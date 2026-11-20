Już w listopadzie 2026 r. eksperci pod kierunkiem prof. Skarżyńskiego omówią kluczowe reformy na 8. Kongresie „Zdrowie Polaków”, skupiając się na bezpieczeństwie zdrowotnym.

Kluczowe tematy to transformacja szpitali, cyberataki i medycyna pola walki, co podkreśla gotowość systemu na nowe wyzwania i zagrożenia.

Prof. Skarżyński akcentuje znaczenie profilaktyki, podkreślając, że "leczyć trzeba nie wtedy, kiedy boli, ale wtedy, kiedy może zaboleć".

Kongres ma wypracować konkretne rekomendacje, które mają realnie poprawić bezpieczeństwo pacjentów i odporność polskiej ochrony zdrowia.

Co czeka polską ochronę zdrowia? Najważniejsze tematy kongresu

Jak przygotować polskie szpitale na nowe zagrożenia i co zrobić, żeby pacjenci czuli się bezpieczniej? To kluczowe pytania, na które odpowiedzą specjaliści podczas 8. Kongresu „Zdrowie Polaków”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23–25 listopada 2026 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Inicjatorem spotkania jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpieczeństwo podstawą zdrowia Polaków” i skupi się na problemach znacznie wykraczających poza sam dostęp do leczenia.

W programie znalazły się debaty o transformacji szpitali, bezpieczeństwie lekowym, a także przygotowaniu służb medycznych na sytuacje kryzysowe. Tegoroczny Kongres Zdrowie Polaków 2026 ma pomóc w określeniu najważniejszych kierunków zmian w polskiej ochronie zdrowia. Organizatorzy zapowiadają, że kluczową rolę odegrają konsultanci krajowi, którzy wspólnie z przedstawicielami instytucji finansujących system wskażą najpilniejsze potrzeby i konkretne rozwiązania na najbliższe lata.

Profesor Skarżyński: „Leczyć trzeba, kiedy może zaboleć”

Profesor Henryk Skarżyński, który jest pomysłodawcą kongresu, od lat powtarza, że poprawa stanu zdrowia Polaków nie leży wyłącznie w rękach lekarzy czy urzędników. Ogromne znaczenie ma nasza własna świadomość i podejście do profilaktyki.

Leczyć się trzeba nie wtedy, kiedy boli, ale wtedy, kiedy może zaboleć – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Jak tłumaczy, na co dzień poświęcamy mnóstwo uwagi sprawom bieżącym, zapominając o regularnych badaniach. Tymczasem to właśnie profilaktyka i wczesne reagowanie na niepokojące sygnały pozwalają uniknąć poważnych chorób i długiego leczenia. Według ekspertów, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej edukacji i dostępu do badań profilaktycznych dla wszystkich, od dzieci w wieku szkolnym po seniorów, co ma realnie podnieść bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Jaka reforma szpitali? Cyberataki i medycyna pola walki na czele dyskusji

Jednym z najgorętszych tematów kongresu będzie zapowiadana transformacja szpitalnictwa. Czy utrzymywanie wszystkich oddziałów w obecnej formie ma sens? Jak dostosować ofertę placówek do realnych potrzeb mieszkańców danego regionu? Eksperci będą też rozmawiać o jakości leczenia i prawie pacjentów do informacji o wynikach pracy poszczególnych szpitali.

Ważne miejsce w agendzie zajmie też medycyna pola walki. W obliczu konfliktu za naszą wschodnią granicą, przygotowanie systemu na zagrożenia wojenne stało się priorytetem. Uczestnicy omówią m.in. wnioski płynące z doświadczeń ukraińskich lekarzy. Poza tym na liście tematów znalazły się cyberataki na placówki medyczne, ochrona danych pacjentów i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji. Dyskusje mają odpowiedzieć na pytanie, jaka reforma ochrony zdrowia jest konieczna, by system był odporny na współczesne zagrożenia. Osobna debata zostanie poświęcona cyfrowemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, w tym wpływowi social mediów na ich zdrowie psychiczne.

Jaki jest cel Kongresu Zdrowie Polaków? Od debaty do realnych zmian

Kongres „Zdrowie Polaków” to wydarzenie, które od 2019 roku łączy świat medycyny, nauki i życia publicznego. Jego celem nie jest jednak sama dyskusja. Najważniejszym efektem każdej edycji są konkretne rekomendacje, które powstają na bazie debat i wykładów. Jak przypomina prof. Skarżyński, po zakończeniu kongresu eksperci kontynuują pracę, by przedstawić gotowe wnioski decydentom.

W poprzednich latach opracowane dokumenty trafiały m.in. do Senatu RP. Tegoroczne spotkanie ma wskazać najważniejsze kierunki zmian i rozwiązania, które realnie poprawią bezpieczeństwo pacjentów w Polsce w najbliższych latach.

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