proces i ułatwiła komunikację z dostawcami. Wsparcie płynności finansowej: PSG stosuje rozliczenia częściowe po zakończeniu kolejnych etapów prac (tzw. kamienie milowe). Dzięki temu firmy nie muszą czekać na pieniądze do samego końca wielomiesięcznego projektu.

PSG stosuje rozliczenia częściowe po zakończeniu kolejnych etapów prac (tzw. kamienie milowe). Dzięki temu firmy nie muszą czekać na pieniądze do samego końca wielomiesięcznego projektu. Faktoring odwrotny: To kluczowe narzędzie. Dzięki swojej wiarygodności finansowej PSG umożliwia wykonawcom uzyskanie zapłaty niemal natychmiast po wykonaniu usługi. Spółka bierze na siebie rozmowy z bankiem i koszty finansowania, a mniejsza firma może od razu inwestować i się rozwijać.

To kluczowe narzędzie. Dzięki swojej wiarygodności finansowej PSG umożliwia wykonawcom uzyskanie zapłaty niemal natychmiast po wykonaniu usługi. Spółka bierze na siebie rozmowy z bankiem i koszty finansowania, a mniejsza firma może od razu inwestować i się rozwijać. Mniej biurokracji: Ograniczono stosowanie wadium tylko do niezbędnych przypadków i uelastyczniono podejście do zabezpieczeń umów.

Ograniczono stosowanie wadium tylko do niezbędnych przypadków i uelastyczniono podejście do zabezpieczeń umów. Przewidywalność: Spółka stara się jak najwcześniej informować o swoich planach inwestycyjnych. Daje to firmom czas na przygotowanie zasobów, zaplanowanie zatrudnienia i ewentualne inwestycje w nowy sprzęt.

Wszystkie te działania są częścią szerszej inicjatywy Ministerstwa Aktywów Państwowych „Local Content. Z korzyścią dla Polski”. Program ten ma systemowo wzmacniać udział polskich firm w kluczowych inwestycjach w kraju, budując w ten sposób odporność i konkurencyjność całej gospodarki.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun